苗栗南庄打卡新亮點！ 歷史建築「東村宿舍」11／28開幕

苗栗南庄東村宿舍將於11月28正式開幕。 圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】純樸的客家山城南庄，是苗栗地區知名觀光景點，小鎮情懷濃郁，創建於日治時期昭和10年（西元1935年）的苗栗南庄東村宿舍，見證了南庄樟腦、林業興衰史，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近將這棟近80年深具文化觀光價值的歷史建築東村宿舍修建完成，並委託苗栗縣南庄鄉觀光產業協會對外營運，將提供住宿、文創商品展售及觀光諮詢等旅遊服務，成為度假休閒的新選擇。

▲東村宿舍也有以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠點綴周遭。 圖：參山國家風景區管理處／提供

復舊修護的建築風格，洋溢濃濃日式東洋風，11月28日正式開幕後可望成為南庄新的打卡點，即日起將開放試營運，邀請早鳥遊客搶先體驗。試營運期間，除了購物消費打8折，只要來東村宿舍拍照打卡的民眾，都會贈送精美小禮物。

▲備有多套日式和服，提供民眾穿著合影。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處代理處長曹忠猷說，東村宿舍是日治時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系開設的分駐事務所，見證南庄樟腦、林業興衰史。建築物兼具辦公及住家的複合式機能特色，於民國97年登錄為歷史建築；參山處為保存地方歷史記憶及串聯南庄旅遊動線，於民國107年取得產權後即積極辦理建物原貌修復工作，並於110修護完成並委外營運。

▲歷史建築「東村宿舍」也提供住宿與展售諮詢等服務。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處另外也特別以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠，結合象徵祈願與祝福之日式繪馬造型構架營造氛圍，希望為南庄地區再添旅遊亮點，保存在地歷史記憶外擴大推廣文化觀光效益。

▲宿舍前棟則展售著在地特色伴手禮桂花釀及地方媽媽手作文創商品。 圖：參山國家風景區管理處／提供

苗栗縣南庄鄉觀光產業協會劉月梅理事長表示，秉持參山處保存歷史建築記憶與推動地區觀光的精神，規劃東村宿舍不僅提供旅客住宿服務重懷日式傳統建物風情外，也會在緣側（走廊）規劃南庄講堂，邀請地方耆老帶領旅客爬梳南庄的風土典故；宿舍前棟則展售著在地特色伴手禮桂花釀及地方媽媽手作文創商品如花布系列帽子、鑰匙包、棉繩編織飾品等；另外也備有多套日式和服，讓民眾穿著喜愛的樣式與日式宿舍合影留念外，更可以悠閒漫步南庄老街，體驗特色小旅行。

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