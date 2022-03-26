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全台最壯觀「桃園國際風箏節」　鯨奇之旅中庄景觀土丘嶄新登場

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2022桃園國際風箏節春季，於3月26、27日舉行。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
2022桃園國際風箏節春季，於3月26、27日舉行。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」，將於本週六、日（3/26、27）於大溪區中庄調整池景觀土丘登場！

邁入第四屆的桃園國際風箏節，為了提供民眾更優質的場域、享受多元的休憩娛樂，桃園市政府在2021年啟動「大嵙崁親水園區景觀工程」，改造中庄調整池景觀土丘及周邊設施為親子最愛的特色公園，邀請大家3/26、27一起到大溪中庄景觀土丘賞風箏、放風吹，體驗草地野餐、沙坑滑梯和滑草等休憩活動，一起感受全新的大嵙崁親水生態與環保的休憩活動空間。

▲2022年風箏節以「鯨奇之旅」為主題，洋溢滿滿海洋元素。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲2022年風箏節以「鯨奇之旅」為主題，洋溢滿滿海洋元素。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

大溪中庄天空「鯨奇之旅」與各式風箏放飛 還有每日限量100組草地野餐趣 2022桃園國際風箏節以「鯨奇之旅」為主題，逾30隻的鯨魚風箏在中庄景觀土丘上空大會師，這是國內首次同步放飛最多數量和類別的鯨魚風箏展演，包括來自紐西蘭的16米大翅鯨和17米抹香鯨，還有10米虎鯨、鯨鯊、鯨魚等大型軟體風箏，堪稱國內、甚至亞洲地區最壯觀的鯨魚風箏展演。

▲大手牽小手一起到大溪區中庄調整池景觀土丘放風箏。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲大手牽小手一起到大溪區中庄調整池景觀土丘放風箏。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

3/26、27風箏節活動日，每天下午3時30分起開放民眾自由放飛，現場風箏達人也將帶著他們自己設計的鯨魚風箏，與民眾互動、體驗放飛樂趣，同時，現場並設有野餐趣活動，每日兩場、每場50組，每組贈送活動主題野餐墊一個。（野餐活動報名資訊：https://www.beclass.com/rid=26489946226e3fa85267）活動現場除了欣賞空中精彩的風箏表演與野餐趣外，還有超級英雄cosplay、魔術派對、小丑氣球秀和互動泡泡秀，以及「打卡送風箏」、「風箏彩繪」等限時限量活動，歡迎爸爸媽媽帶著大小朋友，一同來到會場為兒童節暖身慶祝吧！

今年風箏節，特別搭配全新落成的大嵙崁親水園區景觀水之谷和天空之城的氛圍，規劃了水母、魷魚、螃蟹、海豚、飛魚等海洋系列的風箏，和獵鷹、鸚鵡、貓頭鷹、大雁等造型風箏。更有超過百米的老鷹和大白鯊等串聯風箏，以及國民零食「乖乖」造型風箏、可愛的哈士奇、動物車車、飛天馬、飛天豬等各式造型風箏，以及最華麗的特技風箏表演秀。

此次，風箏會場也將看到國內首場以汽車取代沙包固定大型風箏，由元隆汽車合作提供車輛，將國外大型風箏賽會以車會友，以箏會友的氛圍帶來桃園。

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