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苗栗大湖「2022草莓季」夢幻新玩法！採巨無霸草莓、吃草莓火鍋，還有韓系草莓園咖啡館

YUKI'S LIFE / 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

每年到了冬天草莓季，都一定要跑苗栗大湖採草莓。今年當然也去了好幾趟，來分享2022草莓季新提案！真的就是草莓夢幻之旅～高架採草莓、黑金剛草莓、草莓雞蛋糕、草莓雪花冰、草莓火鍋、最新韓式草莓園咖啡館，大家通通收進口袋名單吧！

採草莓夢幻行程

QQ草莓園 or 莓果大高架草莓(最新黑金剛品種) → 紅色琉璃瓦草莓園 → 大湖酒莊 → 花間集 → 台灣油礦陳列館 → 福樂麵店 or 棗莊古藝庭園膳坊。

景點美食介紹

莓果大高架草莓

今年莓果大的黑金剛草莓


莓果大高架草莓今年全區都是種植「黑金剛」哦！草莓又大又美！已經連幾年都來這家採草了，莓果大高架草莓的果園超大又是高架草莓，想找巨無霸大草莓來莓果大就不會失望！！網路評價都超好的，而且他們家的草莓品質超好，很推薦大家。

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪75-1號

電話：0953 399 468

QQ草莓園


想要到苗栗大湖採草莓，建議衝星期六一大早，或是星期五。如果星期日來大湖採莓，通常就比較看運氣，這次路過QQ草莓園，看到還有好多大顆又紅的草莓，我們就來啦！高架採草莓很輕鬆方便，價格合理，意外採到巨無霸大草莓！果然沒讓我們失望！大顆草莓品質很好～老闆娘也很熱情。

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪75-1號

電話：0928 231 772

紅色琉璃瓦草莓園


網路爆紅的『紅色琉璃瓦＆SUHU Café』，擁有一大片草莓園（每季節不同水果）。還在尋找苗栗大湖採草莓好去處的朋友們，不妨參考一下哦～這裡真的好美好浪漫。

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪96之6號

電話：0972 055 042

大湖酒莊


「大湖酒莊」結合「草莓文化館」，各種你想的到、想不到的草莓產品～這裡通通都有。巨型草莓也可以讓大家拍打卡照，一站滿足採草莓、吃草莓美食、買草莓伴手禮、與草莓拍照打卡願望。現在有一攤在賣草莓造型雞蛋糕，超可愛的粉色少女系甜點～好吃又好拍！

地址：苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣2-4號

電話：03 799 4986

花間集


花間集地點就位於大湖酒莊旁，外觀是超級鄉村風的童話建築。他們家的草季限定的草莓餐點很受歡迎，包含草莓火鍋、草莓雪花冰、草莓鬆餅，當然也有其它料理可供選擇，不論什麼季節都可進來坐坐，品嚐夢幻下午茶。

地址：苗栗縣大湖鄉九鄰2-9號

電話：03 799 1525

台灣油礦陳列館


台灣油礦陳列館的戶有地軌纜車道，是很棒的拍照取景場地，如果腳力不錯的話可以挑戰從底下爬到上面去！室內分為好幾個區可參觀，搭配多媒體互動體驗，孩子也可以輕鬆的了解油礦相關知識。

地址：苗栗縣公館鄉開礦村36號

電話：03 722 1300#235

福樂麵店


福樂麵店價格便宜又大份量，而且口味真的還蠻不錯的，我們不小心點了一桌，吃的飽嘟嘟。建議來到苗栗遊玩可以品嚐看看~假日時好多人都是全家大小來用餐。

地址：苗栗縣公館鄉福基村121號

電話：03 722 4455

棗莊古藝庭園膳坊


棗莊是苗栗熱門的聚餐餐廳，有各種古早農具、古物及舊傢具收藏，還有適合小朋友玩耍的戶外區，以及動物區，全家大小來這裡用餐最適合不過了。

地址：苗栗縣公館鄉館義路43之6號

電話：03 723 9088

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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