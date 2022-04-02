這區免門票玩5個點！ 補財庫逛老街、戲劇拍攝地～桃園一日遊玩好玩滿

桃園親子景點推薦看這篇——免門票玩一天還能補財庫、逛老街，桃園一日遊推薦5個點，小孩超放電的啦！

桃園景點一日遊~補財庫逛老街地圖

行程很多請自行刪減，以自己有興趣的景點來安排！地圖連結點這裡，給大家自己更改行程及路線！

桃園景點一日遊~補財庫逛老街景點推薦

迎富送窮廟

很特別的迎富送窮廟！台灣唯一元寶金殿！巨型聖杯大道非常吸睛！能透過六色聖杯祈求發財金，第一次來訪參拜和求發財金過程還蠻順利的，想說應該很多人都沒來過迎富送窮廟，乾脆把一些參拜細節都整理給大家囉！這個桃園景點很適合假日、過年、年末想補財庫，想轉運或是負能量比較多的時候來走走～

迎富送窮廟

地址：桃園市大溪區康莊路五段12巷18號

參拜時間：早上7:00至晚上8:00

（除夕 中午12:00封爐，晚上11:00集頭香）

三坑自然生態公園

桃園景點推薦！三坑自然生態公園景色超棒的，不但生態豐富，也很適合玩水野餐，適合假日親子同遊。在這裡耗一下午看著日落時的美景，讓人覺得幸福滿滿、能量滿滿，附近就是三坑老街，建議一起順遊。

三坑自然生態公園

地址：桃園市龍潭區三坑里堤防旁（有停車場）

桃園市龍潭區公所電話：03-4793070

三坑老街

港龍潭景點還有這裡哦～來三坑老街吃客家村特色小吃——牛汶水、菜包、紅豆牛奶冰！還有黑白洗水很冰涼，樸實客家村百年建築很有味道～很特別的是這個販賣機，可以買到有碎冰的可口可樂，附近就是三坑自然生態公園，建議一起順遊。

三坑老街

地址：桃園市龍潭區三坑子

石管局大草坪

說到桃園野餐推薦景點～就不能漏了這個景點桃園龍潭石管局大草原。這裡的草地平整，佔地又廣，而且好停車，假日帶小朋友來放空曬太陽加野餐最棒了！而大家也總期待著每年草坪上一整排的四月雪盛開，更為野餐氛圍增添一些浪漫的感覺。

石管局大草坪

龍潭石管局大草原(水利署北區水資源局)

地址：桃園市龍潭區佳安路2號

十一份觀光文化園區

很多網友都會問說桃園石門水庫附近有什麼好玩的呢？位在龍潭石管局大草坪旁，多了一個新十一份觀光文化園區。這裡是我的少女時代拍攝場景，以前是佳安市場，現在結合了藝術和餐廳、咖啡廳，以及舊宿舍，很適合來拍拍照還有喝杯咖啡哦～

十一份觀光文化園區┃

地址：桃園市龍潭區佳安西路5號map

電話：03 411 1279

開放時間：8:00-18:00(六日8:00-19:00)

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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