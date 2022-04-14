桃園道地「泰式料理」7家精選！50款餐點、燒烤吃到飽　還有泰國活蝦和甜點

因為產業發展的緣故，桃園有許多來自東南亞的移工和移民在這邊生活著，所以經過不少地方總會有種奇妙的氛圍，可說是異國感十足！因此，這回 ReadyGo 為大家精選了 7 家桃園人吃過都說讚的泰式料理，無論是 CP 值超高的吃到飽，還是道地泰國人開的網美餐廳都有，一起來看看哪家比較合你的胃口吧～

好咖 Thai

「好咖 Thai」位在中原大學商圈，起初是中壢的人氣甜點店，短暫宣布停業後於近期重新出發，除了保留經典蛋糕之外，大多是以泰式料理為主。新的裝潢走的是文青風，而餐點方面主廚推薦的是泰式海南雞飯，軟嫩的雞腿肉配上特製醬汁，吃起來清爽不膩，讓人忍不住一口接一口。至於甜點的部分，有季節限定的草莓香蕉煎餅，不僅份量十足，吃起來也不會太甜或太乾呢！

圖／IG@howcup

圖／IG@howcup

好咖 Thai FB

地址：桃園市中壢區中北路19號

電話：03-436-2188

營業時間：週一至週五 12:00-15:00、17:00-20:00；週六日 12:00-20:00

湄南小鎮

中壢老字號的泰式料理吃到飽餐廳——湄南小鎮，平日每人用餐為 559 元，假日則是 600 元（皆須加一成服務費），用餐時間為 110 分鐘，可以點超過 50 樣以上的餐點，包含泰式生蝦、椒麻雞、清蒸檸檬魚、串燒沙嗲雞等幾乎你想得到的泰式料理，基本上在這裡都吃得到！值得一提的是，店家會依據用餐人數調整餐點份量，所以不會有過多或過少的問題，可以一次嚐到多樣化的菜色。

圖／IG@hidegreedesign

圖／IG@cheeforlife

湄南小鎮 FB

地址： 桃園市中壢區延平路306號

電話：03-427-0099

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週二公休）

Thai 大佬.泰式廚房

吃過泰式東北土窯鍋嗎？鄰近南崁市場的「Thai 大佬.泰式廚房」，便是以泰國進口手工陶鍋為特色，料理和湯頭均選用來自泰國的新鮮食材，呈現精緻的泰式佳餚。除了一般的泰式熱炒之外，店家最招牌的為泰式土窯鍋料理，湯底提供冬蔭功以及東北香茅兩種，而由於土窯鍋毛細孔粗大，甚至被譽為「會呼吸的鍋子」，所以用炭火慢熬就能保留食材的美味，湯頭更是越煮越香醇，難怪回訪率超高！

圖／IG@yongtai.liu

圖／IG@yongtai.liu

Thai 大佬.泰式廚房 FB

地址：桃園市蘆竹區南竹路9號

電話：03-2227822

營業時間：11:00-14:00、17:30-21:00（週一公休）

Tuk-Tuk Thai Café 圖圖咖啡館

標榜著以創新西式手法，呈現泰式料理嶄新樣貌的「Tuk-Tuk Thai Café 圖圖咖啡館」，店內雖然不大，但擺放了一台嘟嘟車，看起來彷彿真的置身在泰國呢！從早上就開始營業的圖圖咖啡館，選用泰國金雄雞茉莉香米，煮好的米飯是粒粒分明，並帶有天然的米香，因此，特別推薦他們家的泰式香飯類餐點，像是偏辣的綠咖哩就是最多熟客必點的喔。

圖／IG@yuy_40666888

圖／IG@tutueating

Tuk-Tuk Thai Café 圖圖咖啡館 FB

地址：桃園市中壢區九和五街32號

電話：03-426-6995

營業時間：10:30-21:30

大象泰式美食館

「大象泰式美食館」主打泰式炭火燒烤吃到飽，大人的收費方式為 595 元（不另收服務費），假日用餐時間為 2 小時，當月壽星憑身份證還有折扣喔！炭火的部分店家非常講究，選用東南亞進口的中空炭火，火力較強也較為持久，肉品則是採隨時送貨制，新鮮直送牛肉片、台灣溫體豬五花和後腿肉。最棒的是，自助區有近百樣的食材可以選擇，泡麵、串燒、飲品、剉冰、熟食、甜點還有豐富的醬料等應有盡有，CP 值極高呀！

圖／IG@black19851023

圖／IG@black19851023

圖／IG@black19851023

大象泰式美食館 ช้างไทย FB

地址：桃園市中壢區元化路2-27號（元化地下道旁）

電話：03-425-0886

營業時間：10:00-22:00

川將蝦泰國活蝦主題餐廳

介紹泰國料理，怎麼能少了泰國蝦哩！位在龜山的「川將蝦泰國活蝦主題餐廳」，每日從產地直送新鮮泰國蝦，雖說店家主要以川味料理方式為主，但也有像是泰式檸檬蝦和泰皇咖哩蝦這類的泰式風味，食物好吃且環境舒適，因此每到用餐時間總是充滿人潮。現撈現煮的泰國蝦不僅沒有腥味，還有濃郁的蝦膏，很適合帶愛吃蝦的朋友來嚐嚐。

圖／IG@shirleymygirl

圖／IG@shirleymygirl

川將蝦泰國活蝦主題餐廳 FB

地址：桃園市龜山區復興一路466號

電話：03-327-1280

營業時間：週一至週五 17:00-22:00；週六日 11:00-22:00

莎娃迪泰式料理

桃園後站商圈俗稱「東南亞一條街」，有家由泰國人開的餐廳——「莎娃迪泰式料理」，一進門就能看到一整桌的泰國小點心，看起來就像在泰國小吃攤一樣。莎娃迪泰式料理除了提供多種泰式風味料理，也有適合獨自用餐或約會時可以選擇的個人餐，而店內大面的落地窗使採光充足，整體氣氛營造得如網美風餐廳，下次有機會到桃園市區時，不妨來吃吃看吧！

圖／IG@lovechairman

圖／IG@et_vin

圖／IG@traviswu325

莎娃迪泰式料理 FB

地址：桃園市桃園區大林路71號

電話：03-366-5811

營業時間：週一至週五 10:00-14:00、17:00-21:00（週二公休）；週六日 08:00-21:00

延伸閱讀>>真的泰美味！嚴選雙北8家泰式料理，沒吃過就太落伍啦！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」