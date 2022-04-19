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當地攝影玩家不藏私！ 苗栗4大「私房美拍秘境」景點 必看必收藏

聯合新聞網 / 行遍天下

【文：行遍天下，圖：火花羅】

喜愛攝影與騎重機環遊世界的苗栗在地玩樂家火花羅，對苗栗攝影秘境瞭若指掌，此次火花羅不藏私，向行遍天下月刊讀者公開他喜愛拍美照的私房景點，跟著火花羅的腳步，你也可以拍出美照。

▲火花羅（圖片提供：火花羅）
▲火花羅（圖片提供：火花羅）

　

楓林隧道　宛如龍貓隧道頭份後花園

老崎古道的林蔭小徑上，兩旁楓香挺立，陽光與森林交織出夢幻美景，讓這兒有「頭份後花園」之稱！早期是軍方訓練場地，現在成為許多婚紗攝影取景地，秋季時楓香還會變成金黃色。但火花羅提醒，這裡小黑蚊多，要做好防蚊措施，或附近有條廢棄道路，夕陽時若是空氣能見度佳的話，可以拍到遠方山頭上的樂山雷達站，彷彿水墨畫般的感覺。

位置：苗栗縣頭份市，google導航「楓林隧道」。

▲楓林隧道附近的道路可拍出水墨畫般的山景。（圖片提供：火花羅）
▲楓林隧道附近的道路可拍出水墨畫般的山景。（圖片提供：火花羅）

　

濱海森林遊憩區　假日之森衝浪伴風機

離開頭份往南沿著海線走，經竹南濱海森林遊憩區，是片廣大的木麻黃防風林，有親子之森、長青之森和假日之森等，其中火花羅特別推薦「假日之森」，以海洋遊憩活動為主，是西海岸少數的衝浪熱點，還有許多異國風味餐廳，吸引許多遊客造訪。夕陽時分來此取景，熱情洋溢的衝浪客與遠方的海上大風車相映如畫，景觀特殊，龍鳳漁港外海的海洋竹南風力發電場，是台灣首座完工、商轉的海上風力發電，很少有衝浪客能以海上風機為背景。

位置：苗栗縣竹南鎮中港溪出海口

▲濱海森林遊憩區。（圖片提供：火花羅）
▲濱海森林遊憩區。（圖片提供：火花羅）

　

日落大道　必拍美景順遊愛心公路

火花羅說，台灣東部因為地形，較容易拍到離海很近的美照，但平原多的西部就不容易，所以當台61線新埔交流道一開通，即成拍照熱點，「原來西部也有通往大海的路！」還曾獲選全台最美景觀公路。但許多人在馬路中間拍照也造成困擾，因此現當地警方已設置即時監看鏡頭，若有人違規會直接開大聲公指正，目前日落大道底端也設了觀景台，方便攝影。此外，日落大道後方山上新埔路，有條因錯位產生的「愛心公路」，堪稱台灣最浪漫的公路。

位置：西濱道路115.9k

▲通往大海的路。（圖片提供：火花羅）
▲通往大海的路。（圖片提供：火花羅）

▲愛心公路。（圖片提供：火花羅）
▲愛心公路。（圖片提供：火花羅）

　

新埔車站　最靠海的百年木造車站

台鐵『海線五寶』其中有三座百年日式老車站都在苗栗！」火花羅得意的說，包括位於後龍鎮的大山車站、造橋鄉的談文車站，以及位在通霄鎮的新埔車站，其中新埔車站，是台鐵西部鐵路幹線中，最接近海的車站，甚至在站內就能看到大海，一走出車站心情就非常輕鬆。但新埔車站與鐵道設施看似陳舊斑駁，散發著懷舊復古的氛圍，很適合帶親友家人來拍攝人物照。

位置：苗栗縣通霄鎮新埔里8鄰57號

▲新埔車站已有百年歷史。（圖片提供：火花羅）
▲新埔車站已有百年歷史。（圖片提供：火花羅）

▲懷舊復古的氛圍怎麼拍都很有韻味。（圖片提供：火花羅）
▲懷舊復古的氛圍怎麼拍都很有韻味。（圖片提供：火花羅）

　

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