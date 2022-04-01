土耳其單車女神領騎遊獅山 限時優惠追風賞花超愜意

【旅奇傳媒/編輯部報導】 春遊騎鐵馬，追風賞花最愜意！交通部觀光局參山國家風景區管理處與水保局台中分局特別邀請旅遊達人「土耳其單車女神－舒舒」於4月23日帶車友騎單車暢遊探訪獅頭山多元路線美景，即日起開始報名，歡迎共襄盛舉。

▲獅頭山風景秀麗，值得假日騎乘一遊。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處處長曹忠猷表示，南庄花卉節即將在4月23日展開，為了提供熱愛自行車旅遊的旅客有獨特的騎乘體驗，特別請到來自土耳其、熱愛台灣風土人情的單車女孩舒舒（中文名徐甘舒）帶頭領騎獅頭山多元路線，全程路線來回總長65公里，途經峨眉湖、三灣、南庄，沿途舒舒將與眾車友分享她的騎乘經驗和單車旅遊經驗，並且一起和車友來完成「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動。

▲熱愛台灣風土人情的單車女孩舒舒，帶頭領騎獅頭山多元路線。 圖：參山國家風景區管理處／提供

土耳其單車女神舒舒來台9年，能說一口流利的中文，熱愛騎單車探索臺灣，她說她喜歡騎乘崎嶇蜿蜒難度高的車道，她還沒騎過獅頭山，對獅頭山的美景十分嚮往，也對峨眉湖、南庄小鎮的的歷史文化相當有興趣，期待躍躍欲試，希望大家一起來和她挑戰。

此外，旅客不僅能享用傳統客家特色佳餚、體驗農村旅遊樂趣，還能尋訪南庄小鎮體驗 「南庄花卉節」山城花園之美，感受在地居民將花卉布置融入老街周邊的生活美學，途經歷史建築東村宿舍合影，並打開手機記錄騎行軌跡，就可獲得Go Bike TAIWAN玩騎認證限量專屬紀念認證勳章，並可免費獲得參山處加碼的「喔熊幸福御守」。

活動行程包含隨行補給車、餐食和保險服務，前100位民眾於4/8前報名，即享半價超低優惠。詳情可上網查詢 https://reurl.cc/RjN1ee

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