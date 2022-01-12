湖光山色的仙境！苗栗新增觀景平台俯瞰美景，還能直達大湖草莓園採草莓

一處被遺忘的人間仙境-雪霸國家公園汶水遊客中心，不管你要去大湖採草莓還是泰安泡溫泉，它剛好位於中間，地理位置極佳。最新發現園區內設置觀景平台，除了可登高望遠俯瞰汶水行政中心，還可以直達大湖草莓園，這裡景觀優美，有遼闊大草坪、生態湖，大型免費停車場、咖啡廳、湖光山色倒影如畫，是最佳中繼休憩站。

雪霸國家公園遊客中心前有環湖步道，輕鬆好走，小橋流水，藍天白雲四季欣賞不同的美～

雪霸國家公園汶水遊客中心屬於四合院型式八角形二層建築，三面環山，旁邊就是生態景觀湖，視野極佳。

園區內最新觀景台－走上去不用一分鐘即可到達。

這裡居高臨下，欣賞雪霸國家公園汶水遊客中心全景最佳觀景平台。

走出去就是大湖草莓園。

雪霸國家公園汶水遊客中心環湖步道規劃完善，適合全家大小共遊。

可以從不同的視角欣賞八角形二層建築遊客中心。

遊客中心內的楓葉正紅。

在陽光照射下超美的，不用上高山就可欣賞美麗的楓葉。

也可從遊客中心二樓欣賞雪霸國家公園之美～

二樓咖啡廳視野極佳，可以坐下來休憩用餐。

此次最大的驚喜是發現這條觀景步道－居然可以直接大湖草莓園。

我們到達最近的天一草莓採草莓。

這裡的草莓有大小顆，重點是都很新鮮，很甜很好吃耶～

大小顆價格不同，但吃起來口感差不多～

剛好遇到採收，紅通通的好療癒喔～

我們買了一盒大約100元就吃得心滿意足～

最新價位，自採一斤300元，中顆250元，小顆200元，實際價位以現場為主。

有機會到訪別忘了上來走走，感受不一樣的汶水遊客中心。

雪霸國家公園汶水遊客中心上面草莓園每間都超大，規劃良好，可挑選喜歡的店家採收。

隔天早餐製作＂菠蘿奶酥草莓土司＂，搭配或單吃都很好吃！

雪霸國家公園天一草莓園

天一草莓園

苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-5號（巧克力雲莊旁）

營業時間：08:30-17:30

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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