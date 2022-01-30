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生菜春捲、香茅雞肉米線！「明昌越式餐館」道地越式料理　新竹上班族＆學生愛店

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「明昌越式餐館」位置在學府路369號，新竹工研院光復院區後門正對面，販售著各式各樣的越南料理，開業多年以來，料理深受附近居民喜愛，也是鄰近上班族以及學生的愛店。

門口透明板寫著店家當期推出的優惠活動，想享優惠的朋友可以留意一下。

門口的菜單均有貼上每個品項的圖片，可以讓消費者更了解食物，幫助選擇點餐唷。

店內的坪數雖然不大，但是中間的走道寬敞，桌子之間的距離也不會擺放的太擁擠。

老闆娘特別告訴我們，店裡所有的調味料都是嚴選越南當地人也會使用的品牌，全部都是特地從越南進口的，讓大家在疫情期間不用出國也能吃到道地的越式料理。

明昌越式餐館這邊店內是採半自助式，餐具自助拿取，醬料一起提供給客人，可依自己的口味自助調配。

「炸春捲」也是越南的特色料理之一，酥酥脆脆的外皮再加上店家特調魚露沾醬搭配酸甜小菜，吃起來更增添清爽的口感。

「越式法國麵包」裡面依客人的喜好搭配不同的主菜，例如香茅排骨、香茅雞肉、五花肉、荷包蛋，還有多種蔬菜，如切小片番茄、小黃瓜、香菜、酸甜醃蘿蔔絲、黑胡椒粉，搭配韌性十足且脆口的麵包，吃起來還滿有飽足感的。

這道是「生菜春捲」，裡面有蝦子、五花肉、燙熟豆芽、少許美生菜、九層塔及米線，吃起來也是很爽口的一道小菜，一樣可以搭配店家的特調魚露醬汁，讓味蕾層次更提升。

「香茅雞肉米線」加入店家特製魚露醬汁調味，整體風味酸甜酸甜，雞肉吃起來很軟嫩，搭配小黃瓜、花生、九層塔、油蔥與酸甜醃蘿蔔絲一起入口，實屬絕配！

老闆娘特別說，這道「香茅雞肉米線」是為了台灣人才擺盤的整齊漂亮，因為怕大家不知道裡面有什麼食材，不然在越南當地都是直接全部丟在碗裡不擺盤，就像是攪拌過後的模樣。

「 牛肉河粉(湯)」非常大碗，看起來有點油膩，但喝起來實則清爽，牛肉的份量也很足夠，肉片還可以看到一點粉嫩顏色，就可以知道口感不會太硬，軟嫩又好吃。

越式料理最常見也是大家喜歡的「蝦醬空心菜」，吃起來非常夠味，店內用的蝦醬也是從越南進口的蝦醬調味料，這道菜搭配白飯或是麵食一起吃，十分對味。

「木瓜涼拌 」算是一個蠻好的開胃菜，如果是夏天來一定要先吃這道菜來開胃，吃起來微微酸酸的，配上木瓜脆脆的口感，還有花生粒，真的很想配一杯啤酒。

老闆娘特別推薦的「越式料理 」飲料，一瓶是椰子果汁，一瓶是羅望子。這款「椰子汁 」喝起來微甜，而且不會有生椰子的那種感覺，果汁含量有70%，非常解膩；另一罐飲料是「羅望子」喝起來酸酸甜甜的，有一點像是酸梅湯但是沒有這麼濃郁，比較清爽，可以配炸物一起喝。

「羅望子」
「羅望子」

「椰子汁 」
「椰子汁 」

明昌越式餐館(讀者獨家優惠: 出示本篇報導可享9折優惠!)

店家地址：新竹市東區學府路369號

店家電話：035166046

營業時間：11:00-19:30

粉絲專頁： https://bit.ly/3Erc0ld

線上點餐： https://bit.ly/3FyKRNN

街口點餐： https://bit.ly/3GCCK4k

Google map: https://bit.ly/34ZDPFt


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