桃園燈會逛不夠 漫步老街溪浪漫光影及高人氣燈組 繼續閃耀至5月

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入三月，桃園燈會圓滿落幕，為期20天的絢麗燈展共吸引20萬人次賞燈，備受好評！為讓民眾繼續感受燈組帶來的奇幻世界，桃園老街溪河岸扶手燈光將持續閃耀至5月，漫步老街溪可享受浪漫的光影。

天空之城主燈中的孔雀燈組則規劃移置龍潭大池，繼續展演七彩光影；此外，燈會中的許多燈組也交由不同的單位典藏展出，像是高人氣燈組「手護真心」、「告白語錄」移至異國風味濃厚的忠貞新村文化園區，繼續和民眾互動；而可愛的吉祥神獸系列燈組，則移到桃園虎頭山，為民眾祈福帶來好運，透過燈組的活化，為桃園各地增添不同的風采！

國際級燈組移置龍潭大池展示 再創新亮點 由紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良（Sammy）聯合創作的「天空之城」主燈，在燈會期間吸引了無數民眾欣賞拍照，當中顏色多彩變化的孔雀更是吸睛重點，為了將這組國際級的作品保留下來，市府規劃將主燈中心的孔雀移置於龍潭大池，孔雀燈組白天在陽光照射下呈現出如水晶般透明晶瑩剔透光影變化，夜晚的燈光展演則能與龍潭大池吊橋光影秀互相襯映，再創龍潭大池新亮點！

▲桃園燈會的「手護真心」和「告白語錄」展現出龍岡地區多元、包容的區域特性。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

燈組移師忠貞新村文化園區 一起「手」護真心

桃園龍岡地區為早期滇緬孤軍來台的據點，交融著緬甸、泰國、雲南等多元文化，其中忠貞市場販售了米干、破酥包等異國美食，忠貞新村文化園區則展現了滇緬孤軍歷史和眷村文化，預計於3月19日開幕的「異域故事館」則展示了泰緬孤軍的歷史；本次桃園燈會的「手護真心」和「告白語錄」燈組，因為有多國語言的「我愛你」及七彩手指愛心，與園區內由各國語言「謝謝」的彩繪牆相呼應，更加展現出龍岡地區多元、包容的區域特性，加上燈組色調與園區相襯，呈現出與熱鬧燈會截然不同的燈景，兩座燈組移師到忠貞新村文化園區，完美融合地景與地區文化，不妨趁著假日到忠貞新村文化園區走走，感受高人氣燈組與異國情調的碰撞！

▲桃園燈會的「手護真心」和「告白語錄」展現出龍岡地區多元、包容的區域特性。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲傳統的祥獸獻瑞、天馬遨遊及可愛的招財虎則移到虎頭山。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

虎頭山欣賞神獸燈組 逛地景藝術

除了具有異國情調的燈組外，傳統的祥獸獻瑞、天馬遨遊及可愛的招財虎則移到虎頭山，四隻神獸陪伴在三聖路的關公像旁，一起和關公守護來往的人車，而天馬翱翔則放在虎頭山公園內，成為公園內拍照新亮點，3月11日開始的桃園地景藝術節也在虎頭山創新園區、南崁溪畔、桃林鐵道及虎頭山舉辦，歡迎大家到虎頭山賞燈逛地景藝術！

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