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終於紫翻了！桃園5公頃「楊梅版薰衣草花海」滿開　仙草花節本週最美

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@wen_wen915授權、右上／楊梅休閒農業區臉書專頁
圖／IG@wen_wen915授權、右上／楊梅休閒農業區臉書專頁

2021桃園仙草花節日前於11/20開跑，但今年花期較晚，首波尚未全數轉紫，放眼望去反而傾向綠油油色系，令不少遊客開幕首週無法欣賞理想的紫色花毯。所幸一周後在冷天加持下開得耀眼，正式變身桃園楊梅版「薰衣草花海」，今天先一起來欣賞最新花況，最美場景倒數一周別錯過。

11/29最新花況。圖／IG@wen_wen915授權
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有「台版普羅旺斯」美譽的2021桃園仙草花節原屬於桃園花彩節的一環，但因美度及人氣爆表，近三年才額外獨立成專屬花節。如今位於楊梅休閒農業區的紫色美景積極怒放中，5.2公頃仙草花田近距離拍攝彷彿置身仙境，加上2.7公頃波斯菊花海，若使用空拍機還能將大面積的壯闊景致盡收眼簾。

11/29最新花況。圖／IG@wen_wen915授權
11/29最新花況。圖／IG@wen_wen915授權

此屆仙草花節以「癒風仙境」為主題，除了浪漫花朵群，展區也在花田分別設有5座與「風」相關的裝置藝術，分別有「風起」、「田邊」、「風的線條」、「生生不息」及「山間」，若加碼藍天白雲，還能讓畫面拍起來更豐富，活動預計截至12/5，花仙子們記得把握一年一度的最美花海。

11/29最新花況。圖／IG@wen_wen915授權
11/29最新花況。圖／IG@wen_wen915授權

2021桃園仙草花節
地點：桃園市楊梅區楊湖路三段239號（楊梅休閒農業區）
展期：截至12/5 每日09:00-17:00

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