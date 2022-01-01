獨棟KTV唱到爽！ 桃園汽旅住宿新選擇 溫馨明亮、舒適氣質超出眾

來體驗讓人秒回到家般的汽車旅館吧，2021新開幕於桃園市中壢區的168motel 中壢２館，位於交通便利的商業中心，以清新活力的綠色外觀亮像，秉持著168motel 獨有「舒適、安心」的品質理念，打造出多樣房型滿足顧客不同喜好，創造出溫馨、浪慢氛圍及明亮的空間感受，二館全面將168motel系列進階升級，展現輕鬆解壓的住宿品質，讓旅客帶著圓滿的回憶回家。

168motel 中壢２館

圖 / ReadyGo

一進入168motel 中壢２館，旅館人員親切的招呼入住事項，寬敞的車道入口及獨棟的車庫一房，讓您享有最高規格的隱私，也發覺越來越多人開電動車，在部分房間車庫內配置任何品牌電動車都能使用的電動車充電站，符合現代需求便捷又貼心！

圖 / ReadyGo 圖 / ReadyGo

168motel 中壢２館房型介紹

全館多處重點都令人驚呼連連，首先外宿最擔心睡不習慣導致失眠，館內皆採用斯林百蘭床墊，除了是五星級皇家御用，適中的軟硬度讓人躺上後如被雲朵般包覆，這樣輕柔的安心原來才是能睡一覺好眠的原因。

房間裡的娛樂設備也是現代人挑選住宿不可或缺的因素，知道逛完中壢夜市後就想躺在床上休息的你，房間的4K電視內建高畫質電影，再配上Yamaha的環繞音響，絕對有如電影院般的享受。

168motel一路來堅守７大服務、設備、空氣、水質、睡眠、清潔及餐飲品質不斷的升級優化，圓形無菱角家具擺設傳遞出168「圓融生活之道」讓旅客隨時身處在最高品質的五感享受！

168motle 中壢2館-豪華雙人房型

溫馨的臥榻空間適合親子及多人商務入住，可180度旋轉65~70吋電視櫃讓旅客不論是在、客廳、入浴、躺床、皆可觀看的超頂級享受！空間運用明亮紅、黃顏色巧妙搭配，呈現出年輕活潑的氣息，整體精緻明淨以外，清新的空氣品質及安心安靜的環境，能做到這種品質至上的168motel 中壢２館，肯定讓大家想回訪N次入住啊！

圖 / ReadyGo

館內小圓桌桌面材質為大理石紋路的陶瓷喔特別挑過的～具有防滑的貼心效果，在客廳空間、床頭兩側都有放置多張讓你輕鬆辦公、放置個人物品，提供多元樂趣的臥榻區有插座不怕玩到手機沒電、牆板設計軟墊能預防碰撞呦。

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

寬敞斯林百蘭讓床墊躺上去愜意到不行，讓您一覺到天亮解疲勞，兩側圓桌皆提供USB、插座充電超方便，房內觸控式開關隨個人化選擇各種浪漫燈光情調，還有四大備品細心服務！

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

來168motel 中壢２館享受浮誇系網美開放式浴室吧！全身補光鏡不論是化妝、整理衣物都能輕鬆打理，看到直接想秒躺進去的寬大蛋形浴缸配著沐浴鹽使用，獲得無比舒展新泡澡體驗，浴室皆安裝防滑、潑水、觸電設備，水離子快乾吹風機及齊全的盆洗用具對於女性友人來說非常貼心方便。

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

淋浴空間採五星高級飯店六角形大理石磁磚，如廁及沐浴分開對於雙人使用上方便，TOTO免治馬桶、花灑式蓮蓬頭搭配著檸檬馬鞭草沐洗精，洗滌身心空氣還瀰漫一股放鬆的氣息啊～

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

注重房內空氣品質的168motel 中壢２館提供Panasonic除濕機以外，還附加Coway綠淨力抗敏空氣清淨機，讓旅客不怕擔心因開放式浴室而潮濕的問題，玩到半夜肚子餓怎麼辦？不用怕點冰箱和點心盤打開來滿滿零食等著你來吃！

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

168motel 中壢2館-KTV雙人房

168motel 中壢２館僅此一間的超豪華獨棟KTV熱門房型，打造新穎時尚都會風，整體知性藍調塑造輕奢感，快帶上您的Ｋ歌之王好夥伴、閨蜜好好較勁一下！到168motel 中壢２館不論慶祝節日、生日單純享受都超級適合，大聲歡唱「煎熬」給你唱到飽也不怕吵到別人，車庫提供電動車充電站，進入到KTV房型把煩惱丟掉～只帶好心情來這裡盡情享受！記得提前先預訂，不然搶不到呀～

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

躺著就不想移動的KTV超大沙發區、獨立觸控式螢幕點歌服務、兩顆環繞音響、重點是歌單每月更新保證你能唱到最熱門歌曲！通宵唱歌怕很累？來168motel 中壢２館 KTV房型高歌完直接在五星床墊睡，體驗豪宅級規格才有的享受。

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

中島式設計的流理台，讓多人聚會時買的外食餐點有地方可擺放，同時也劃分了玩樂及休息的區域，但又達到空間延展的視覺效果。來到衛浴空間可以看到五星級飯店才有的雙洗手台，一早不用再跟他人上演爭奪洗手台的戲碼，一人一邊，感情才不會散！只能說168motel 中壢２館的服務真的體貼入微啊。

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

168motel 中壢2館-尊爵雙人房（按摩椅）

唯美小清新房型廣受青年歡迎，竟然提供人人搶坐的FUJI-iSofa按摩椅（部分房型）來舒解旅途的疲勞，按摩椅上還擺放了襪套供旅客使用，此房型一樣保持開放式對稱大圓鏡大理石浴室，勾勒出溫和質感，真的要大讚168motel 中壢２館無微不至的呵護旅客的感受，展現舒適至上的品質啊！

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

168motel 中壢２館餐廳

印象中一般的motel早餐都很簡單，沒什麼記憶點，但168motel 中壢２館真的浮誇到讓人震驚，如同高級自助餐廳才擁有的現做多樣餐點區，配上超長L型吧檯六大類食物應有盡有健康又均衡，對於有選擇障礙的人真是太難啦！如此澎派的餐點完全顛覆對汽旅美食的印象。

圖 / ReadyGo

豚骨拉麵湯頭濃郁剛剛好，日式小菜新鮮可口，提供多樣化飲品，身為美食控的編輯直接給這早餐滿分。

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

｜168motel 中壢2館

｜地址：桃園市中壢區中美路二段160號

｜電話：03-427-6333

延伸閱讀>>桃園新景點！大溪木藝生態博物館 漫遊日系古蹟 體驗職人工作坊

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」