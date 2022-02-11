櫻花樹下放空！8大「桃園露營區」精選　溪畔旁野營、眼前有大山與雲海

下次來去山上露營，你說好不好？桃園市復興區的海拔高度位在 380 至 2000 公尺之間，境內高山聳立，包含拉拉山、角板山和小烏來等知名風景區，有著極為豐富的自然景觀，根據不同的季節有春櫻、夏瀑、秋楓、冬雲海可以欣賞，一年四季皆有其各自的美麗。與我們一起看看，在這視野極佳的復興區，有哪些營區值得推薦呢？

01.比固花園

約在 10 多年前，營主胼手胝足開墾出「比固花園」，除了種植櫻花和悉心維護大片草地，令營區環境優美之外，衛浴設備特別請來藝術工作者和專業水電師傅共同打造，相當舒適乾淨！營區主要以原住民文化為整體規劃，建議提前預約泰雅風味餐、採果和部落健行，而距離入口處最近的飛鼠區，足以容納約 10 帳，其餘還有可以多個能包區的營地，滿足多種需求。

比固花園圖／IG@paulachenoo

地址：桃園市復興區高義村（高義部落）

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自行開車：Google 搜尋【比固花園】。

02.飛鼠不渴休閒露營農場

「飛鼠不渴」分為自搭區以及野營奢華露營區，其中營友最推的就是南非狩獵帳，因為只要帶著一卡皮箱就能輕鬆入住。值得一提的是，南非狩獵帳裡頭備有冷氣、暖氣和除濕機，就像住在飯店一樣舒適。如果喜歡豪華露營的讀者，建議要預訂他們的晚餐和早餐，一次享用烤全雞、豬肉和鱒魚，同時搭配眼前的大自然美景，就是最奢侈的幸福啦！

圖／IG@lulujiating

地址：桃園市復興區雪霧鬧道路

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自行開車：Google 搜尋【飛鼠不渴露營農場】，於台七線 34.1km 隧道入口處左轉進入雪霧鬧部落。

03.可飛鹿營區

佔地廣大的「可飛鹿營區」，刻意採分層分區規劃的方式，能有效減少互相干擾的情形。此外，營區提供小木屋露營區和草皮露營區，還有沙坑、戲水池、遼望台等設施，是非常適合親子探索遊玩的選擇。而為了讓客人備料洗菜時更加便利，營區還貼心設計加大版的流理台，並打造有氣氛的景觀露台休憩區，晚上就能與三五好友坐在那，愜意賞星空。

圖／IG@sodaism

地址：桃園市復興區奎輝里下奎輝2鄰12號之3號

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自行開車：北二高大溪交流道下，經台七線公路到復興區羅浮里右轉，入 118 市道往關西，再開約 25 分鐘經過奎輝國小，約 300 公尺處即可抵達。

04.長興山水靜露營區

「長興山水靜露營區」是梯田式的營區，營位視野景觀佳，而總共近 1200 坪寬敞的露營空間，分為自搭帳營地、四人輕露營以及六人輕露營的貨櫃屋住宿，也很適合露營新手或怕麻煩的讀者喔！來到長興山水靜露營區露營，可別忘了到營區後方的湖畔步道走走，欣賞療癒的湖岸風光。

圖／IG@csssj_campsite

地址：桃園市復興區長興里17鄰54號

｜交通資訊｜

自行開車：Google 搜尋【長興山水靜露營區】。

05.拉拉山木村的家露營區

座落於海拔 1400 公尺高的「拉拉山木村的家露營區」，景觀視野絕佳，提供雨棚區、草皮碎石區和木棧板區和景觀區營地，而營主也有種植楓樹、山茶花、櫻花等樹木，讓大家在不同季節，都能將美景盡收眼底。6、7 月為拉拉山的水蜜桃季，11 月則為甜柿季，也歡迎讀者在此時期前來，享受季節限定的美味！

圖／IG@mahongxyuming

圖／IG@mahongxyuming

地址：桃園縣復興鄉華陵村11鄰

｜交通資訊｜

自行開車：北二高（國道3號）→下大溪交流道→員林路→康莊路（省道台7線）→北部橫貫公路→經慈湖→三民→復興→榮華水霸→下巴陵→達觀山收費站→上巴陵（山源小吃店前右轉）→中心路（往上）。

大眾運輸：搭乘往『上巴陵站』的桃園客運或中壢客運，至上巴陵（終站）時下車。

06.沒搞頭露營區

喜歡被大自然環抱的感覺嗎？「沒搞頭露營區」提供小朋友最愛的戲水池和沙坑，還可以體驗竹筒飯 DIY、採菜農趣，而營地都是碎石地，而營區所處的位置，可說是觀賞日出和雲海的最佳地點。在這邊要露營注意的是，晚上 10 點至隔日早上 7 點為營區的管制時段，請勿大聲喧嘩，好好維持寧靜的山林之美囉！

圖／IG@ginnie1219

地址：桃園市復興區6鄰21號

｜交通資訊｜

自行開車：Google map 請先導航到【霞雲派出所】，此處開始沿路可以看到密集的指示牌，再約往上 2 公里車程即可到達營區。

07.八度野溪露營區

如果想體驗在溪畔露營的話，「八度野溪露營區」會是很不錯的選擇！營區位於羅馬公路的一處溪流秘境，營地內皆為小碎石，另有設置南非狩獵帳區域，而每個營位均有獨立插座，貼心又方便。除此之外，營區安排的活動豐富，在 4、5月中旬會有採桂竹筍體驗和螢火蟲季，平時也可以登記山野文化導覽活動，向大自然學習與成長。

圖／IG@kira.616

地址：桃園市復興區羅馬路三段238號

｜交通資訊｜

自行開車：國道1號→接66快速道路→下大溪交流道往慈湖方向（台7線）22km處右轉羅馬公路（118線）53.5km 即可抵達。

08.比亞山露營區

「比亞山露營區」位在復興鄉的溪口部落，是一個小而美的營區，整體分為草皮區和棧板草皮的景觀區。除了提供泉水戲水池和景觀台之外，也設有釣魚池，歡迎大家自備釣具，享受釣魚的樂趣（釣起來的魚若要購買，則依時價計算）！而由於營區位於溪口部落，所以我們也推薦讀者到部落的景觀吊橋走一走，逛逛市集和攤販，再回到營地一嚐營主所招待的美味鹽烤魚，體驗看看原住民的生活。

圖／IG@yuntin888

地址：桃園市復興區澤仁里3鄰37之12號

｜交通資訊｜

自行開車：Google 搜尋【比亞山露營區】。

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