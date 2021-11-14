苗栗也有台版波波草！全新「彩色波波球」層次花海Q翻了

最新波波草秘境登場！圓滾滾的「台版波波草」近幾年成為超夯打卡必拍場景，除了雲林、彰化、嘉義等已知的景點，苗栗「花露農場」日前也特別打造一座「彩色波波球花園」，一球球不同色系、大小的波波草現身園區，昨（11/13）已正式完工，準備搶佔花控的手機記憶體。

圖／花露農場臉書專頁

苗栗「花露農場」為著名休閒聖地，不論是浪漫的薰衣草花田，還是每逢四、五月登場耀眼繡球花都為行程必訪。如今園區新增一處「彩色波波球花園」，現場不僅種滿了翠綠、淺綠、灰白花球，還規劃了罕見的紫色及黃色波波草，民眾沿著整齊規劃好的步道就能遊賞，具巧思安排的高低位置及大小各異的波波草也呈現出不一樣的立體感，讓畫面更為豐富，絕對是2021最新據點。

圖／IG@yu_ru_61授權

而園區沿途也散佈各大造景，還有主打的精油主題館及住宿，另有雨林部落簡餐區、養生合菜餐廳可以用餐，視味嗅覺一次滿足，一家人、情侶或朋友出遊都合適。

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花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號營業時間：平日0900-1700；假日0830-1730（最後入園時間1700、每週三公休）門票：一人200元（100元可折抵消費）；六歲以下兒童免費

圖／花露農場臉書專頁

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