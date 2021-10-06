親山樂活最療癒！ 秋訪「觀音山」任4處地標合影贈口罩

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋高氣爽，涼風習習，正是踏青好時機！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）自即日起至11月15日止舉辦觀音觀鷹樂活行腳系列活動二部曲「尋！鷹雄好漢－觀音山尋寶拍照闖關活動」，邀請民眾到觀音山活動筋骨，體驗秋日登高、步道健行的樂趣，只要在指定地標拍照上傳，即可兌換觀音山限定口罩。

▲牛港稜步道樹屋觀景平台。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

此外，北觀處也與旅行業者推出觀音山特色遊程，行程包含專業導覽、農遊體驗、步道觀察及品嚐在地料理，千元有找，也可使用振興5倍券，歡迎民眾全家出遊或好友結伴一起參與，認識不同的觀音山風情！

▲硬漢嶺晨光。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處表示，觀音山擁有7條設施完善的步道，難易程度不一，適合各年齡層到訪，本次活動特別精選六處代表性地標，如：硬漢嶺步道的硬漢碑、牛港稜步道的樹屋觀景台、尖山步道的鷹仔尖涼亭、福隆山步道的凌雲寺、林梢步道及觀音山遊客中心廣場龍的傳人石柱等，民眾於登高賞景途中，只要與其中任4處地標合影，並上傳北觀粉絲團-幸福北海岸「尋！鷹雄好漢－尋寶拍照闖關活動」活動貼文，即可至觀音山遊客中心服務台兌換觀音山限定Q版猛禽口罩，限量2,000組。

▲福隆山步道-開山凌雲寺。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲龍的傳人石柱。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲觀音山猛禽展示館。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

暢遊觀音山還有另類玩法，今年觀音山活動結合國內旅行社推出多條一日行程，有宏祥旅行社的「征服觀音山休閒一日遊」，可走訪旗竿湖農場、品嚐在地料理、參觀猛禽展示館、聆聽林梢步道生態解說，再到八里渡船頭欣賞淡江夕照，一日玩遍觀音山；綠生活旅行社的「山海遊蹤體驗遊程」則包含觀音山步道導覽解說、品嚐在地風味餐，還能前往北海岸麟山鼻探訪周杰倫電影「不能說的秘密」拍攝場景，及網紅打卡新景點「芝蘭海上觀景平台」欣賞淺水灣落日海景，11月15日前報名，可享早鳥優惠，每人價格千元有找。

隨著疫情趨緩，越來越多人走出戶外散心，觀音山的生態與綠意正是最好的療癒劑，北觀處歡迎民眾走入觀音山林，觀察生態、品味農產，度過知性與感性的山林悠遊好時光。

北觀處官網 http://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野