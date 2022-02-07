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超人氣質感「8家新竹早午餐」吸睛又高CP值！睡到自然醒補元氣　再來份豐盛大餐

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG ＠omi._.lll；圖/IG @17.notsweet；圖/IG @carpe_diem_1021
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來到新竹不僅可以品嚐在地小吃，更可以在旅程中睡到自然醒，享受一份美好的早午餐，開啟充滿朝氣的一天！Ready Go 這次為您介紹8家充滿質感的在地超人氣早午餐，有日式禪風的美以及法式的輕優雅，讓旅客在悠閒的上午能夠充滿元氣。

#1 米庫

圖/IG ＠omi._.lll
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藏在巷弄內的高CP早午餐「米庫」，每到營業時間都座無虛席，超人氣必點美食日式厚切炸豬排早午餐 250元，外酥裡嫩肉質飽滿，口感紮實，香嫩不柴，而韓式燒肉起司蛋厚切吐司套餐（含飲料） 215元套餐也非常多人喜愛，份量大，男生也能吃出飽足感喔！

營業時間：8:00-16:00

地址：新竹市東區民主路48巷18號

電話：03-5322355

#2 Susumu

圖/IG @beth_daily_
圖/IG @beth_daily_

Susumu是位於新竹東區的純白風格咖啡廳，更是寵物友善的餐廳喔！一進入店內就給人舒服明亮的感覺，每個角落的擺件皆細緻優雅，宛如攝影棚般的光影變化讓人流連忘返。而早午餐高貴不貴，番茄雞肉咖哩蛋包飯 $200 以及伯爵鮮奶茶 $120 ，低消為一人一份品項。

營業時間：12:00-20:00

地址：新竹市東區西大路240號

電話：無，詳見粉專公告

#3 平日 Daily Ping

圖/IG @carpe_diem_1021
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還在開幕期的平日，入口處的設計宛如洞穴一般神秘，一進入室內則透過優雅大方的裝修設計讓店面的挑高充滿舒適度，餐點多樣化，早午餐、輕食、漢堡、飯類，也會隨著季節作調整！而推薦的酪梨鮮蝦堡$300的搭配非常合適，再淋上酸甜的醬汁口感清爽美味。

營業時間：10:00-18:00

地址：新竹市東區民權路269號

電話：03-5338820

#4 二十四分之一

圖/IG @yuyu363
圖/IG @yuyu363

想要在旅遊過程中享受家的溫度，那來到二十四分之一準沒錯！麵包籃$200為吧台現揉現捍現烤，熱騰騰地出爐，讓顧客可以吃到新鮮的手作麵包，沾醬「奶油、藍莓果醬、油醋」，藍莓果醬更是店家自行熬煮，不會太甜，整體麥香四溢、鮮甜Q彈，充滿職人精神。

營業時間：09:00-17:30

地址：新竹縣竹北市文興路51號

電話：03-6673168

>> 二十四分之一

#5 KURUMI

圖/IG @anson_film
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圖/IG @anson_film
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想去日本不用大老遠搭飛機，KURUMI 讓人一秒到日本京都。日式庭院天井充滿禪風意境，打造出城市內的世外桃源模樣，目前採預約制，有分為早餐時段、中晚餐時段以及全天候供應的下午茶，而午晚餐有供應咖喱飯等選項，價位落在200-300元。

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

地址：新竹縣竹北市嘉豐六路二段88號

電話：03-5509902 (採預約制)

#6 微生Float Dept.

圖/IG @17.notsweet
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圖/IG @17.notsweet
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老宅改造的質感小店，裝潢設計與寧靜輕鬆的氛圍，復古帶點日式的文青感，讓人坐在店裡享受清幽時光！而人氣必點美食為飯糰有參粒 $220，三角飯糰擺盤精緻且可愛，每個飯糰內餡都有不同的滋味，分別是醬燒杏鮑菇／吻仔魚／小魚乾，米飯的口乾軟硬度適中，香氣撲鼻，而雞肉煎餃也是來到此店必點美食$150。

營業時間：9:00-18:00（週二公休）

地址：新竹市民權路111巷23號

電話：03-5153788

#7 The Fun

圖/IG @wendyfooddiary_30
圖/IG @wendyfooddiary_30

一進入店內，透亮的一整排落地窗讓人心曠神怡完全不擁擠！店內採自助取餐收餐盤，剛出爐的鬆餅搭上香草冰淇淋和巧克力醬搭配上新鮮香蕉，清爽解膩！餐點加上飲品，價位落在200-300元，CP值非常高，好吃又滿足！

營業時間：08:00-17:00

地址：新竹縣竹北市華興街350號

電話：03-5551789

#8 8Hz café

圖/IG @8hz_cafe
圖/IG @8hz_cafe

8Hz café採用簡約沉穩的灰白色搭配木質色調並有一些綠意點綴，有種低調的質感。精選的法式純手工肉腸，使用新鮮豬肉及天然香料所製作而成的法式經典手工肉腸，烤杏苞菇鮮嫩多汁，加上店家自製堅果杜卡香料，吃得出細心與用心，讓人意猶未盡。

營業時間：17:30–22:30（週一公休）

地址：新竹縣竹北市莊敬五街116號

電話：0988-812341

延伸閱讀>>新竹咖啡廳｜特蒐8間精緻咖啡廳 用最高品質度過慵懶的午後時分

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早午餐 咖啡 必點

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