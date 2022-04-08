陳彥任／苔水來歷、青梅初纍　跟著舒國治行晃北埔 台灣小京都深度遊

［陳彥任專欄］令和四年3月23日09:12，JR西日本特急Haruka 10號從関西空港駅發車，月台褪去而心前奔，77分鐘後將抵達京都駅。7分鐘前，09:05新經典一行從新竹高鐵發車，日常淡去、悠然始現，30分鐘後將抵達北埔，讀者們將與舒國治老師行晃古巷，展讀兩地。

〈門外漢的京都〉寫京都宜於睡覺，乃行前忙這忙那打包未眠，至京都已大累，早睡，睡得極好便能早起，「四處狂遊，神思極清簡」。而讀者前晚亦將書翻了再翻，未眠間滑開氣象app，京都、北埔皆微雨。

甚好，全書首篇不正是〈下雨天的京都〉嗎？

「雨天，屬於寂人。這時候，太多景物都沒有人跟你搶了。路，你可以慢慢的走。巷子，長長一條，迎面無自行車與你錯身。河邊，沒有別的人佇足，顯得河水的潺潺聲響更清晰。」

舒國治老師帶領大家遊歷北埔。圖片提供／黃蕾玲

風雨中下馬是講究，車停招牌「有樹林的P(停車場)」，名實相符森林呼吸，停車格是樹隙間畫出來的。舒老師笑曰若古人於此相約，便栓馬此處吃草，方悠然相會。

門外漢如斯遊賞京都：「我在這裡看水的來歷，看苔的植護，看石壁的疊砌，看寺院的散列，看車窗的流景……看這個看那個……這樣純看，似懂非懂，亦無意非要弄懂，這一看也看了那麼多年，每次竟還能看到些新奇的東西……」

看水的來歷。圖片提供／陳彥任

看苔的植護。圖片提供／陳彥任

不同於老街喧囂，鹹豬肉、手搖杯樣樣逼人，老師只帶大家轉一條巷子，水氣氤氳北埔。

磚牆擋不住漫開的紫藤，繽紛遍地，讀者過往也曾撞入平等院的人間太平，紫瀑燦爛。老屋綿延成整條古巷，庭院有石頭幾顆與春芽向榮，如鴨川新綠，盛夏隱隱待發。簷上青苔蓬勃，若三千院可與之同步呼吸的生機。院子一汪錦鯉活現，似高台寺洛匠庭園的水波瀲灩。老師更指金廣福公館的後山秀鑾公園，如哲學之道東側的山丘，可散長長的步。

金廣福公館。圖片提供／陳彥任

金廣福公館前青梅初纍。圖片提供／陳彥任

老師與讀者們靜靜站著，公館外梅樹上月滿開而今已結實纍纍，有國寶姿態。此處氣場如此舒服，門外漢走走晃晃，並不深究院中物事，覺得景在外頭一瞥最棒。一行人至水井巷遠想二三年坂，多少遊客、公卿踏過此處。日，可隱身小屋寫兩三小時的書法；夜，幾巡紹興或吟釀後，不勝酒力扶著月色，石子皎潔。

也綴著星點老舖，只一瞧便知氣是好的。

說著有時走在古城老區，揣想著下一個轉彎或有間堅持手炒的肉鬆店，在京都就是掃帚店吧！不用真的非要拐過那個彎，門外漢光這樣想著已非常滿足。然北埔當真把想像中的店放在轉角了。此刻，正有個內斂的小方燈箱印古體三枚「山吹舍」，鹿角蕨在老窗上自由呼吸，下回或可一探。

水井者，巷之所以為名也(圖左)，水井茶堂外觀(圖右)。圖片提供／黃蕾玲

職人倚著店，等待著不是消費者，是鑑賞家。那千萬一遇之中，兩者交換的是真心。微雨中一行人進入水井茶堂，喫的不是手打濃抹茶，是更適切且暖到心的東方美人，佐茶不用干菓子落雁而是客家麻糬，小小一疊吃完即搗豪不沾黏，每口都是乾爽的心意。

水井茶堂品茗。圖片提供／陳彥任

品嚐手工客家麻糬。圖片提供／黃蕾玲

護著老宅吐息、雨花綻放的是茶人古武南，店是隨心情開的，要買盒東方美人回家用熱水隨意沖了也是有賣，架上更有其編著的《茶21席》，茶室因人而暖，21段佳話記在其中。

門外漢雖似懂非懂，亦無意非要弄懂，但目光與深宅偶然對上了，卻都是理解。姜阿新洋樓一體觀之是舒服，同所有日式庭園的精湛般，不是空，是一切適得其所。

姜阿新洋樓導覽。圖片提供／陳彥任

若遇洋樓主人黃雍熙先生，才知那些高明的採光都是想過的，無直曬的室內挖一圓洞漆上淡藍，若有晴天。而那些龜形蝠雕、益壽滿福，幾何化的線條在七十年後的今天依然很新。

臉書河道總不乏雞湯，甚至充滿雞湯，真切聽到後代如何出錢出力把洋樓買回來仍有所感，洋樓歷史都在《茶金歲月》一書。更甚，想起幼年所讀的奇幻之旅，整個宇宙聯合起來如何神奇把所有散去的傢俬送回來，失竊的樑上古琴被送回，已裝在其他人家的八片大門完璧回歸，眠床從台灣飛到加拿大再空運回。

張眼對上這一切，無法不被震動。

雨仍清晰，希望小巷如〈京都的長牆〉無窮無盡，走也走不完。或學著遠眺那些好看的山門，老師指著慈天宮廟門，望進去雨絲銀線勾勒香煙，可在如織的清水寺輕燃一柱香，或在這裡合十，不管在哪都相似，走過的苦越多越長，向神明祈求的卻漸漸輕簡了。

慈天宮廟埕。圖片提供／陳彥任

也該喫飯，〈京都之吃〉一篇寫京都宜野餐，選取好麵包、橄欖油、熱茶、蘋果，可在賀茂川旁的綠地暢快，興許買個綿熊蒲鉾，獨喫結夥都精彩。而人在北埔，客家菜包白款如脂、翠款可滴，擂茶冷熱皆宜，柿餅上的霜是甜，若逢桃子季那是平地看不到的價格，如在京FRESCO超市忽覺每樣水果都可買。大街蒐羅一陣，拐個彎，再回到秀巒公園山腳那兩棵老樹，讓人有些感覺。

「是的，感覺。當你東走西走，選定一處地點，坐下，開始吃飯，吃著吃著，或邊看著遠處的車輛、橋上的行人，或只是受拂著和風、自己想著事情，吃著吃著，忽的你竟有些天涯孤獨的冷落感，或一些零星的隨時倂出的感受，總之，他令你貼近自己的感覺，並且，是旅途有方的感覺。」

今日一行熱鬧在老擺頭開桌，桔醬土雞、薑絲大腸經典，滿桌職人都是故事，話題同菜精采，不知誰起鬨說了句：「北埔小京都，京都大北埔。」大家若有所思，西陣織哪裡是花布，鴨南蠻哪裡是胡椒鴨。但兩地皆可一瞥，也禁得住凝視。

萬千種腳印踩在萬千片石坂，此中也有門外漢行晃的腳步，各樣繽紛深深淺淺投射視網膜，將有萬千種佳色。

編按：

「北埔的水井巷，短短幾十公尺，讓你有身臨京都之感！」

「秀鑾公園，是金廣福公館的後山，很像哲學之道東側的山丘。」

舒國治經典散文《門外漢的京都》推出新版，舒國治偕作家洪愛珠、《茶金》製作人湯昇榮、老爺酒店執行長沈方正以及十位讀者好友，趁三月春光正好，搭著高鐵轉公路，遊覽台灣小京都：北埔。所謂台灣小京都，舒國治指的是北埔老街，為什麼呢？一方面北埔鬧街後巷弄間石板路阡陌交縱，老屋簷牆洽密，還有遠景秀巒山，頗負京都之意趣，加上水井茶堂的品茗之趣、口碑台劇《茶金》出現的姜阿新洋樓主人親自導覽，這趟走讀精彩非凡。新竹彥醫師陳彥任是舒國治的書迷，這天他不只帶著《門外漢的京都》同行，還在活動後寫了一篇感動滿滿的紀行！

彥醫師 Profile

圖片提供／陳彥任

本名陳彥任，小兒科醫師。

認真過生活，認真寫字。有診間一瞬，有想跟大家分享的書，有生活的吉光片羽。

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撰文、圖片提供／陳彥任編輯／吳丁江版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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