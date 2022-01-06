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90元飽到天靈蓋！苗栗後龍「好來香牛肉麵」　在地人激推、老闆都喊別再報導

LUCAS阿嬤愛旅行 / 文、圖／LUCAS阿嬤

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台灣的大眾化美食，牛肉麵算是排行榜上前幾名，特別是各個鄉鎮都有擁護者。苗栗後龍的好來香牛肉麵就是在地粉絲激推的牛肉麵店。我拿相機進去店裡，闆娘忙不停手下麵舀湯，還回頭補一句：「不要再報了啦！」看到用餐時間的翻桌率就知道，店家真的忙不過來。看看門外的停車，真的很多專程來吃牛肉麵的鐵粉。

飽到天靈蓋的牛肉麵只要90元

台式的麵條配上4-5塊牛肉，半筋半肉的成分機會頗高，那麼一碗牛肉麵還可以續湯，除非大胃王吃110元的大碗牛肉麵，否則飽到天靈蓋的小碗牛肉麵只賣90元，幾乎是城市裡的一半價格。牛肉的肉質是偏軟的口感，湯頭算是清爽的類型，帶了一點清甜的中藥的感覺。我曾經吃過醬油湯型的重口味牛肉麵，我覺得好來香屬於很清新，接受度最高的牛肉麵口味。

牛肉湯有冷凍包外賣，店內免費續湯。聽朋友說，她都順便外帶牛肉湯冷凍包，回去下麵又是一碗原汁重現。

隨心所欲想吃多少夾多少，超便宜的滷味

大鍋盆的滷味由客人夾起來後，很快地就切盤上桌。載我們來的親戚夾的毫不手軟，還說不要緊很便宜啦！果然滿滿兩大盤裝拼盤，分別是350和100元。我們對於滷的透徹入味的小菜，每個人的筷子都沒停過。

當天4個人吃了4碗小碗牛肉麵，切上來有豬頭肉豬頭皮粉腸大腸小腸豆干海帶魯蛋的兩大盤滷味，加上2大盤青菜，1個人均銷200元。

小腸裡再串進小腸，Lucas阿公說是雙腸做法，真的第一次吃到帶些嚼勁的雙腸，對喜歡滷腸類的客人，會非常對味。

豬頭肉和帶點肥的豬頭皮，都是厚切手法，吃的滿嘴油滋滋，是一種滿足的吃法。

空心菜是重油快炒，所以端上來顏色很翠綠，非常能引起食慾。我們連點兩份一點都不心疼，因為一大盤才50元，多吃青菜很重要啦（還來不及拍，就被阿公一筷子夾走1/3）！

豪氣地大口吃麵前，露一下打卡的臉。

店內都是大圓桌，客人都會自己找位子拼桌，好來香牛肉麵的店內也非常乾淨。

苗栗後龍好來香牛肉麵

地址：苗栗縣後龍鎮247號（靠近造橋）

營業：早上11點-下午5點20分（中間無店休/每天都營業/注意：周一只營業到下午1點30分）

電話：037-728154

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

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