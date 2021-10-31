農會超市旁邊就是文青咖啡廳！買菜也能很時尚，再來杯擂茶拿鐵、客家柚子茶

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聯合新聞網 / 行遍天下
▲走進新農民市場，隨即被琳瑯滿目的商品吸引，除了新埔鎮特色伴手禮，還能選購全國農會熱銷商品。
▲走進新農民市場，隨即被琳瑯滿目的商品吸引，除了新埔鎮特色伴手禮，還能選購全國農會熱銷商品。

【圖／文：行遍天下】

新埔鎮農會總幹事　曾庭熙

我們在新農民市場銷售的菜，都是種來自己家裡吃的，品質、安全都有農會掛保證。

在推行農民蔬果直銷這條路上，新埔鎮農會一直走得很前面，早在民國96年即學習日本農民的經驗，成立農民直銷站，輔導在地農戶將自家新鮮、安全的農產品，在當地市場直接賣給消費者，當時，這種創新的產銷合一經營模式，既能照顧農友，也帶動產業繁榮。由四座大型稻穀倉庫組成的新埔鎮農會產業交流中心，除了設置「新農民市場」，同時結合運銷、供應、教育等功能，透過舉辦柿子節等活動，拉近民眾與農人的距離，也讓食農教育走入民眾生活，帶動觀光。

新農民市場在創業初期只有少數農戶供貨，至今則由超過50位農友穩定供應，「農戶送到新農民市場銷售的菜，都是種來自己家裡要吃的菜。」背後意義象徵著農民對於自家蔬果品質的信心，新埔鎮農會總幹事曾庭熙強調：「我們的小農自家菜，都經過農會嚴格的食安把關，除了設立農藥蔬果快速檢驗站，每個月還會隨機抽驗農戶蔬果，通過後才能出貨，真正落實每日現採、當天銷售和退貨的理念。」農會的用心，成功拉近農民與消費者的信任關係和情感連結。市場裡除了提供當地小農種植的新鮮農產、新埔農產加工產品、田媽媽美味便當，也精選全國各地農會伴手禮，讓消費者一次購齊。

▲新埔鎮農會為小農自家菜拍攝並印製一系列明信片，讓農民的辛苦被看見。
▲新埔鎮農會為小農自家菜拍攝並印製一系列明信片，讓農民的辛苦被看見。

▲市場特別規劃新埔名物展售區，方便旅客挑選。
▲市場特別規劃新埔名物展售區，方便旅客挑選。

為了跟上潮流、符合現代消費者需求，曾庭熙再度領先潮流，於民國103年請來設計師團隊打造全新的農民市場，讓傳統的農會賣場，蛻變為現代的購物空間，「買菜也可以很時尚！」。逛累了還可以到旁邊的穀倉咖啡廳歇歇腳，同樣由稻穀倉庫改造，外觀壁貼和內部陳設洋溢文青風，店內供應的餐飲品項多元，除了假日推出客家梅干扣肉飯、客家紅糟飯等風味套餐，還能品嘗百分百鮮榨小農果汁、客家柚子茶、擂茶拿鐵等等特色飲品。

▲大片的窗戶設計，無論坐在哪個角落皆可感受新埔鄉野的四季變化，非常療癒。
▲大片的窗戶設計，無論坐在哪個角落皆可感受新埔鄉野的四季變化，非常療癒。

　

地產限定伴手禮

新埔客家柚子茶　新埔名物客家柚子茶，傳承自客家祖母的手藝，每年秋冬時節白柚成熟時，挑選茶葉、檸檬乾、佛手柑等天然食材，塞入挖空的新鮮柚子內，透過反覆蒸、壓、綁、曬、烤等繁複程序的「九蒸九曬」功夫，引出柚香果香沁茶香。

梅干扣肉熟食包　代表客家勤儉樸實精神的梅干扣肉料理，原本在穀倉咖啡廳就能吃到，疫情警戒期間，餐廳暫停銷售這道料理，但民眾詢問度高，農會於是推出了熟食包，買回家加熱就能上桌，美味又下飯。

柿餅、柿乾　歷經新竹九降風洗禮和滋潤的柿餅、柿乾農產加工品，也是熱銷產品之一，口感Q軟，滋味香甜，送禮自用皆宜。

柿糬　直接在整顆柿餅中加入傳統客家麻糬的柿糬，外表模樣討喜，切開內有驚喜，白色麻糬中還包裹著黃、紫兩種地瓜內餡，增添風味，宛如超大柿子的包裝很可愛。

　

景點資訊

新農民市場

地址：新竹縣新埔鎮楊新路一段322號

電話：03-588-4351

網址：www.bps.org.tw

時間：週一至週五08:00-17:00、週六至週日09:00-17:00

　

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客家 柿餅 咖啡

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