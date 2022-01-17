桃園「X Park」首次特展！ 化身五感互動體驗繪本「Xbook」

「X Park」自開幕以來成為親子樂園、打卡及約會勝地；圖片／方雯玲攝影

2020年8月開幕的日本橫濱「八景島海洋樂園」在台灣桃園的首間水族館分館「X Park」，席捲一股新風潮，讓水族館變成親子樂園、打卡及約會勝地，原定在2021年8月滿周年慶推出的Xpark大型企劃特展「Xbook～流向我們的物語～」，因為疫情的安全考量，延期至今年1月15日(六)開展，邀請日本知名製作公司REBOT共同開發最新視覺流動藝術，由繪本、動畫藝術家坂井 治企劃，延續「X Park」的科技數位、童話幻想、新鮮體驗的風格與特色，增添新魅力。

「X Park」擁有科技數位、童話幻想、新鮮體驗的風格與特色；圖片／方雯玲攝影

「X Park」館長手嶋一雄表示，「X Park」開幕以來的首次特展「Xbook～流向我們的物語～」，是一本關於生物與生命的海底之書，歡迎來X Park與真實的生物們相遇、感受著生命的新奇、快樂地學習並激發想像力，感受全新的寓教於樂體驗。

「X Park」首次大型企劃特展「Xbook～流向我們的物語～」，以地球上生物從前都是魚的童話故事發想；圖片／方雯玲攝影

「傳說我們的祖先，和魚的祖先是以魚的姿態一起游在海裡。」這是坂井 治的發想的童話故事，他表示，這樣的童話就算能相信，但又要怎麼樣才能感覺到呢？好好的觀察生物，其實我們人類與海洋生物有許多的相似之處，人類從這些察覺中探索、學習、擴展世界。

配合特展「X Park」變身為漫步閱覽式的體驗型圖鑑「Xbook」；圖片／X Park提供

配合「X Park」開幕後首次的期間限定特別企劃，「X Park」變身為漫步閱覽式的體驗型圖鑑「Xbook」，共有13個展區，除了戶外區以外，共10個展區15個內容將成為此次的特別企劃區域，彷彿身歷其境般閱讀一本故事書。

「Xbook」第一章從地球上生物的起源演化開始；圖片／方雯玲攝影 「Xbook」第一章從地球上生物的起源演化開始；圖片／方雯玲攝影

「Xbook」分為四章節。第一章「海與演化，食物鏈」：從入口展開一棵巨大的演化樹。一個原生生物如何分裂成菌類・植物・動物，然後以多樣方式演化的繪畫型展覽。系統演化樹延伸到Xpark最大的「台灣大水槽」，呈現在水缸裡游泳的生物和人類、及其演化過程。

「珊瑚潛行」展區的繽紛樣貌；圖片／方雯玲攝影

第二章「海與生物多様性」：活用各區域的空間，展示了生活在地球上各種環境中的生物，以及再次呈現從3樓區域zone2 「珊瑚潛行」到zone6區域「深海尋秘」生物棲息的樣貌，並搭配書型解說看板的內容。

第三章透過互動的學習區，刺激想像力；圖片／方雯玲攝影

第三章「從學習到想像」：與其他生物相比，人類最大的特點就是「大腦」和「想像力」 ，人類充分運用「想像力」來適應環境的變化而生存下來。展示與迄今為止的世界觀完全不同的色彩豐富、有藝術感的作品，激發參觀民眾的想像力。

繪本《未未的福克蘭群島大冒險》內容，融入實體的「X Park」企鵝園區；圖片／X Park提供

第四章「想像未來，創造」：在小說《水母的喃喃低語》中，把據說在這個世界誕生約5億年以來幾乎沒有變化的水母的喃喃自語製成專欄，整個區域呈現為一部小說。在繪本《未未的福克蘭群島大冒險》中，描繪著來自未來的虛擬企鵝與生活在福克蘭群島的企鵝的互動，可享受踏入繪本世界般的體驗。

「X Park」結合數位科技，讓水族館成為打卡熱點；圖片／方雯玲攝影

Xcafe & Xfun Xbook相關商品也在1月15日新上市。Xcafe「First Penguin棉花糖拿鐵」，以勇敢跳進未知海域的第一隻企鵝『First Penguin』為主題，手工原創的企鵝棉花糖，和甜甜綿密的奶泡，融化在熱拿鐵中。

Xcafe新推出「First Penguin棉花糖拿鐵」；圖片／X Park提供

Xbook系列商品登場，生物的繪本與文具開賣中，Xfun新登場的Xbook系列商品，有適合小朋友的生物繪本或Xpark原創筆記本、文具組等，包括繪本『最棒的假期』、『正能量企鵝』，及文具『未未&時空鯨魚資料夾(AR)』、『Xpark點線生物文具組』。Xfun Xbook搭配《未未的福克蘭群島大冒險》，繪本中部份的篇章所設計的杯套，成為了外觀可愛又暖心的新商品。

活動期間：2022年1月15日(六)～6月30日(四)會場：置地廣場桃園『Xpark』館内地址：桃園市中壢區春德路105號（鄰近桃園高鐵站）票價：Xpark門票※不需另收費主辦：台灣横浜八景島股份有限公司企劃．製作：ROBOT股份有限公司營業時間：平日10:00-21:00／假日10:00-22:00官網：www.xpark.com.tw

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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