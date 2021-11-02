苗栗親子聖地升級！全台最大Hello Kitty餐廳「三麗鷗拼圖墻、叢林迷宮」登場

週末、耶誕乃至跨年又有溜小孩新選項！苗栗「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」主打三麗鷗家族的遊樂園區與主角餐點，繼9月新推造型甜點，近期全新改裝升級，新推「大眼蛙雨林區」及「巨型野餐拼圖牆」，讓小孩能夠玩得更加過癮。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

全台最大Hello Kitty蘋果村親子餐廳室內占地200坪，販售多款主題餐點、甜點及飲料，專屬兒童餐及素食餐都有。而用餐環境除了有10月新增兩大設施，「大眼蛙雨林區」以安全PE條製成叢林迷宮，讓小孩彷彿穿梭在雨林中探險，再穿越創意洞洞墻搭建專屬隧道。此外，「巨型野餐拼圖牆」則是以人氣角色Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、大耳狗、蛋黃哥為主角，設計出比成人還高的家族立體拼圖，讓大小朋友都能一起腦力激蕩。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

不僅如此，蘋果村還提供寶寶周歲抓周服務，提供三麗鷗全套抓周服裝與道具，一家人還能參與抓周預測小遊戲，加碼蘋果村抓周證書及拍立得照片作為紀念，一系列配套全包辦。

Hello Kitty蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓

營業時間：週二至週五11:00-20:30（星期一公休）；週六日&國定假日11:00-19:30

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