這樣玩最划算！ 桃園民宿1+1優惠特色行程 加碼省荷包、猜謎抽好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】趁著國旅熱潮，桃園市政府2021年11月推出「民宿1+1特色行程優惠」回響熱烈，不到一個月許多行程訂房皆已額滿，為回應旅遊期待，即日起由20家桃園民宿提供9個「住1晚送行程」及2個「住1晚送1晚」加碼活動開跑，數量超過400名額度，欲前往桃園旅遊的民眾千萬別錯過，趕快找民宿老闆訂房去，訂房成功始可享有優惠！

▲桃園民宿_紐西蘭哈比村。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

冬季到桃園民宿住1晚 贈送行程有Xpark水族館、專人導覽落羽松秘境等

桃園市政府觀光旅遊局表示，「民宿1+1特色行程優惠」活動由20家民宿結合附近的旅遊資源合作推出，獨特的旅遊選擇，涵蓋復興區、大溪區、龍潭區、中壢區、大園區等，十分方便民眾規劃，無論您是想前往山上欣賞楓葉、泡湯，或是想體驗在地休閒農遊、眷村生活、漫遊客庄等，此刻來桃園玩最划算！

▲體驗遊程_百年福源茶廠DIY。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

民眾可上「桃園民宿管家學校」官網（https://bnbcourse.tycg.gov.tw/tours.asp）瀏覽11種優惠內容，住1晚送行程優惠方案包含入住大園區民宿，就送你XPARK水族館門票，並提供在地農事體驗，入住大溪月眉休區民宿，可體驗電動專車專人導覽（落羽松秘境、山豬湖生態園區），並可參加療癒莊園烘焙DIY午茶饗宴。

入住龍潭民宿，深度認識龍潭市街之文學之美，入住小烏來民宿，可參與咖啡豆烘豆並享受鱘龍魚、竹筒飯；入住拉拉山民宿，可參訪山蘇的故鄉，聆聽當地的故事等，另外還有山上住一晚山下住一晚之優惠方案，邀請民眾把握振興加碼優惠機會，到桃園好好玩！

▲桃園_山豬湖生態親水園區。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

看圖找行程猜謎遊戲！猜對可抽Air pods Pro等多項好禮

桃園民宿活動一波接一波，為推廣行程特色桃園市政府觀光旅遊局持續推出好康送給你！即日起至111年1月24日起到官網活動頁面，玩看圖找行程猜謎遊戲，猜對後將活動分享至臉書，並在活動專區留下您的個人資料，就有機會抽到Air pods Pro、500元商品券和住宿券！另外後續的好康活動，歡迎民眾追蹤關注「樂遊桃園粉絲團」，掌握第一手活動訊息！

▲桃園_農事體驗。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

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