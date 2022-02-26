新竹入春隱藏秘境！ 把握228連假走訪櫻花熱門景點、東門圓環燈光秀、護城河燈會

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-02-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 新竹公園、Hidden off、大囍江山。 大家好！我們是金魚豆花，是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方。接下來就是今天の推薦

新竹公園 | 2 小時

說到春天，賞櫻花是個既浪漫又療癒的行程安排， 如果想待在市區，不想跑太遠， 那新竹公園是個適合你的選擇！ 位在新竹轉運站附近的麗池公園， 也就是大家口中的新竹公園， 從幾年前開始， 每年都會被安排在我們的春季賞花行程裡面， 最大的好處是離家超近，車位也很多， 周邊還有動物園、春室玻璃工作室， 假日也會有花市、小吃市集等可以逛的地方！ 此外，裡頭還有許多日式風格的餐廳、咖啡廳及小店， 走累了想坐下來休息， 身旁很容易就能發現適合的落腳處， 小吃美食也不少， 公園麵店、曾家麵店、RT麵包、泰方象 都是我們的推薦名單！如果週末不曉得要去哪打發時間， 可以把新竹公園排進去了，新竹公園的櫻花季約於二、三月

Hidden off | 1 小時

Hidden Off隱藏在西門街貳參咖啡斜對面的鐵皮後，如果你沒有看地圖直接騎過去，絕對看不到店面，完全呼應店名啊，我們這次來吃「蜂蜜優格草莓香草戚風$250」！ 冬天來點草莓吧！這款戚風的奶油加入蜂蜜優格，吃起來沒有一般奶油吃多會油膩噁心的感覺，清爽許多！草莓和淡淡的香草味也非常的搭，戚風本人當然也非常好吃～Hdden Off的蛋糕絕對不會讓你失望～ 小提醒：如果想內用要加官方的賴，並提前一天訂位喔！而除了甜點以外，Hidden Off也有早午餐拼盤，飲品等多種選擇！甜點也會隨著季節改變口味！

大囍江山 | 1 小時

隱匿在西大路小巷中的老宅臺菜餐廳，半開放的餐廳環境，傳統的建築風格，都讓享用餐點時別有一番風味。 因為我們只有三個人的關係沒有點很多，點了炒高麗菜、金沙豆腐和椒鹽魚片，一共$460，白飯免費無限量。炒高麗菜帶些鑊氣，百元這樣的份量我們覺得還行；金沙豆腐有別於以往濕濕、豆腐跟鹹蛋分開的吃法，他們的鹹蛋跟豆腐是沾在一起炸的，皮相當酥脆可口，帶有一點鹹蛋的味道，跟蔥搭著吃很好吃；椒鹽魚片也是炸的又酥又香，椒鹽稍微重口味了一點，魚肉軟嫩好吃，大家搭配的時候可以注意一下，像我們這樣點，沒有下飯的料理，還有兩道炸物有點乾XD，這間也非常適合一群人來吃喔！很有古代團圓大家一起吃飯的感覺～

東門圓環 | 15 分鐘

2022的新竹燈會從1/21開始一直到2/28結束！喜歡燈會的朋友不要錯過囉～ 主燈光秀在東門圓環那邊，每天從17:30-22:00，每半小時一次，每次展演3分鐘～(不過就是發光的老虎) 別失望！燈會從火車站的護城河一路綿延到東門圓環，其實真的要逛可以走很久～途中除了有非常多的裝置藝術與作品以外，還有小市集可以逛～肚子餓了也不用擔心，旁邊盡是餐廳和小店，完全能填飽你的胃～ 如果大家在228前有空想出門走走，可以來新竹市區看個燈會！ 邊走邊吃附近的美食與小吃，用吃來認識新竹！

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