入秋賞楓看雲海、頂樓高空鞦韆美翻！「苗栗療癒系民宿」就在馬拉邦山登山口旁

♥楓葉地圖♥民宿位於苗栗大湖鄉的馬拉邦山登山口旁，來到這裡春夏可賞螢觀星，秋冬可賞楓紅雲海。這次雖然不是選在楓葉季或螢火蟲季造訪，不過還是被一望無際的遼闊美景和夕陽餘暉給好好的治癒了心靈，尤其是上到屋頂更是讓我驚豔，邊看夕陽邊盪鞦韆的同時心想著:怎麼會有這麼浪漫的地方啊！！！讓我想起之前帶著兒子去釜山松島時，也是有一個高空盪鞦韆可以俯瞰整個市區美景。不過這個相對安全許多，像小菲一樣有懼高症的孩子們都可以放心搭乘喔(笑)

♥楓葉地圖♥擁有自己的停車場，住宿的客人可以直接停放在停車場再步行前往民宿，停車場旁的原木蹺蹺板充滿童趣，同行友人一看到馬上玩了起來，完全就是一個景觀高山蹺蹺板的概念。

從停車場往民宿的方向看，就可看到被楓樹包圍的白色主建築。

很難想像這裡在秋天滿山楓紅時會有多美。

戶外庭園是賞楓喝下午茶的好地方，位於海拔752公尺處，即使是炎熱的夏天仍能感受陣陣涼風拂面。

民宿主人用心打造詩情畫意的住宿環境，庭園周遭種滿了楓樹，在楓紅時期前來，浪漫度可是加倍再加倍。

三層樓高的建築提供五間客房，一樓則是接待大廳以及用餐休憩區。

這裡同時也是人情味滿滿的借問站。

不管你是不是房客，來到這裡有什麼想問的旅遊資訊盡管問。

溫潤木質桌搭配藤編椅，客家花布吊燈，感覺就是出自民宿老闆之手，滿滿藝術家氛圍。

室內以大片落地玻璃將自然光引進室內，坐在這裡就能飽覽窗外的盈眼綠意。

一壺壺暖心的花草茶。

搭配手工製作的茶點。

能在這麼優雅的環境享用下午茶實在是太愜意啦！！！！

♥楓葉地圖♥每個房型都能看到美麗的靜謐山林美景。除了看夕陽之外，春夏賞螢觀星，秋冬看楓葉雲海，彷彿來到世外桃源一般。

超喜歡這間最熱門的雙人房，三面的窗景一走進去就讓小菲驚呼不已。

民宿主人還很貼心地在大面窗景旁放了兩張高腳椅，在窗邊喝杯咖啡吃個下午茶也是剛剛好。

在房間就能看夕陽美景，真的是滿滿度假感。好想在這裡住上一晚好好的放空啊，哈哈哈！

♥楓葉地圖♥還有個房客限定的隱藏版高空鞦韆，坐在鞦韆上就可以看到蓊鬱山林景色。

不過，請記得不要隨便放手！不然，可能下一秒就會跌下來喔！

這還是我第一次在夕陽餘暉底下盪著鞦韆，雖然內心默默覺得是否有些幼稚(笑)，但看到拍出來的照片真心覺得浪漫度破表，可惜這次只有短暫停留，下次一定要在楓葉季節時來住一晚啦！！

楓葉地圖

地址：苗栗縣大湖鄉東興村上湖108號

電話：037-997299

官網：https://maplemap.okgo.tw/

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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