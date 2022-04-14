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全台唯一湖中島！苗栗頭屋「水榭樓台咖啡館」湖景第一排，還有吊橋、環湖步道與小動物

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

日新島是明德水庫湖面區域內最大的一個島，四面環湖、視野寬闊，直接從吊橋上駕凌湖上欣賞湖景。島上有個唯一餐廳：水榭樓台，提供火鍋、簡餐。島上有飼養小動物，運氣好還可看到孔雀開屏，滿適合親子旅遊的。

日新島

我們從葛瑞絲香草田拍完薰衣草時，想說還有時間就搜尋一下附近有什麼餐廳，就意外找到了在明德水庫島上的餐廳，而且小島就在明德水庫中間，不僅可以散散步吃吃點心以外，也可以拍到很多湖景，園區也有小動物喔，滿適合親子的。

要到日新島先越過一座吊橋，吊橋的門票為100元(可抵消園區餐廳消費)，從壹號吊橋橋上就可以看到明德水庫的美景

吊橋上就可看到『日新島』大大的三個字樣。

日新島上有一間湖景咖啡廳，也是島上唯一一間餐廳【水榭樓台咖啡館】，所以一到用餐時間都會滿多人吃吃東西裹裹腹。記得可以把門票進行費用折抵喔，菜單在這（如果不想要用餐的話，憑門票也可以單獨換冰淇淋喔）

奶油蘑菇培根麵：350元

簡餐附有湯品、甜點和飲品（冰紅茶或冰綠茶），口味上和份量上，老實說有出乎意料的好，我以為風景區的餐廳餐點可能就一般普通，但今天吃起來算都還不錯喔！

美式薯條：70元 雞米花：120元

就連炸物也是，不知道是不是肚子太餓，炸物吃起來也滿不錯的，就可以悠閒吃炸物看風景聊聊天。

稍作用餐休息後，繼續在島上探險，餐廳外有養了滿多鳥類和小動物，而且很難得的看到孔雀開屏喔。

發現島上有滿多可以拍照的地方，設計了好幾處，像是水管屋的場景，而且還設計了椅凳，可以坐著看著湖面，不過要注意小黑蚊就是了。

島上有很多大草皮的地方，很多小朋友就可以在草皮上活動，也可以席地而坐，就像是在公園般的愜意。

池塘可以享受餵魚樂趣。

走到島的另一側，發現了另外一個吊橋。這個吊橋可以通往另一個小島，看到滿多健行的阿伯阿姨都會再特別走過去散步，但我們自己很識相的在吊橋上拍拍照就好。

意外的發現，居然還有養小山羊誒～現場也有販賣草飼料，可以近距離接觸小山羊，但我發現有時候會有攻擊性，幸好都有用鏈子牽制動物的行為，所以還是要保持距離比較好喔。

如果有來明德水庫或頭屋的話，可以來這裡散散步喝杯咖啡也很不錯，倒是滿適合下午帶小朋友來娛樂一下，這個小景點是有點讓我滿意外的，意外的有看頭，推薦給大家喔。

日新島

開放時間：週一～週五 08:30~18:00 ｜ 週六～週日 09:00~18:00

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路54-6號

電話：03-725 5789

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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