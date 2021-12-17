桃園大溪親子景點！「三和木藝工作坊」感受手作溫度，DIY豆腐模＋嫩豆腐好玩又好吃

來到桃園大溪，除了逛老街買豆乾，你還可以玩什麼？三和木藝工作坊前身為三和木器，早期主要以製作神桌和太師椅為主，目前已傳承至第二代經營並轉型為文創工作坊，提供食農+木育的有趣DIY，你可以選擇自製豆腐模並手作新鮮嫩豆腐，或是作木餐盤再搭配大人小孩都喜歡的Pizza，再到附近的休閒農場體驗採果樂，大溪半日遊推薦給你們啦！

三和木藝工作坊前身為三和木器，由林清和創立至今已有五十餘年，目前已傳承至第二代由林治謙經營。沿著鄉間小路轉進看似民宅的地方，不用懷疑，往後方走就會抵達工作坊所在之處，前方這棟是住家請不要走錯啦～～

有著可愛彩繪牆面的這裡就是工作坊的入口。

三和木藝工作坊早期是以製作神桌和太師椅為主，在大溪也是知名的木材加工廠之一，近年來因為訂單減少也漸漸轉型為文創工作坊。

提供許多木工創意DIY活動，一走進工作坊就可以聞到淡雅木頭香，是我喜歡的香氣啊～～～

相信溫潤的木質商品是許多人的最愛，不過真正要自己動手製作還真不是那麼簡單，來到這邊會有專業的木工師傅一步步帶你製作，即使是小朋友也可以輕鬆上手喔～

簡單幫大家介紹一下環境，因為目前這裡仍然有在提供訂製家具製作以及修復。

所以可以看到後方還有非常寬敞的工作區。

球哥第一次來到這樣子的地方整個很興奮，不過帶小朋友來的話，可是要非常小心讓孩子們不要奔跑喔～

DIY的主要區域相當舒適，透過大面開窗還可看到外面的綠意農田。

三和木藝工作坊提供的DIY很特別，不是只有讓你做完木工就結束，而是結合食農+木育。像我們這次參加的DIY就是豆腐模+豆腐手作，另外還有木餐盤+pizza等～～有得玩又有得吃，不管大人小孩都喜歡啦！！！

這次主要是讓小球玩DIY，所以老師在步驟上就會稍微簡化一些，比較適合小朋友。

豆腐模全部都是利用卡楯固定不用釘子，所以一開始的工作就是要把四個面的卡楯都先做好。

在木板上畫出要切除的範圍之後，就準備開始鋸鋸樂啦～

老師會將木板直接固定在桌邊並進行示範。

接著帶著球哥一起試鋸。

原本還擔心小球拿這個大鋸子會有危險，不過看來媽媽的擔心都是多餘的啊～～

咱家球哥一開始還不太順手，到後來幾片整個鋸的超迅速～訣竅就是將鋸子平平的前後推拉，很快就能鋸好囉。

鋸完之後，利用鑿子和鐵鎚輕敲，就可將要剔除的部分輕鬆取下。

這部分老師也是會協助將鑿子固定住，讓球哥直接拿鐵鎚敲，媽媽在旁邊其實很怕老師的手被敲到，哈哈哈哈哈！

底座完成之後，接下來就是製作豆腐模的蓋子啦！！

這部分就相對簡單許多，首先鋸出蓋子上方的手把。

在上方鑽洞之後再用釘子固定。

平常在家裡，根本不可能讓球哥拿這些媽媽認為的危險器具。

還好有專業老師在一旁教學，球哥玩得可開心呢，就連拿鐵鎚敲釘子都敲得又快又好！！！

基本的豆腐模製作完成之後，最後一個步驟就是拿砂紙，將粗糙刺手的地方稍微打磨到順滑一些。

不得不說這豆腐模真的好漂亮啊！！！要不是為了要幫球哥拍照，媽媽自己也好想玩喔，哈哈哈。

也因為是從頭到尾自己完成，球哥整個超有成就感的啊～～抱著他的豆腐模開心的不得了呢！！

製作完豆腐模之後，接下來就是要親自做豆腐的時間啦！！！原本我們應該是要移動到另一個地方，不過平日只有我們一組客人，負責教做豆腐的阿姨居然就直接把所有的道具全部搬過來，超可愛，哈哈哈！在等待阿姨的時候，球哥也沒閒著，兩大盒的積木直接開玩。

所以說這裡真的超適合帶小朋友來的啊～～～老闆娘整個很知道要怎麼打發小孩 (誤XDD)

為了讓等等吃下肚的豆腐沒有衛生問題，第一個步驟就是將剛做好的豆腐模洗乾淨，把上方的木屑全都洗掉。

接著將紗布袋、還有剛做好的豆腐模具依序放到水中燙過，再接著取出放涼。

等器具都準備好之後，就可以開始製作豆腐啦！！！

阿姨說之後也許會讓大家從製作豆漿開始DIY，不過目前因為場地考量，還是使用現場的豆漿為主。

將1200CC的豆漿倒入鍋中以小火熬煮，為了避免燒焦必須一直攪拌，這也是相當考驗耐心的。

所以咱家球哥攪拌了沒幾分鐘，就交給老媽自己跑去玩積木了。

等到豆漿的溫度大約到70~75度左右，就可以準備加入7cc的鹽滷做成豆腐花啦～

阿姨這邊使用的是台鹽的鹽滷。

因為只要放入7cc的鹽滷，這個準備的重大工作就交給笑容滿面的球哥啦。

熄火之後依序加入水和鹽滷，接著順時針方向稍微攪拌個三十秒左右。

等到呈現有豆花狀的時候就可以撈到豆腐模裡啦～～

將紗布鋪在豆腐模中，記得四個角落都要壓的密密實實的。

阿姨說在倒豆腐花時，可以先將四個角角填滿。

這樣做出來的豆腐才會好看喔～～

將紗布巾四個角往中間蓋上

放上豆腐模的蓋子稍微有點力氣壓住成形

如果覺得一直壓著手會酸的話，也是可以用重物代替啦，哈哈哈。

因為我們製作的豆腐分量並不算大，所以不用壓太久就可取出，綿密的豆腐真的好軟，在取出來的時候，整個很怕弄碎它耶，哈哈哈。

第一次自己製作豆腐，不只小球覺得很新奇，就連我也覺得好有趣，雖然我們兩個都不愛吃豆腐(笑)。

但畢竟是自己親手做出來的，咱家球哥很難得的居然一拿到就直接啃下去。

最後的階段就是用刀子把豆腐切成小塊，準備大快朵頤啦！！！咱家球哥平常真的不太愛吃豆腐的，但後來阿姨幫他加了醬油之後，他居然吃掉了三分之二塊，邊吃邊說溫溫的好好吃喔~~~真是太神奇了啊，哈哈哈哈。

體驗玩有趣的木工和豆腐DIY之後，我們跟著附近農場大哥沿著田間小路漫步，意外發現這裡有不少休閒農場規畫的都很不錯。

若是搭配半日遊的話都可以先行預約。

最讓我開心的就是還看到了浪漫的紫藤花，雖然已經是尾聲了，但是配上藍天白雲還是怎麼拍都好美啊！！！

這邊也推薦大家其中一間休閒農場

五吉有機農場

地址：335桃園市大溪區康莊路三段671巷31號號

園區內種植了不少蔬果，這裡夏日有提供採果樂，可以採西瓜、番茄。

另外也有寬敞的場地，可提供小朋友製作手工餅乾或是Pizza等簡單的DIY活動。

很有趣的是還可以現採龍鬚菜，採下來的龍鬚菜老闆還會幫你直接打成綠拿鐵，健康又好玩喔！！！

咱家球哥真的是城市小孩，要他拔個菜身體僵硬的跟什麼一樣。

覺得之後要常帶他來接觸大自然才行啊，哈哈哈。

最後附上這次球哥親手做的豆腐模型，真的好喜歡這種木頭製的小東西，即使回家沒有拿來做豆腐放在桌上當擺飾品也是很有味道呢！！！好玩好吃又富教育意義的半日遊推薦給你們啦～～

三和木藝工作坊

地址：桃園市大溪區康莊路三段671巷36號​

電話：03-387-1389

FB粉絲團：https://www.facebook.com/Sanhewoodart/

官網：https://sites.google.com/site/sanhewoodcrafts/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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