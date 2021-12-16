仙氣繚繞！苗栗加里山一日遊　穿越筆直柳杉林、攀上木樁陡升坡

跟著 Amanda Lee 於 2021-11-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 加里山登山口森林露營區、加哈三岔路口、避難山屋。 IG:amanda_stw

加里山登山口森林露營區 | 15 分鐘

上個月高島縱走完後，就已經決定下一個要去想去很久的加里山 在做功課的時候發現原來加里山的路徑也佔有70 %的樹根，出發前一直都很注意苗栗有沒有下雨，上次的高島縱走回程滑到有陰影了🥲 很幸運地在出發日前幾天都是好天氣，當天也是艷陽高照。 加里山總共有兩個登山口，若想要把行程拉成兩天一夜的人可以從鹿場登山口進入，在往鹿場登山口的路上會發現有很多露營區；若是想要一日行程的山友兩個登山口都能選擇，而我們這次是選擇從鹿場登山口進，八點起登來回約6-7小時（A進A出來回6.4km），是一個爬完還有體力能逛南庄老街的行程。 我們停車的地方單次收費$100 ，走一個坡上去就會看到另一個停車場，但因為前面有人擋住當時不能往上開只能停下面，上面停車場的旁邊就有一間公共廁所可使用。 現在的溫度已經必須穿到防風外套了（上個月爬高島才穿背心和抗UV外套），但我這次是穿短袖+GTX外套，早上八點起登蠻冷的還可以戴毛帽保暖頭部，怕冷的人另外再帶一件長袖以備不時之需。 出發前建議查windy看溫度及雨況評估衣物和出發時間（盡可能避開下雨時段）。

加哈三岔路口 | 幾秒

從鹿場登山口走沒多久就會到三岔路口，沒有要去哈勘尼山所以我們直接往加里山指標方向前進，沿途的氣溫宜人，雖然是樹根地形但因為陽光還是能從杉木林間照射進來，所以樹根不是潮濕的狀態，走起來不會濕滑。 過了三叉路口後有一個大石頭上面有指標（此地點最後一張圖），眼前的溪是風美溪，踩著大石頭就能過溪，雖然是鞋子不會濕掉的高度但行走的時候還是要小心不要滑倒了。 一路上都是緩和的上坡，到避難山屋之前也有很多木椅可以休息，1.7km處還能看到早期遺留下來的伐木台車鐵軌。

避難山屋 | 5 分鐘

緩慢爬升走差不多一個小時我們就到避難山屋了✌🏽 高大筆直的柳杉林和山屋前矮小的翠綠蕨類包圍著避難山屋真的很美🥺 早上才剛吃完麥當勞的無敵豬肉滿福堡，還不餓的我們在這裡拍個照休息一下下就繼續前進了。

巨石區 | 幾秒

在2.4km的步道上會看見左圖（直徑1.7公尺的牛樟），雖然主幹被鋸掉後，殘留的基底依然不受影響地生長，因此又有復活樹之稱。 右圖的大石頭猛然一看就像是被幾根微弱細小的數根支撐著，蕨類生長在巨石上，用一小塊翠綠活潑了眼前的灰白的畫面🌿

9號木樁陡升坡 | 10 分鐘

過了這個木棧板後就是陡升的開始，這裡基本上可以把登山杖先收起來，如果有手套的話也可以穿戴上。 一樣在攀爬的過程中手腳並用，再利用重心的轉換用繩子當作輔助就能較順利的攀爬，然後再拉繩子之前一定要確認不會阻礙到前一個人再動作。 因為這裡也會有下山的人，基本上不太能一起進行上下山，像我們假日去爬就一定會遇到比較多人，為了安全起見還是等待一方的人先進行完再行動。

加里山 | 2 小時

我們差不多在12點的時候抵達山頭，快到山頭的時候就聽到很熱鬧的聲音，當時已經一位難求的做好心理準備。 上去後不僅如此，還有霧茫茫的一道白牆，讓我還以為走進攝影棚（專門拍證件照的那種），畢竟攝影師、相機、白色背景牆、招牌笑容都有了，人多到還亂入登山團的團體照，白牆配上證件照笑容沒毛病吧☺️ 不然就先煮個東西好了。 開始組裝爐頭瓦斯後，才發現自己沒帶到碗，之後跟一旁的大哥借碗煮水，差點要把泡麵當科學麵吃的我們心存感激地用得來不易的熱水泡了兩碗泡麵🍜🥺

加里山登山口森林露營區 | 幾秒

下午三點半登出加里山 謝謝山神讓我們平安下山🤍

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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