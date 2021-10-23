桃園埔心牧場全攻略！ 擠牛奶、賽小豬、超萌水豚君 三大打卡點&體驗活動玩整天

埔心牧場簡介

埔心牧場於民國46年為配合政府發展台灣酪農產業，開墾成北台灣第一座牧場，接著又因媒體集團的收購後透過都市計畫變更為「媒體園區」。今日的埔心牧場不只是一座牧場，更是桃園熱門的親子休憩景點之一，不只有豐富多樣的大小動物可以親近與餵食，更可以進行烤肉、露營與DIY工坊等活動，輕易地就能在園區內待上一整天！

圖/IG @lenachi77

埔心牧場基本資訊

地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

交通方式：新竹方向→埔心牧場(高速公路車程20分鐘，縱貫路車程40分鐘)

台北方向→埔心牧場(高速公路車程40分鐘，縱貫公路車程60分鐘)

大眾運輸：搭乘台鐵到埔心站下車，步行20分鐘or搭乘新竹客運約5分鐘

營業時間：09:00 – 17:00 （售票至16:00）

票價：全票300元 / 學生票250元 / 幼童票200元 / 博愛票(身心障礙、老年人、楊梅區民) 150元

星光票(午後進場者)150元 / 免費票(75歲以上長者、未滿3歲或身高未滿90公分之幼童)

＊除了現場排隊購票之外，亦能事先購買電子票券 點我購買埔心牧場門票

熱門打卡點

打卡點一：水豚

在埔心牧場也可以近距離接觸最紅的「網紅」動物—水豚君哦！相信大家一定都對毛茸茸的小動物缺乏足夠的抵抗力，看著水豚冷靜且呆萌呆萌的樣子，覺得內心瞬間獲得治癒！園區特地仿日打造水豚們的專用池，讓水豚可以泡橘子浴來泡澡、除臭。若想與水豚互動，可在園區內購買「與萌村民互動」票券，就可與胡蘿蔔餵食水豚君、梅花鹿、草泥馬近距離與他們相處與拍照。

圖/IG @ee_ekey

打卡點二：羊駝

園區內大約有十多隻由澳洲引進的羊駝，逗趣程度不輸水豚，飢餓程度更是比水豚高上許多呀！只要手上拿著胡蘿蔔，羊駝絕對能成為你最捧場的夥伴！

圖/IG @tingwei_12.14

圖/IG @540_____

打卡點三：梅花鹿

這裡的梅花鹿為台灣的特有種，遠從明朝時期就有記載。非常的不怕生、親近人，肚子餓甚至也會主動討食物哦！

圖/IG @540_____

特色體驗

體驗一：賽金豬

在台灣少見的小豬賽跑比賽是來埔心牧場的重頭戲之一！可以在賽跑比賽開始前，在一至五號的小豬當中，投下你覺得最有可能獲勝的小豬編號，若最後的冠軍小豬為你當初押寶的號碼，即可獲得園區中的特別小禮物！這個遊戲非常有趣且能碰碰運氣，但若是不進行賭注，光是觀賞刺激的小豬賽跑就一個難得的刺激場面唷！

圖/IG @pearllpei

體驗二：乳牛擠牛奶

在設施與活動規劃完善的埔心牧場中，擠牛奶的行程怎麼可能缺少呢？一天有三場到四場的手工搾乳實演，可以依照個人遊玩的時程上做安排，除了可以聽到解說員的介紹，亦能親自體驗溫溫熱熱的手感，發現擠牛奶其實不像大家想像中的容易唷！另外也別忘了牧場裡有小賣店，可以順道喝一下新鮮的牛奶、吃個香醇的奶酪！

體驗三：露營

最後，如果你有來桃園過夜的打算，不妨考慮在埔心牧場的紮營區住上一晚吧！由於埔心占地廣大、規劃完善，不少有學校社團、企業活動等會選擇在這邊露營，不只園區內乾淨舒適，同時也能享受到園區內的自然風景，並更親近動物們，推薦大家這個特別的牧場玩法！

圖/IG @_yuting718

埔心牧場不僅能近距離與動物們互動，還有露營、烤肉、DIY與攀岩等多項戶外活動，園區寬廣的埔心更有許多浪漫風景，綠色隧道、日式花園、鴨鴨船等，儘管只是帶野餐墊來郊遊也非常適合，找個休假日，相約家人朋友們出遊，來趟埔心牧場一日遊吧！

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