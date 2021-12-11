火車迷快朝聖！ 坐進莒光號火車嚐美食 桃園龍潭「路帝斯」景觀特色餐廳

每每的大連假，Ann和榜哥全家人是絕對不會跑遠門，基本上都是在桃竹苗附近走跳遊玩，而雙十連假的第一個傍晚時分，蔬果姐妹竟然要我們帶她們到石門水庫兜風散步順便溜狗去！前往的途中，Ann在龍潭市區發現了一家新的打卡店，那就是「路帝斯美式餐廳」

路帝斯美式餐廳就位在龍潭國中旁，鄰近龍潭龍元宮、南天宮、桃園市客家文化館、棒球名人堂、小人國、雄獅文具-想像力製造所等知名景點，開車騎車前來的朋友路邊白線內都可停車，但別影響鄰近住戶、商家進出即可。

室內裝潢

路帝斯美式餐廳是個以火車為主題的餐廳，保留著莒光號火車車廂原有的外貌，前後都有出入口進出，走進火車車廂內部內可看到不少店家老闆的蒐藏擺放，不少特殊造型的公仔，真的很吸引人注意，但切記不可以用手觸碰。

用餐位置就自行選擇，有四人座以及兩人座若遇人多用餐不可隨意併桌，若要使用洗手間就位在火車車廂的後方，有分男女用，女廁使用上沒有鎖可以上鎖，這部分就要自行留意。而餐具、醬料等也都需要自行到車廂後方自行拿取，醬料使用完畢記得要歸位喔！

菜單

餐點比較特別的是除了一般美式餐點外，平日可是有賣早餐喔！早餐就是各式口味的三明治，美是餐點的部分有漢堡、披薩、墨西哥捲餅等，但不論內用還是外帶都是直接在櫃檯點餐，餐點需要自行到櫃台領取。

餐點

第一次來這品嘗美墨料理，就點了幾樣餐點，本想說吃不夠再續點，想不到這樣的份量剛好適合我們一家人！

●招牌披薩，480元

10吋大小的披薩會切成8片，內有德國香腸、番茄、洋蔥等，起司味算濃郁，但披薩的餅皮若能烤的更酥脆就更加分，這天披薩餅皮有部分偏厚的地方還粉粉的！

●起司醬雞肉安琪拉達捲，210元/2卷

據說傳統的安琪拉達捲是用番茄醬，路帝斯美式餐廳的安琪拉達捲是有改良過，是使用他們自己自製的起司醬而內餡是肉炒洋蔥加上起司絲，真心覺得餅皮若是能烘烤過就更加美味且說真的味道也不夠重。

●薯條，80元

番茄醬要記得跟店家索取喔！

●雪碧，40元

350ml的小罐雪碧。

●鮮奶茶，40元

簡單說就是一般早餐店喝到的奶茶。

整體評價

路帝斯美式餐廳，整體服務說真的沒有很親切，點餐、取餐、用餐完畢全部都要自己來，用餐完畢全家人離開時，禮貌上跟店家說謝謝，店家只回我餐具有拿下來放嗎？

路帝斯美式餐廳用餐環境算乾淨，但若遇炎熱的天氣，火車內的冷氣是不夠涼，建議大家傍晚時分再前往會比較適合；餐點選擇不算多，原本想點Buffalo雞翅來吃，店家就直接回我還沒準備好，而餐點好不好吃，就Ann和榜哥來說就是很一般且價格偏高一些，好吃與否就見仁見智！

路帝斯美式餐廳，現金付款不可使用信用卡，在火車內用餐有低消限制，詳細可直接參閱官網或是詢問店家，但他們不另收10%服務費，很特別是平日上午還有賣早餐。

路帝斯美式餐廳與其說是美式餐廳，到不如說它是很有特色的景觀餐廳！以火車來當主題的餐廳，在桃園龍潭來說是首見，火車迷們一定要找時間來這朝聖拍照打卡，若是用餐的桌椅還能保留著火車原有的位置都更加分了。

路帝斯美式餐廳

營業時間：平日06:30-09:30 17:00-21:00

假日11:00-21:00

營業地址：桃園市龍潭區龍華路500號(龍潭國中旁)

營業電話：0939-138313

FB：粉絲專頁

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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