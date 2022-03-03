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2022櫻花實況！ 新竹4大「熱門櫻花景點」花況爆發預測懶人包

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

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農曆年過後大家是不是等著要看櫻花呢？這次228連假小結巴跟小米已經收集2022櫻花狀況，新竹熱門的櫻花景點(新竹公園.竹東河濱公園.頭前溪自行車步道.汀甫圳)開的順序有些不一樣，228連假到3月中都可以去看櫻花唷！(會不斷更新報導)

新竹公園櫻花開了！

已經開大概7成，這個228連假大家不妨可以去看看唷。

花況：80%

預測：2/28~3/3

新竹公園櫻花公園

地址：新竹市公園路靠近光復路

麗池公園的九曲橋的湖面在幾年前清淤泥後回恢其美景，偶爾還會有鴨子及珍貴鳥類出現在湖中央，在這可以散散步吹吹新竹風很舒適。

在小山坡這邊有一株花王長得很不錯，是大家爭相合照的地方。

今年在最裡面的圓環有一些開的不錯，大家可以走到這邊拍拍美照再回家，或是來這裡野餐也挺不錯的。

竹東河濱公園櫻花大道

新竹縣竹東鎮公所7年前種下2千多棵櫻花，現在已經陸續開花大概5成以上！延伸2公里多櫻花大道非常美麗，上面有快速道路的遮陽功能下，走著走著風徐徐的吹來讓人身心舒適，大家快來追點吧。

花況：80%現在就可以去看囉～

預測：2/28~3/8 應該會大爆發

竹東河濱公園櫻花大道

地址：位於竹東夜市旁。

2千多棵的櫻花品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻等，大概2公里多的步道充滿紅紅的櫻花實在超美，大家趁本週天氣好假日先衝一波賞櫻。

頭前溪自行車道櫻花

在頭前溪自行車道也有一段大概100公尺河津櫻花步道，現況是開不到5成，應該3/8~3/20是最佳賞花期，我們會不斷更新！

花況：30~50%

預測：3/8~3/20

頭前溪自行車道河津櫻花

地址：位於中華路頭前溪自行車道旁。

除了新竹公園以外，在新竹市東南街239巷的汀甫圳(建華里社區)也有美美的櫻花樹步道。只有開兩棵的櫻花，其他應該要3/15~3/31才會開比較多了！

花況：20%

預測：3月15~3/31

汀甫圳(建華里社區)

地址：位於東南街上，從學府路右轉東南街後約100公尺

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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