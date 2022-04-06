賞夕新亮點！全台最美公路「通霄日落大道」再升級　全新貨櫃觀景台夏季登場

暑假新亮點先筆記！苗栗通霄鎮日落大道2019年曾受封「全台最美景觀公路」，因海天一線的道路美景，歷年吸引許多攝影好手搶拍。而為了讓更多遊客可以更加安全且方便的欣賞夕陽，官方特別新增第一期貨櫃觀景台、公廁、販賣區，預計最快夏季啟用，搭配周邊景點美拍一日遊瞬間升級。

圖／苗栗縣政府文化觀光局提供

通霄日落大道為台灣著名觀夕聖地之一，官方分享，公路總局當初原僅為建設一條西濱快速道路通往台一線的新埔聯絡道，但完工後意外成就了落日往筆直公路西沉的「海天一線」景致，不過冬季太陽會落在公路南邊，夏季則能欣賞無敵視野，為最佳觀夕時機。

為趕上最美賞夕季節，通霄日落大道附近最新工程已動工建設，預計添加開放休憩的貨櫃觀景台，讓民眾能夠坐享落日夢幻黃金大景，還會有販賣區以及公廁，一律計劃夏季登場，屆時可別忘了列入出遊行程啦！

圖／苗栗縣政府文化觀光局提供

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