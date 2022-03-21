「桃園風箏節嘉年華」2天限定！17米空中鯨鯊領軍造型風箏秀 還能在草地野餐、親子齊放電

北台灣放電新據點限時升級！「2022桃園國際風箏節」選在3/26、3/27登場，今年主題為「鯨奇之旅」，集結超過30隻鯨魚系列風箏，加碼超萌海洋生物、獵鷹、國民零食「乖乖」等各式造型風箏，打造空中翱翔的壯觀場面。活動期間還有草地野餐、彩繪風箏DIY、特技風箏表演等，準備讓一家大小都能享受最悠閒的週末。

圖／桃園國際風箏節官網 圖／桃園國際風箏節官網

「桃園國際風箏節」與往年一樣，於大溪中庄調整池景觀土丘舉辦。2022年最新主打鯨奇之旅，現場將會有16米大翅鯨、17米鯨鯊、10米虎鯨等超過30隻鯨魚風箏飛天，另有水母、墨魚、章魚、魟魚等海洋系列，獵鷹、貓頭鷹、超過百米的土豆鳥亦是一大亮點。

圖／桃園國際風箏節官網 圖／桃園國際風箏節官網

此外，現場也能欣賞巨大版國民零食「乖乖」、飛天豬、哈士奇等可愛造型風箏，還有來自紐西蘭的15米兒童火車、搖擺大白鵝、風車等地景裝置藝術可一併打卡，讓大家隨逛隨好拍。

圖／桃園國際風箏節官網 圖／桃園國際風箏節官網

值得一提的是，配合去年啟動、期盼打造全齡適用的特色公園「大嵙崁親水園區景觀工程」，大家3/26、3/27可搶先使用中庄景觀土丘下方新完工的沙坑滑梯、礫石原野、原木遊戲場及地景滑草區等，讓遊憩體驗更加豐富，爸爸媽媽本週放電行程也免煩惱啦！

2022桃園國際風箏節

地點：大溪區中庄調整池景觀土丘時間：3/26至3/27 10:00-13:00；14:00-17:00

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