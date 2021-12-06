桃園中壢「501號聖誕市集」全台最美！秒飛英倫拍經典紅巴士、電話亭、莊園拱門

每年耶誕前都是出國旺季，今年因疫情國境管制的關係大家還是無法踏出國門！「大江購物中心」偽出國場景成了熱門打卡景點，讓大家不用出國就能享受異國耶誕氛圍～～

佔地6000坪的「大江購物中心」是桃園最夯打卡熱點，內部匯集了超多美食餐廳，最重要的是「大江購物中心」設有「全年停車免費還有接駁車」玩一整天也0負擔，據說是目前北台灣人氣買氣都最旺的百貨購物中心唷！

除了平日就很好逛，迎接聖誕節的來臨，「大江購物中心」還以自家門牌為發想，推出「501號聖誕市集」全台首發聖誕市集！

繼去年的北歐小鎮，「大江購物中心」今年又以英倫街景發想，設立了匯集世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」、與台灣小農合作的果乾「果嶼 good island」、網購熱銷奶酥醬「酥酥有練過」及桃園在地網美咖啡店「好咖咖啡」、「香草蛋糕舖」等特色快閃店舖！

除了隱藏於街景中的精緻店舖，大江購物中心「501號聖誕市集」最迷人的打卡景點包含了位於中庭醒目的倫敦經典紅色造型巴士、位於中庭左側的紅色電話亭、門口有101忠狗的英倫風店舖⋯位於中庭右側超過一層樓高，氣勢宏偉的莊園古典拱門、英國皇家衛兵胡桃人⋯其他各樓層也有造型公仔及聖誕樹、麋鹿等裝置藝術等著你去遇見它們！現在就跟著我一起去線上走跳吧！

#Cona’s妮娜巧克力

榮獲世界巧克力大賽金牌殊榮！Cona’s妮娜巧克力提供多種口味巧克力且包裝精美，他們家的巧克力無論是用料還是外型都非常講究，很適合聖誕交換禮物！

搭配百貨滿額贈也送的很好：

滿$500就會贈送薄片巧克力嚐鮮組

滿$1000會送妮娜巧克力夢想城堡的門票一張

滿$1500就送時尚保冷袋

#Star Wish花式棉花糖

小朋U的最愛 #STARWISH棉花糖又來了！這裡販售各式各樣的棉花糖，療癒指數百分百！小璇大推超級卡哇伊的聖誕老公公造型棉花糖，拍照打卡絕對秒被讚爆！

#果嶼goodisland

果嶼將「以農為根，以果為本」視為品牌初衷與理念，與台灣在地小農合作，選購賣相不佳的水果進行洗選、切片、烘製、包裝等製程做成果乾，不僅可以單吃，還可以泡成果乾水！這點完全擊中不愛喝水的小璇耶！當然要馬上買起來，用果嶼為平淡生活添加一點味道！

#酥酥有練過

品牌名稱非常有趣是取叔叔有練過的諧音！現場販售的就是吃了會很有幸福感的奶酥厚片，有"夯原味"以及人氣"黑酥酥"兩種口味做選擇，冷冷的午後吃完一片心裡就會動ㄗ動ㄗ很有活力唷！！除了現場吃也可以購買限量抹醬帶回家，為早餐加加油！

＃好咖咖啡 Curry Cafe

中原名店好咖Howcup就位於紅色巴士裡頭，首度以快閃店形式進駐！在這裡大家可以吃到復刻聖誕牧羊人派&絕對經典的肉醬瀑布三明治！（聖誕市集限定）兩種輕食都有香料肉醬、熟成牛肉黑咖哩及白醬松露雞肉三種口味可以選擇。

牧羊人派趁熱拉起牽絲的畫面也讓人難忘！瀑布三明治使用安德尼斯烘焙坊的脆皮布里歐麵包，夾入煙燻純肉德國香腸，在上面淋上滿滿的白醬松露雞肉⋯⋯好吃又飽滿的爆餡三明治與一般的熱狗麵包有著天壤之別，不吃一下怎麼對得起自己！？（笑）

除了輕食料理，好咖也推出了應景的大湖草莓千層、麋鹿黑森林、雪人彩虹千層三種口味的聖誕主題蛋糕 與 熱騰騰的漂浮雪寶巧克力、鍋煮花草熱紅酒！現在在好咖購買三明治或牧羊人派搭配飲品還可享折價20元優惠唷！

Ps經過小璇認證，熱紅酒調味非常可以⋯⋯想微醺一下的我們這邊見囉！

#香草蛋糕舖

曾名列桃園十大好禮和桃園十大伴手禮的超人氣蛋糕店，價格佛心用料實在，是許多桃園在地人的心頭好。

櫃上招牌推薦：檸檬塔

如花綻放讓人看了心情就大好，除了上層的檸檬奶油外裡面還有檸檬慕斯！酸甜滋味平衡的剛剛好，更讓人驚喜的是在塔皮底層還加了巧克力慕斯，記憶體滿分！

櫃上招牌推薦：栗子蒙布朗

除了酸V的檸檬塔，只要109元栗子蒙布朗也很受歡迎！特別的是，店家為了解膩，還加入黑醋栗果粒！讓栗子的甜多了一抹微微酸度與口感！是很大人氣的甜點喔！快買來吃吃犒賞自己！

為了讓大家玩得盡興！大江超人氣偶像也會逗趣出場陪大家同遊！看他們笨拙傻氣的舞姿實在很難不笑開懷⋯⋯

「501號聖誕市集」真的是好吃又好玩！像12/17~12/19有名人公益二手拍⋯而會員最期待的應該是幸福轉轉樂吧？12/3-12/7活動期間大江聯名卡單筆消費滿999元可獲得電子現金券200元、APP卡友會員12/3-2022/1/2活動期間單筆消費滿999元可獲得電子現金券200元。館內餐飲1000元加送電子現金券120元，全館指定店櫃滿4500元送電子現金券350元！

除此之外，持桃園市政府加碼的「好市乘雙券」於「大江購物中心」館內消費滿500元還可以參加抽獎活動！快來試試手氣，有機會獲得iPhone 13、Garmin Watch、汽車和千萬好房等超級大獎。

2021「501號聖誕市集」從點燈一直展示到1/4～逛累了就去全國最大，座椅最舒適的SBC星橋國際影城去看個電影、或去GBF各攤位大吃一頓補足體力繼續逛！來大江真的是玩一整天都不過癮！是全家大小週末最棒的行程！趕快來玩吧！

「大江購物中心」除了好逛好拍，也匯集了超多主題餐廳跟品牌美食，小璇在以「肉身」環遊英倫後，身為吃貨當然不能放過在大江以「味蕾」環遊世界的夢想！

「大江購物中心」大概是我見過最多強打餐飲品牌的百貨購物中心~聖誕期間許多餐廳都推出了聖誕大餐十分優惠唷！

逛了一圈下來我馬上眼尖的發現⋯⋯這裡居然引進了我心目中No1的鳥丈爐端燒！自從它移除忠孝新生據點後我就一直沒機會再造訪！今天看到又勾起我許多回憶⋯期待下次可以跟朋友前來吃吃！看看進駐百貨的鳥丈，是否仍是那麼受人喜歡！

「大江購物中心」的美食餐廳多到令人目不暇給！（位於GBF與4樓）除了我最愛的涓豆腐、靜岡勝政日式豬排，大家公認好吃的藏壽司、添好運、乾杯燒肉、高麗園銅盤烤肉吃到飽、古拉爵、MO-MO- Paradise、杏桃鬆餅屋⋯⋯都匯集在此！（還有超多品牌無法一一羅列～）人說大江是桃園中壢的美食地圖⋯我覺得根本是美食天堂！難怪就連平日用餐時段這兒總是人潮滿滿，實在很適合全家大小、三五好友來此聚會！

聖誕家庭聚餐美食推薦

小璇這次來，預定的是位於四樓誠品書店旁的「古拉爵」為的就是眼前這美味的聖誕期間限定套餐！

走進店裡，美麗的聖誕樹及各角落擺放的聖誕裝飾馬上就讓人有濃濃的聖誕氛圍！

聖誕期間限定時間：12/1～1/3

共分成麋鹿套餐$588及聖誕套餐$688

古拉爵的節慶套餐價格可說是無敵佛心超便宜！套餐內容皆包含湯品、前菜、主食、飯後甜點及飲品！每一道都有多樣化的選擇，絕對可以讓大家吃的很滿足很盡興！

湯6選1

前菜3選1 白醬野菇雞柳

前菜3選1 香蒜白蝦&培根起司番茄盅

前菜3選1 醬燒牛肉野菇起酥堡

節慶料理 588 2 選 1 無骨牛小排辣味燉飯

節慶料理 588 2 選 1 干貝草蝦蛤仔海鮮燉飯

節慶料理 688 2 選 1 香草豬排軟殼蟹雙拼組合

我這次選擇的主食是優質紐約客牛排！牛排處理到不帶血的熟度，一旁還擺上了馬鈴薯泥、洋蔥，及時蔬！牛排肉質帶有嚼勁且份量十足！

節慶料理 688 2 選 1 優質紐約客牛排

在這裡要特別嘉許它們家的這兩個聖誕限定甜點！不論是帶有萊姆酒香的栗子「蒙布朗聖誕樹」或檸檬奶餡與覆盆子結合的「聖誕蠟燭」都超級美味非吃不可！（單點也不貴只要$100）搭配限定酸甜解膩的飲料，整個十分對味！

蛋糕2選1 蒙布朗聖誕樹

蛋糕2選1 聖誕蠟燭

飲料2選1

冰抹茶聖誕歐蕾

草莓聖誕奶霜冰沙

值得一提的是除了聖誕節套餐這裡也供應 NT1088 經典雙人套餐～

結帳時如果使用大江聯名卡消費，單筆滿仟再送120元！吼！真是優惠到超離譜！喜歡古拉爵的朋友可得趕快預訂了啊!

除了四樓正餐時段熱門的餐廳，GBF也有許多不管是不是正餐時段⋯⋯都人氣紅不讓的小吃美食！像八蒜包、八月堂可頌、及島瓜⋯都有很多品牌擁戴者，也都很好吃很止幺哦！除了美食以外，也有一些生活用品櫃位，例如：生活工場、NET、無印良品、屈臣氏、TOMOD’S、大創⋯等，也是十分好買！讓人一次購足生活所需～～

伴手禮推薦：起士公爵、蛋定蛋塔、老彭友

每次到「大江購物中心」我都會到起士公爵買杯子蛋糕、到蛋定買蛋撻、還有最近連藝人方文琳都大力推薦的「老彭友」去買點小菜為家人加菜！

#起士公爵

4D純淨理念不添加奶油、鮮奶、澱粉、水起士公爵符合我對選擇簡單真實的食材回歸純粹原味的追求！櫃上心型蛋糕十分吸睛，好適合跨年買一個在倒數時搭配香檳一齊享用！

#蛋定蛋塔

來自台中審計新村的人氣美食，以自製酥皮創造酥脆的口感！號稱有256層的酥皮！（這點吸引了我的注意！）

蛋定蛋塔的名稱也都很有意思！有嬌滴滴、摸摸茶、黑漆漆、烏溜溜、桃太郎 跟 這麼巧，我覺得無論是冰冰的吃或烤一下再吃都很棒！甜度不會過甜過膩，買五送一十分划算，是我會一直回購的品牌！

#老彭友

紅透半邊天的老彭友有「小菜界的愛馬仕」之稱！小璇相當推薦他們家的椒鹽雞翅、辣掌跟醋溜蒜苗鴨賞！有了它們，平常就算隨便煮個麵都能瞬間晉升滿漢等級！讓小廚娘我樂得省事輕鬆！精美的帆布保冷袋蓋讚！能讓我能安心的把美味新鮮帶回家！

提醒大家，「大江購物中心」不是只有501聖誕市集很好拍，GBF八蒜包後方還有很好拍的歐式彩繪街景造型牆！幾可亂真的店舖設計讓許多人都想伸手推門走進去！一旁的咕咕雞也十分很促咪，十分好拍！小璇最喜歡的是這個宛如水岸的造景，讓人好想多停駐一會，看一看心情都會很好！

對了對了！「大江購物中心」還有一個熟門熟路的人才知道的IG打卡熱點。那就是每層樓的「名畫風化妝」愛拍照的你/妳可千萬別錯過大江的用心趕緊拍下你的創意照片上傳IG吸粉去唷！

聖誕交換禮物 年底添購新行頭 來大江購物中心就對了！

每年聖誕節的重頭戲就是交換禮物，這時候就很適合趁著大江聖誕慶的優惠來買一波！PS.不知道要買什麼的可以參考DM按圖索驥唷～～

血拼攻略-線上EDM搶先看

大江聖誕慶EDM→ https://bit.ly/2021VLOGMAS501

大江聖誕慶品牌EDM→https://bit.ly/xmassale2021

一星衣益EDM→https://bit.ly/2021LOVE501

振興券EDM→https://bit.ly/XMASMONEY

#H&M #ZARA

破天荒同年同月進駐同一商場，成為北台灣唯一兩大快時尚聚集地！兩個品牌占據一樓兩端，兩個品牌小璇都非常喜歡，來這裡可以一次滿足，為全家大小添購新行頭！

除了我也火眼金星的瞄到一旁的adidas Originals有很好看的潮流迷彩T⋯⋯吼！完全就是我的菜啊！豬隊友別攔著我好嗎？

#萬寶龍、#點睛品

除了快時尚兩家店以外，1F還有全桃最美的萬寶龍&點睛品！這兩個品牌櫃都相當寬敞，質感也都相當好，可說是聖誕輕奢禮的首選！來這裡挑選另一半的禮物準沒錯！

#HUNTER

3F的HU 是雨靴界的經典品牌，這個品牌深受英國皇室的青睞，先後授予女王伊莉莎白二世與愛丁堡公爵二張皇家認證，奠定了Hunter英國百年老牌的地位。品牌近期推出HUNTER X Disney米奇聯名系列！低調的素面款完全就是為我米奇控的我而生！決定一天過來帶個推車一次買個夠！

#誠品書店

位於4樓的誠品是愛書人的天地，來這裡挑幾本好書再回家，讓精神靈魂也一起飽足吧！

總評：這次為了501聖誕市集而來，不僅拍下不少偽出國的好照片，也徹底逛了桃園大江購物中心每個角落⋯小璇深刻感受為什麼這裡能成為桃園人聚餐約會的最愛！光是停車免費就讓人很有爽度！除此之外，這裡匯集全台知名餐飲品牌（光是地下一樓的美食街就集結了義、法、美、日、韓、星、泰、港、台等各國美食）以及超好買店家！這裡能滿足逛街購物休閒飲食等多元需求！難怪能成為制霸桃園的購物中心！501市集規劃用心，拍起來真的很有Fu，讓人來了還想再來！大江購物中心對不是居住在桃園的我，都有著十足的吸引力！好想趕快再訪開心血拼去！

桃園市中壢大江國際購物中心

地址：桃園市中壢區中園路二段501號

電話：03-4680999轉9(請於營業時間洽詢）

交通與免費接駁車資訊

營業時間：平日、週日：am11:00-pm10:00 ｜ 週五、週六：am11:00-pm10:30

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大江購物中心官網

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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