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桃園版聖多里尼！龍潭玻璃屋餐廳「夏夕夏景」試營運爆紅　夕陽夜景度假感MAX

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@mindythelife授權、IG@wiwihu_148授權、IG@alisaaaa_tw授權
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桃園時下最熱門景點！龍潭乳姑山上近期新開一家玻璃屋景觀餐廳「夏夕夏景」，憑藉無敵視野的美景及用餐環境，讓人直呼彷彿置身地中海度假，剛開始試營運就躍升最夯打卡點，11月份訂位全滿到月底，但開放現場候位，口袋名單必添一。

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圖／IG@wiwihu_148授權
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「夏夕夏景」以白色為主色調打造室內外場景，除了象徵地中海的棕櫚樹，戶外還有錯落交疊的白皙墻壁及夢幻水池，搭配夕陽畫布作為背景，就像秒飛希臘聖多里尼。而建築本體為一棟俐落感十足的玻璃屋，包含屋頂都是透明落地窗，採光極佳，坐在室內就能欣賞無遮蔽物的景色，好天氣加持還能俯瞰桃園市區。

圖／IG@guang_wanniii授權
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除了藍天白雲，夕陽渲染的天空更是許多人的朝聖必拍，若待到晚上還能拍到乳姑山的療癒夜景。值得一提的是，室內區圓形座位區十分特別，而上方還掛有月球燈飾，入夜亮燈時映照在玻璃像極了滿月高掛夜空，從早到晚都能拍到手機記憶體飽滿。

圖／IG@guang_wanniii授權
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由於餐廳目前處於試營運期間，店內流程及開幕準備仍在籌備中，此階段不收服務費，而晚上17:30以前只供應飲品，餐點部分等候時間較長，大家可斟酌需求安排時間再造訪。

夏夕夏景 Summer Land

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段588-1號
試營運營業時間：16:00-02:00（週一公休）

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