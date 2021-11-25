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新竹內灣老街超佛系景點！「舊事生活」能喝咖啡賞火車，還有看不完的漫畫

YUKI'S LIFE / 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

隱藏在新竹內灣老街內的景點「舊事生活」，就在好客好品希望工場內，這裡是半開放的空間，可以賞火車、喝咖啡吃麻糬，還設有兒童遊戲區，小孩玩的超開心，厲害的是提供超多漫畫，讓你根本看不完，入園才50元還能抵消費，很佛系的放空景點呀～

好客好品希望工場停車場？

好客好品希望工場位於內灣老街裡面，建議車輛停放在內灣老街附近的收費停車場。逛逛老街之後，可步行到內灣國小，從斜坡旁可步行至好客好品希望工場的入口。

好客好品希望工場/舊事生活 在哪裡？

我們已經來好客好品希望工場第2次了，之前本來也想來的，不過有一陣子並沒有開放，一直等到現在跟家人造訪內灣老街，我們全家人都來這裡喝咖啡、看漫畫、吃麻糬，小孩到兒童遊戲區也玩的超盡興。

這裡真的算是內灣老街內的一個隱藏版景點，很多人都不知道從隧道走過來之後，會有一個可以喝咖啡賞火車的地方。通常大家都會到國小溜滑梯，只要從國小旁的斜坡走上去，就會看到好客好品希望工場的指標，右手邊國小建築的二樓則是劉興欽漫畫教育博物館，也是可以上去參觀的哦!來看一下劉興欽漫畫的影片，我覺得蠻有趣的，小孩也看的認真！

好客好品希望工場原本的入口不是在這裡，但是現在改了，我們原本還以為沒有營業，嚇了一大跳，還好後來有看到指標，不然小孩就要哭哭了，因為我跟他們說要帶他們來玩遊戲區的。

好客好品希望工場/舊事生活門票

入場收費每人50元，不過可以折抵現場消費的喲～

店內環境

舊事生活位於好客好品希望工場內，這裡是個複合式的空間，包含了一些手工藝品工作坊和DIY，以及戶外空間休憩區等，是一個蠻適合全家人遊訪的地方。

舊事生活喝咖啡的地方，是半開放式的，但我們冷冷的天氣來也不至於覺得太冷，主要這裡的燈光蠻柔和的，佈置也很溫馨，讓人覺得很舒服。

店內還有很多與劉興欽漫畫相關的公仔，可以跟他們拍拍照，剛好我們這趟也先到劉興欽漫畫博物館去參觀了，所以很有共嗚。

戶外區

舊事生活兒童遊戲區

小西瓜很小的時候就帶她來玩過了，這回再訪，覺得遊戲區維護的很好，到現在還是很新，小朋友可以玩的很開心。

舊事生活漫畫區

店內的漫畫多到看不完，只要入場就隨便你看，我們家人真的看的很入迷，可惜之後還有行程，不然真的看到不想走了。

舊事生活賞火車於舊事生活喝咖啡，就能看到火車經過，通常一小時會有一班，火車停在內灣車站，而我們的位置看的一清二楚，是絕佳視野的地方呢！

舊事生活菜單

菜單如上，讓大家參考，我覺得飲品價格都不貴，入場50元也都能抵個人消費，蠻推薦麻糬跟鬆餅，都很好吃。

舊事生活飲品餐點

一行10個人點的東西蠻多的，大致上都覺得十分的滿意，長輩們喝美式咖啡，老公喝熱的東方美人茶，我是喝熱拿鐵，上面奶泡好豐富，看了覺得很療癒。另外還有點冰淇淋紅茶及鬆餅和麻糬，都蠻好吃的呢！

很推薦大家，來到內灣老街時，不訪轉個蠻走點路，來到好客好品希望工場坐一下，會讓你像來到世外桃源一樣的感覺喲～就是因為真心喜歡，這回再訪才會帶著全家人一大群再來這裡坐坐，也剛好是平日，所以整個氣氛超悠閒的，內灣老街吃吃喝喝，我們還跑去搭了內灣火車到合興車站呢！當天晚上入住在會來溫泉會館，冷冷的天氣泡湯泡到飽，真的好讚～

好客好品希望工場（舊事生活）

好客好品希望工場官網

好客好品希望工場ＦＢ

地址：新竹縣橫山鄉內灣村內灣139-1號

電話：03-5849569

營業時間：周一至周日10:00-17:00 （周二公休）

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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