快訊

獨／高覆蓋率？分子分母藏魔鬼 台大醫：沒人這樣算的

苗栗南庄打卡新亮點！ 歷史建築「東村宿舍」11／28開幕

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

苗栗南庄東村宿舍將於11月28正式開幕。　圖：參山國家風景區管理處／提供
苗栗南庄東村宿舍將於11月28正式開幕。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】純樸的客家山城南庄，是苗栗地區知名觀光景點，小鎮情懷濃郁，創建於日治時期昭和10年（西元1935年）的苗栗南庄東村宿舍，見證了南庄樟腦、林業興衰史，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近將這棟近80年深具文化觀光價值的歷史建築東村宿舍修建完成，並委託苗栗縣南庄鄉觀光產業協會對外營運，將提供住宿、文創商品展售及觀光諮詢等旅遊服務，成為度假休閒的新選擇。

▲東村宿舍也有以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠點綴周遭。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲東村宿舍也有以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠點綴周遭。　圖：參山國家風景區管理處／提供

復舊修護的建築風格，洋溢濃濃日式東洋風，11月28日正式開幕後可望成為南庄新的打卡點，即日起將開放試營運，邀請早鳥遊客搶先體驗。試營運期間，除了購物消費打8折，只要來東村宿舍拍照打卡的民眾，都會贈送精美小禮物。

▲備有多套日式和服，提供民眾穿著合影。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲備有多套日式和服，提供民眾穿著合影。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處代理處長曹忠猷說，東村宿舍是日治時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系開設的分駐事務所，見證南庄樟腦、林業興衰史。建築物兼具辦公及住家的複合式機能特色，於民國97年登錄為歷史建築；參山處為保存地方歷史記憶及串聯南庄旅遊動線，於民國107年取得產權後即積極辦理建物原貌修復工作，並於110修護完成並委外營運。

▲歷史建築「東村宿舍」也提供住宿與展售諮詢等服務。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲歷史建築「東村宿舍」也提供住宿與展售諮詢等服務。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處另外也特別以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠，結合象徵祈願與祝福之日式繪馬造型構架營造氛圍，希望為南庄地區再添旅遊亮點，保存在地歷史記憶外擴大推廣文化觀光效益。

▲宿舍前棟則展售著在地特色伴手禮桂花釀及地方媽媽手作文創商品。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲宿舍前棟則展售著在地特色伴手禮桂花釀及地方媽媽手作文創商品。　圖：參山國家風景區管理處／提供

苗栗縣南庄鄉觀光產業協會劉月梅理事長表示，秉持參山處保存歷史建築記憶與推動地區觀光的精神，規劃東村宿舍不僅提供旅客住宿服務重懷日式傳統建物風情外，也會在緣側（走廊）規劃南庄講堂，邀請地方耆老帶領旅客爬梳南庄的風土典故；宿舍前棟則展售著在地特色伴手禮桂花釀及地方媽媽手作文創商品如花布系列帽子、鑰匙包、棉繩編織飾品等；另外也備有多套日式和服，讓民眾穿著喜愛的樣式與日式宿舍合影留念外，更可以悠閒漫步南庄老街，體驗特色小旅行。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 文創 南庄老街

延伸閱讀

到山裡森呼吸！苗栗南庄「向天湖山」筆直杉林木＋整片翠綠，還有巨石必拍

投桃報李！慈濟幫苗栗 徐耀昌自掏腰包捐百萬給慈濟

入冬一氧化碳中毒高峰期 高壓氧治療苗栗1家3口脫險

北市僅存馬偕傳教教堂 「大橋教會」登錄為歷史建築

相關新聞

桃園最新4大景點！華興池公園升級成秋日廣場，永安漁港純白亮點、硯台書法館美翻

到桃園旅遊只玩一天絕對不夠拍！今天為大家整理桃園4處最新據點，包含2021年最美「橫山書法藝術館」、未開幕成亮點的「永安海螺文化體驗園區」、全新河岸景觀「航心橋」，還有附近的「華興池公園」也即將變身生

新竹「南門壹食」老屋文青風新店！招牌鮮蝦抄手激推、紹興肉燥拌麵入門必點

udn走跳美食／踢小米 在南門街上開了一家麵食小店-南門壹食，從粉絲團得知原本是北門室食的年輕老闆創立的新品牌，走的是台灣風味的麵食。不過試營運期間只開晚上及每週４天的時間，大家看完小米分享想去

大溪老街美食！50年老店「老阿伯現滷豆干」好吃份量大，黃金蛋必點

udn走跳美食／YUKI 阿伯現滷豆干遊客們來到大溪老街必吃美食，很多人都說找不到地點，因為它不在和平老街上哦！地點在中正路，跟木藝館的壹號館同一條路，因為很早就開了，所以建議可以像我們當早

新竹城隍廟口「甜不辣」買一送一！份量大＋雙醬好美味，蘿蔔湯還能無限續

udn走跳美食／踢小米 這是小米Line生活圈裡面的一位粉絲開的店，除了有份量多的甜不辣外，背後是一個悲傷又勵志的感人故事。 這家老闆多年前因為車禍被79%嚴重燒傷雙手十指截肢，四肢關節受

桃園版聖多里尼！龍潭玻璃屋餐廳「夏夕夏景」試營運爆紅　夕陽夜景度假感MAX

桃園時下最熱門景點！龍潭乳姑山上近期新開一家玻璃屋景觀餐廳「夏夕夏景」，憑藉無敵視野的美景及用餐環境，讓人直呼彷彿置身地中海度假，剛開始試營運就躍升最夯打卡點，11月份訂位全滿到月底，但開放現場候位，

苗栗也有台版波波草！全新「彩色波波球」層次花海Q翻了

最新波波草秘境登場！圓滾滾的「台版波波草」近幾年成為超夯打卡必拍場景，除了雲林、彰化、嘉義等已知的景點，苗栗「花露農場」日前也特別打造一座「彩色波波球花園」，一球球不同色系、大小的波波草現身園區，昨（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。