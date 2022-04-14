想吃要碰運氣！新竹隱藏版「脆皮煎餃」行動餐車　夾滿蔥花最對味

在金山街的做食豔脆皮x煎餃一直是小米很愛吃的煎餃店，脆皮煎餃滿滿的內餡就是會讓小米的常常回訪的原因～

在這個連假小米在經過關新公園去攝影王拿維修的手機時，無意見發現老闆騎著行動餐車出現耶！這樣又更靠近我們家！當然立馬下車跑來嚐看看，聽老闆說她是利用下午的時間來完成自己的擁有一台行動餐車的夢想，所以暫定禮拜1、3、5及假日15:00出現在關新公園，但也視情況而不定時出現啦，可以說又是一個神出鬼沒的行動餐車。

做食豔脆皮x煎餃行動餐車會出現在關新公園靠近星巴克的角落，如果沒遇到可能是沒開或換到別的角落，真是自由啊~～～

煎餃是現場製作，經過時會被它的香氣吸引過來唷。

來看一下MENU吧，主打的是脆皮煎餃，內餡是以高麗菜豬肉為主，跟店內是一樣的四種口味，小米之前全部都吃過一輪了！口味上都很不錯，看個人口味選擇啦！

這是原味煎餃及蔥多多，比較可惜的是老闆今天來不及準備，不然個人也蠻愛明太子及章魚燒的這兩種口味。

脆皮煎餃會附上一小包醬油，建議大家別加太多，本身煎餃味道很夠，酌量加就好。

原味煎餃 80元(一份10顆)

其實單吃原味的味道也蠻夠，大家可以先吃原味，再沾他們的辣椒來吃會更過癮唷！

一顆的份量還挺飽滿的！金黃色的脆皮趁熱吃實在是有夠脆的～

各種口味的煎餃內餡皆是高麗菜豬肉，口味上不是走重口味，是比較清爽脆甜高麗菜味道。

喜歡吃蔥朋友可以點他們的蔥多多90元，舖滿滿蔥花應該很爽吧！而且小米有發現蔥花有稍為炒過，所以不會有生蔥的嗆辣，剩下的是蔥香及甜味(一份10顆)

重口味朋友是一定要像這樣夾著一堆蔥花來吃，鹹香脆口的蔥香配脆皮煎餃有不同層次的享受，不過吃完記得刷牙。

這樣夾著蔥多多來吃超爽的啦！以上是小米快閃的心得分享，提醒一下老闆說不一定是照著時間出現，如果有來擺攤一定是平日的15:00，大家可以碰碰運氣或是打電話詢問囉！

做食豔脆皮x煎餃行動餐車

地址：新竹市關新公園靠近星巴克前

電話：03 666 1806

營業時間：禮拜1、3、5 及假日15:00~17:00 (不一定依時間開)

另總店有提供外送(請電洽)

官方粉絲團：做食豔脆皮x煎餃總店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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