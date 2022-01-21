新竹最強海味！「黃金烏魚子滷肉飯」這裡才吃得到，還有隱藏版牛舌滷肉飯

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以前分享過被麵線耽誤的滷肉飯店-享來點又有新意思耶！現在正值當季的九降風烏魚子滷肉飯及盛蝦多多滷肉飯讓人很有驚艷感。九降風烏魚子滷肉飯可是用北部最好的竹魚水產的烏魚子，這可是用新竹在地用九降風吹乾的黃金烏魚子，老闆將烏魚子刨出黃金般的烏魚子泥，再搭配一片一片的烏魚子，香氣四溢鮮香又甜，這可是有海中黃金起司的美譽！大家就快跟著小米一起去看看吧～

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享來點就在北大路錢櫃對面的老宅建築，現在有開放內用，像是日式小居酒屋的風格，另外也有提供外帶及平台外送唷。

享來點原本是賣創意麵線為主，在去年疫情期間老闆將有媽媽味道的滷肉飯帶來給新竹朋友享用。使用滷肉絲鹹中帶甜的口味，再加上新鮮的雞佛及肥蚵就爆紅了！現在還有九降風黃金烏魚子滷肉飯跟蝦多多滷肉飯可能又掀起一波熱潮～提醒大家務必要電話預約或粉絲團預訂，不然現場真的要等。

老闆強調不管是用瓷碗還是紙碗，白飯的重量是秤重很公平，有疑問的朋友歡迎現場詢問老闆。

九降風黃金烏魚子滷肉飯(229元)，在滷肉飯上灑上黃金粒粒的烏魚子，再加上厚切烏魚子讓人很想消滅它。

老闆是用新竹甚至是北部最好竹魚水產的烏魚子作為材料，這可是連市長也推薦的在地伴手禮呢！

烏魚子先淋上米酒，再用火炙燒引出鮮香撲鼻而來

淋上台東媽媽味的肉絲滷肉飯就是如此的迷人～

最後再刨出黃金烏魚子泥來＂加菜＂，Double烏魚子的享受耶！

他們家滷肉飯比較特別，用的是滷肉絲，嫩嫩帶點嚼勁的口感，鹹甜得宜的滷肉絲也超下飯。熱熱的吃可以感受到烏魚子泥的鮮香，鹹甜的口味有多層次的感受～

滷肉飯還有附上三片厚切烏魚子，鹹香帶鮮軟Q帶綿密的口感，很像在咀嚼海中起司的”港覺”，不只配滷肉飯，就算配白飯也覺得好好吃啊～～～

盛蝦滷肉飯 (120元)

有滿滿的蝦仁耶！而且還有太陽蛋下層及上層都有滷肉飯，適合不愛剥蝦的女士們。

聽老闆說蝦仁是用蝦油去拌炒，所以蝦鮮更為濃郁。

蝦仁有甜又脆，纏上蛋液順滑很下飯耶，一口接一口吃都是滿滿的蝦肉又不用剥蝦殼很過癮，沒吃過的朋友推薦你吃看看唷！

現在有內用的位置也挺方便，不想外帶可以坐下來看老闆刨烏魚子泥很療癒。

以下是之前的食用心得，再給大家參考～

海鮮痛風滷肉飯 329元，有現燙透柚、東石蚵仔及蝦子，滿滿的海鮮吃完又會很補了。下次老闆還會出龍蝦滷肉飯嗎？

他們家滷肉飯比較特別，用的是滷肉絲，嫩嫩帶點嚼勁的口感，鹹甜得宜的滷肉絲也超下飯。

大顆的鮮蚵來自東石就是肥美甜又多汁，夏天到中秋之間都是最肥的季節，大家就衝這一波吧！提醒老闆是現點現燙所以才這麼鮮甜(需要等候一下唷)

透柚也是鮮甜又彈牙，配滷肉飯也很好吃耶～

最後蝦子大支又彈牙，整碗吃完真的很補快痛風了～～～～～

這次還有超浮誇澳洲牛舌滷肉飯 249元！(此為隱藏版，要用喊的)

整整10片牛舌舖在滷肉飯上，浮誇又邪惡，竟然有如此高級的滷肉飯，期待下次還有沒有更浮誇！

舌有嫩帶點嚼勁的口感，肉汁多又甜美，夾著蔥鹽吃下飯又下酒～

牛舌的肉汁淋到滷肉飯讓風味變得更美味了。

蚵滷飯

大顆的鮮蚵來自東石就是肥美甜又多汁，老闆是現點現燙所以才這麼鮮甜(需要等候一下唷)，再配鹹甜得宜滷肉絲會讓人一口接一口不停的吃。（每天限量記得先打電話或粉絲團預訂才不會等太久唷）（季節不同蚵仔大小會不一，老闆是用稱重很公平)

三杯雞佛滷飯 (150元)

三杯雞佛用的是土雞雞佛，較小顆卻更甜更有營養，帶上麻油香的鹹中帶甜將雞佛的甜味提昇許多。

享來點

地址：新竹市北大路227號

電話：0933919977

營業時間：禮拜一~五 10:30-13:30 17:00~20:30 ｜ 禮拜六 10:30-13:30

粉絲團：享來點

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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