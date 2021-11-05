桃園平易近人步道！「五酒桶山」沿途都是綠蔭，「南崁山」能賞海岸線

跟著 Amanda Lee 於 2021-08-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 吐柴主手作三明治 菠蘿專賣（南崁店）早午餐、南天宮、南崁山。 IG：amanda_stw

吐柴主手作三明治 菠蘿專賣（南崁店）早午餐 | 1 小時

🥪🍔😋 一早起床打開手機開始找今天的第一餐，在眾多搜尋結果中的「菠蘿專賣店」所吸引，看了一下距離發現走路就能到的早餐店，就毫不猶豫前往嚐鮮。 總匯/吐司/漢堡/點心/飲品 掃視手中的菜單意外發現居然有最愛的花生醬🥜系列，還有乳糖不耐症友善的燕麥奶拿鐵，很少早餐店能喝到的植物奶這裡居然也有提供，真的是大大加分！ 我們兩個人點了花醬豬排起司蛋吐司、豬排起司蛋菠蘿堡還有一個乳酪餅夾蛋；花醬豬排起司蛋吐司生菜量給得非常足夠，蛋煎得恰到好處，厚薄度適中的豬排與吐司間夾了一層顆粒花生醬，上層清爽的生菜配著罪惡的花生豬排吃到最後一口都完全不會膩😋 再來是它的豬排起司蛋菠蘿堡，基本上就是把花醬豬排起司蛋吐司的吐司拿掉花生醬，再把外頭的吐司換成菠蘿堡，菠蘿麵包本身味道和想像中的差不多，我和朋友一致表示比較愛花醬豬排起司蛋吐司，可能被冰火菠蘿油深深影響覺得菠蘿裡一定要夾著鹹鹹甜甜的奶油吧🤪 🍽 花醬豬排起司蛋吐司 $70 🍽 豬排起司蛋菠蘿堡 $79

南天宮 | 10 分鐘

🥃🥃🥃🥃🥃 五酒桶山來回約四公里，時間花費約1.5個小時（視個人腳程速度而有所不同）。 宮廟旁起登入口就設有一些攤販，還有一群看似每天都來這裡報到的山友；大多數的登山客都是由長興路上的南天宮停車場登山口進入南崁山步道，停車還算方便；在網路上查了才知道一開始看到的長長石階梯原來是由熱心山友合力修築的「迎廣愛心階梯」。

南崁山 | 30 分鐘

⛰️🌇✈️ 走過一百七十階的階梯再走不久，我們抵達了標高155公尺的南崁山，在這裡有一個瞭望平台，我們能看到一望無際的海岸線、國際機場盡收眼底，日落時分還能享受夕陽餘暉的美景。

扶輪驛站 | 10 分鐘

看到這間咖啡廳就代表已經快到終點了，店裡有販賣一些飲料、厚片吐司、鬆餅和水餃；旁邊設有木質裝潢的洗手間。

五酒桶山步道 | 1 小時

為什麼叫「五酒桶山」呢？ 關於五酒桶山名由來，有一說是明鄭時期，遷居於此的蔡姓一家人，愛飲酒且酒量極好，一次能豪飲一桶酒，當地人因此稱此地為五酒桶山。 另一說法則是村民常常牽牛隻都來這裡飲水，而有「牛水桶山」之名，最後演變為五酒桶山。 在行走的路上遇到的年齡層很廣，代表這真的是一條很平易近人的步道，一路上大多都是樹蔭，可以遮烈日，但怕熱的人還是會建議做好防曬準備哦！ 五酒桶山步道時間上花費不會太久，去程比較多緩上坡，若膝蓋真的不太好的人建議可以帶著護膝以供回程使用，離開南崁山後的路上會走到一個大草坪，那裡有賣手工包子還有豆漿，設有長椅可以休息；這條路線推薦給想運動但又不想太累的大家。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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