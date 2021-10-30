桃園新屋「漁港海岸、綠蔭大道」美景齊收！ 當一日農漁夫、吃客家牽罟飯

桃園市觀音區、新屋區沿海一帶，規劃完善的人行步道及自行車道，並提供生態、農漁業體驗活動，可享受海與森林的饗宴；圖片／海洋客家休閒農業區遊客服務中心提供

桃園市觀音區、新屋區沿海一帶，近年因為觀新藻礁而聲名大噪，新屋永安漁港是桃園唯一的客家漁港，不但海岸線景觀優美，也是體驗生態、農遊的最佳地點，可以一次體驗農作物採摘、古老漁法，當一日農夫和漁夫，之後還可以沿著新屋綠色走廊騎行單車，欣賞海景、感受海風拂面的心曠神怡，不妨跟著小編來海洋客家休閒農業區一日遊吧！

在來到「蘭園養蜂場」前，會經過白千層的綠隧道；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

原定安排行程路線：蘭園養蜂場（蜜蜂生態導覽解說+蜂蠟布DIY）→樂活農園（種植菜苗+採摘地瓜葉）→樂活農園（種植菜苗+採摘地瓜葉）→海洋客家休閒農業區遊客服務中心/牽罟文化館（海客牽罟飯+浮球彩繪DIY）→新屋百年石滬群、永安藻礁（沿海騎鐵馬導覽）

紅磚洋房就是「蘭園養蜂場」辦公室、體驗和DIY地點；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

行程第一站來到「蘭園養蜂場」，它是當地知名的生態園區，成立已有20多年歷史，人稱「蜂蜜連長」的主人連仁裕，是第三代養蜂人，他本著希望藉由把養蜂過程公開，將養殖蜜蜂的知識傳遞給大眾，達到生態教育目的之理念，開辦養蜂場的休閒農業體驗。

「蘭園養蜂場」主人「蜂蜜連長」連仁裕(左)、兒子連冠欽導覽蜜蜂生態；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

「蘭園養蜂場」提供蜜蜂生態解說、蜂蠟布DIY、挑戰拿蜂巢框合照、蔬果採摘等體驗活動，小編這次在「蘭園養蜂場」的體驗，是由連仁裕的念大四的兒子連冠欽負責解說，他講解專業生動，博得喝采。

燻蜂噴煙器可安撫蜜蜂，幫助養蜂人打開蜂箱順利工作；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

你會害怕被蜜蜂叮咬嗎？其實，來到「蘭園養蜂場」之後，最大收穫就是發現蜜蜂並不可怕，連冠欽說：除了虎頭蜂的螫針是直式，一般蜜蜂是倒鉤式，如果牠們螫人，自己也會死亡，所以蜜蜂的攻擊性不強，除非侵略其巢穴，否則牠們不會攻擊人、犧牲生命。來到蜂園避免穿著顏色太鮮豔衣服，當蜜蜂逼近時，不要有大動作揮動手勢就可以。「蘭園養蜂園」養殖蜂種為義大利黃金蜂，採集能力較一般蜜蜂優秀，而且性情溫馴。

到訪「蘭園養蜂場」的旅客，可在主人的視線下，挑戰拿蜂巢框合照，完成拍照打卡；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

既然蜜蜂其實攻擊性不強，所以到訪「蘭園養蜂場」的旅客，可以在主人的視線下，挑戰拿蜂巢框合照，完成拍照打卡。

看到了嗎？腹部特別大那隻就是女王蜂；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

你看過女王蜂嗎？每個蜂箱都只能有一隻女王蜂，連冠欽為大家指出女王蜂，並不像大家想像的體型特別大，只有腹部特別大，牠是蜂群中唯一可以產卵的雌蜂，他說：蜜蜂是母系社會，女王蜂終其一生靠食用蜂王乳，壽命可長達4至5年，一般辛勤的工蜂，只有一、兩個月壽命，食用花蜜。

「蘭園養蜂場」主人連仁裕(左)、女主人許淑芬，其生產蜂蜜標榜天然和品質第一；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

台灣蜂蜜以龍眼蜜、荔枝蜜、百花蜜為主，桃園一帶並無種植龍眼、荔枝，因此主要生產百花蜜，來自咸豐草，每年3～5月，蘭園會把蜂箱帶到中南部，讓蜜蜂採集花蜜，蘭園還生產特殊蜂蜜「白千層花蜜」，被形容為「台灣的麥盧卡蜂蜜」，8月花開，屬於季節性蜜源，產量少、具特色。

「蘭園養蜂場」供應其生產的清香醇厚的蜂蜜水，給遊客品嚐；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

在「蘭園養蜂場」，除了提供蜜蜂生態導覽之外，還可以品嚐其生產的清香醇厚的蜂蜜水，以及DIY蜂蠟布、採摘農產品等。

「蘭園養蜂場」女主人許淑芬親自示範，先用熱鍋把蜂蠟融化；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

蜂蠟布DIY過程簡單，「蘭園養蜂場」女主人許淑芬親自示範，先用熱鍋把蜂蠟融化，再把棉麻布放入，均勻塗抹上蜂蠟，不多久就凝固為蜂蠟布，蜂蠟布只要避開火源、微波爐，避免融化，就可以不斷重複使用。

用熱鍋把蜂蠟融化，再把棉麻布放入，均勻塗抹上蜂蠟，不多久就凝固為蜂蠟布；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

現在塑膠製品造成的環境汙染問題嚴重，蜂蠟布由蜂蠟與棉麻織布製成，歐美地區掀起使用純天然的蜂蠟布，取代保鮮膜、塑膠夾鏈袋，因為蜂蠟布可重複使用，具有可塑性，所以可以用來包裹食材，以及取代保鮮膜，其具透氣性，可隔絕空氣、灰塵，並讓食材「自然呼吸」，而天然蜂蠟除了蜂蠟布，還可以製成藥膏、香皂、蠟蠋等。

「蘭園養蜂場」提供各種花色的棉麻布，大家可以輕鬆完成自己的蜂蠟布，帶回家使用；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

「蘭園養蜂場」提供各種花色的棉麻布，大家可以輕鬆完成自己的蜂蠟布，帶回家成為此次旅行的紀念品，實際在日常生活中使用。

海洋客家休閒農業區遊客服務中心/牽罟文化館，也是好客莊園，提供遊客諮詢、商品販賣、餐飲服務、DIY、導覽等服務；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

接著行程第二個重點，來到海洋客家休閒農業區遊客服務中心/牽罟文化館，也是「好客莊園」，位於新屋永安漁港附近海岸，提供遊客諮詢、商品販賣、餐飲服務、洗手間、沖洗間、行李寄放、海洋客家展示區、DIY、導覽等服務。

海洋客家休閒農業區遊客服務中心/牽罟文化館，也是好客莊園，提供遊客諮詢、商品販賣、餐飲服務、DIY、導覽等服務；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

想要在「好客莊園」休息、上洗手間，喝杯咖啡、看海景都可以，在樓上的觀景陽台，可眺望海景，現場提供咖啡、飲料、冰品等販售，至於導覽、牽罟飯等均需事先預約，平均單價也和人數有關，適合一定人數以上團體。

「好客莊園」前方設置地景藝術作品，兩顆愛心成為大家熱愛的拍照打卡景點；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

「好客莊園」前方設置地景藝術作品，兩顆愛心成為大家熱愛的拍照打卡景點，還有一顆巨型枯樹，是南韓藝術家在桃園漂流木藝術節留下的作品《呼吸》，十分具有意境。

桃園觀新沿海一帶除了「好客莊園」這座牽罟文化館之外，還有許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬四大場館，提供生態導覽解說，牽罟文化館顧名思義，提供牽罟體驗活動，另外還有新屋百年石滬體驗、綠色走廊及海岸生態等體驗活動。

資深導覽解說大哥吳立仁引領大家在海岸園區認識生態與漁港文化；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

資深導覽解說大哥吳立仁是我們這次的導覽員，解說風趣，讓人印象深刻，「好客莊園」提供的生態解說員，都經過培訓、環教認證，因此可以讓旅客在生態知識吸收上收穫豐富，吳立仁大哥引領大家在海岸園區認識生態與漁港文化，包括防風林、海邊常見植物、藻礁等的特色，以及古老漁法－牽罟、石滬文化等。

來到「好客莊園」的最大好處，是可以一次體驗農業、漁業！可惜體驗當天，氣候不佳、擔心天雨路滑，所以就沒法讓我們親自下田，體驗如何種植菜苗、採摘地瓜葉。

海水退潮，石滬出現了；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

牽罟是過去漁村重要的漁業活動，需要號召當地所有居民一起來幫忙牽罟，展現客家漁村特有純樸的互助人文風情，因此此項活動也需要一定人數以上參與，才能夠體驗。石滬為利用潮汐的傳統陷阱式漁法，客家代代相傳的重要捕魚技術，目前僅剩新屋與澎湖尚存，當地提供導覽解說，讓大家更了解客家漁業文化。

「好客莊園」供應的「海客牽罟飯」，利用當地、當季食材烹煮，不僅味美，也是視覺饗宴；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

在「好客莊園」最讓人驚豔的是「海客牽罟飯」，牽罟飯充滿懷舊風味，是利用當地、當季食材烹煮的料理，不僅相當味美，而且也是視覺饗宴，擺盤講究，採用鄉村地區傳統竹編食器盛裝食物，包括烤魚、鮮蝦、鮑魚、牛肉、鴨肉、青蔬、泡菜等豐盛食材，還加上黃槿花、月桃葉裝飾，是充滿五感的美食。

「好客莊園」外面有一道牆，以色彩繽紛的創作浮球們構成；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

在「好客莊園」如遇到下雨天，也不用擔心，這裡也提供一些室內活動，例如浮球彩繪DIY，它是廣受歡迎的體驗項目，「好客莊園」外面有一道牆，就是以色彩繽紛的創作浮球們構成。

浮球彩繪DIY，讓大家發揮創意、藝術天份，把漁業用浮球，改造為藝術創作；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

「好客莊園」供應大家彩繪顏料、浮球，大家可以發揮創意、藝術天份，利用巧思，把漁業廢棄不用的浮球，改造為藝術創作，算是一種環保型態的DIY活動，只見有人把浮球幻化為龍貓、多拉A夢等各種超萌的卡通人物，也有人發揮繪畫功力，把浮球當畫布，畫成美麗的畫面，美不勝收，最後就帶回家作紀念。

「新屋綠色走廊」由綠蔭大道及濱海道路組成，規劃完善的人行步道及自行車道；圖片／海洋客家休閒農業區遊客服務中心提供

行程最後的重頭戲，是在綿延4公里的「新屋綠色走廊」，由綠蔭大道及濱海道路組成，規劃完善的人行步道及自行車道上，騎單車馳騁其中，享受海與森林的呼喚，而且當地提供腳踏車租借，有傳統、電動腳踏車，以及1人和2人、4人、6人協力腳踏車不同選擇，可透過「好客莊園」的行程體驗。可惜老天不作美，期待下次前來可以圓夢。

桃園藻礁是全世界少見以殼狀珊瑚藻為主所建構的生物礁，不妨找天全家來桃園新屋做農漁業體驗；圖片／欣傳媒 方雯玲攝影

桃園藻礁不僅是全世界少見以殼狀珊瑚藻為主所建構的生物礁，也是台灣目前面積最大且純度最高的藻礁生態系，最後在吳立仁大哥為我們解說藻礁生態下，結束了這次集結農業、漁業、生態體驗的海洋客家休閒農業區一日遊。

若想要從事生態、農漁業體驗，小編非常推薦海洋客家休閒農業區一日遊，這樣的行程並不費力，對於各種年齡層都適合，尤其適合親子族群，經由專業的生態解說員，更可以滿足在動植物、生態知識方面的攝取，十足具有教育意義，喜歡生態和客家文化體驗的朋友，不妨找個周末全家大小一起來桃園新屋客家漁村體驗、騎自行車，放鬆一下吧！

【延伸閱讀】海洋客家休閒農業區遊客服務中心

地址：桃園市新屋區桃園市新屋區觀海路二段278號電話：03-476-9971

網址：https://www.oceanhakka.com.tw/

蘭園養蜂場

地址：桃園市新屋區中山西路三段260號電話：0919 260 894

網址：https://www.facebook.com/lianhoneybee

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199246