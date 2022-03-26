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紫色浪漫包圍！苗栗超好拍薰衣草「葛瑞絲香草田」3-5月花海免費入園參觀

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

3/20薰衣草最新花況，3-5月免費入園參觀薰衣草花園，徜徉在紫色浪漫花田中，隨便一隅就可輕鬆拍成網美照，既然是免費入園，就請大家發揮公德心喔！

葛瑞絲香草田

這次專程來苗栗頭屋賞薰衣草囉！想想今年還真的滿愛追花的，不管是繡球花還是櫻花，整個追得很勤，今天要追不同顏色的花種了，就是薰衣草，而且是免費參觀的喔，太佛心。

薰衣草香草田的地理位置就位在明德水庫附近，所以葛瑞絲逛完以後，還可順遊明德水庫還不錯喔！目前葛瑞絲香草田公告3-5月是免費進場的。

走了一小段路以後，有個簡易的平房是個可以休憩喝咖啡的地方。

嚴格來說，目前薰衣草田有兩片，其中一片範圍較大，花開的狀況也很不錯，很容易就可以拍到大片的花海

薰衣草的高度剛好與大人蹲下來的高度差不多，所以可以很輕鬆的拍到與花入鏡的畫面。

很建議大家前來的時候，可以簡單備個道具，比如說：草帽或花束，可以讓畫面更加分喔。

雖然是免費景點，但環境保持的滿乾淨的，讓我意外的是，薰衣草間的田埂不但整理整齊，而且距離也很剛好，人走的時候就不會容易傷害到薰衣草。

對於愛拍照的人，應該待個30-60分鐘差不多，可以把他當作個小景點旅遊，因為這裡就真的只有薰衣草田，其它配套的遊樂性質就沒這麼多，畢竟是免費景點，可以當作小確幸般的美景看待，哈！我們是拍完以後再去日新島順遊，才比較豐富一下行程，推薦給大家。

葛瑞絲香草田

營業時間：09:30~17:00

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號

電話：03-725 1893

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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