小丸子「串烤雞蛋仔」太療癒！新竹龍五「港式雞蛋仔」用料實在又好拍

龍五港式雞蛋仔蛋糕相信會在竹北引起一個美食與美拍的熱潮！除了老闆用最好的食材如日本麵粉、小農雞蛋及法國奶油所做出來的濃郁奶蛋香的脆皮港式雞蛋仔外，還有萌萌的小丸子串烤港式雞蛋仔，讓小米吃完是會愛上的雞蛋仔！絕對會成為IG熱門照啦～多種口味有鹹又有甜的不同選擇，小米也廢話少說，大家跟著小米一起去看看吧，ＧＯ！

龍五港式雞蛋仔蛋糕位置及停車方式

龍五港式雞蛋仔蛋糕位於竹北市莊敬五街跟勝利五路的交叉口，就在之前分享過的臭很大的金牌臭豆腐的旁邊而已。

龍五港式雞蛋仔蛋糕環境介紹

龍五港式雞蛋仔蛋糕是一個小小的餐車，不過可不要看他小小的，裡面設備齊全，同時可以做大小的雞蛋仔！

跟老闆小聊了一下，他是很用心在鑽研怎麼做出好吃的港式雞仔，不只是食材要下足，控溫及時間都要精準。老闆也是沒在客氣的，像起司是給雙料，有條狀也有塊狀，不只濃郁客人還可以吃到兩種不同口感的起司呢。

哈哈…這個不是在做章魚燒的嗎？這可是製作萌萌的小丸子串燒雞蛋仔的機器，很特別吧！

老闆還說他用的是比較高級的日本麵粉、小農雞蛋及法國奶油所調製出來粉漿，烤起來軟酥又濃郁，可以安心的給小朋友食用唷。

老闆不惜成本粉漿有多倒一些讓邊邊密得更合，而且溢出來的烤成脆皮也蠻香的～

大片的雞蛋仔可以看到起司都爆漿出來了！當然烤完後吹涼一下口感會更好。

龍五港式雞蛋仔蛋糕菜單目錄搶先看

他們有傳統的大片港式雞蛋仔外，還有小丸子串烤可愛可愛的。口味上也有多種選擇，特別版是大家可以自己加料，一片雞蛋仔最多可以再追加3種料，加一種加10元，小彤說千萬不可以給小米點，不然我一定會亂來加10種（謎之聲：老闆在滴汗……..）

老闆說他的是升級版雞蛋仔！像之前說的好食材之外，內餡用的像雙花生原料、雙色芝麻、養蜂世家的蜂蜜、原住民的肉桂粉及雙料起司，大家買來吃就可以感受到老闆的誠意了！

龍五港式雞蛋仔蛋糕用餐心得分享

港式雞蛋仔原來還可以這麼文青的，想必又是熱門的IG食物照了。

一次想吃多種口味又不想點太多，可以考慮小丸子串燒，圓滾滾的很可愛，有最近新竹團圓的話題唷。

這樣真的很像麻糬烤丸子，可愛可愛的！

像小彤她就一直拍不停，害小米肚子都餓了。

起司 (30元)，老闆是放上安佳起司條及顆粒的起司，所以有兩種不同口感又濃郁的起司香，此外趁熱吃的時候外皮酥脆，裡面是鬆綿蛋奶香的口感，讓小米一吃就愛上了。

PS. 冷掉吃是帶嚼勁的雞蛋糕口感，又是不一樣的感受了～

橫切面可以看到老闆給的量很實在，不是空心雞蛋仔。

OREO餅乾 (30元)，一顆雞蛋仔是有兩顆OREO很滿足～

這個應該是小朋友最喜歡了，外皮酥脆又有OREO的脆餅口感，甜巧克力是愛吃甜的您首選。

黑糖麻糬 (30元)，黑糖麻糬不會太甜，軟Q帶嚼勁的口感又讓小米有不同的體驗了。

喜歡吃傳統大片的朋友就不要錯過了，大片吃得飽又好吃~老闆還很貼心用有洞洞的袋子，透氣讓雞蛋仔不會變得濕軟。

德式香腸 (70元)，這是鹹甜口味的代表，德式香腸是有扎實彈牙的口感，小米挺喜歡的，有點像是在吃現烤德式香腸麵包，這個要推推！

起司 (60元)，一樣是放上雙料起司，起司的鹹香濃郁沒話說，起司控必點！

大家有沒有發現有些雞蛋仔都很空心，龍五可是真材實料，已經是雞蛋糕等級了。

花生 (60元)，有花生粉的香氣又有顆粒花生的脆甜，雙料內餡真的可以看出老闆的用心！

可可巧克力豆 (70元)，愛吃專業一點巧克力的朋友可注意了，除了有巧克力風味的雞蛋仔外，還有灑巧克力豆，咬下去是脆口及苦甜巧克力的特色，是蠻有特色的口味唷。

PS. 此為較重巧克力風味的雞蛋仔。

巧克力豆 (60元)，是雞蛋奶香跟苦甜的巧克力豆的結合，適合小朋友食用唷～

抹茶 (60元)，有淡淡的抹茶香，適合不喜歡吃太苦澀的朋友享用，但如果你是抹茶控不用客氣的跟老闆說，他會幫你加雙倍抹茶量讓你吃過癮，可是加量不加價唷！

龍五港式雞蛋仔蛋糕

地址：新竹縣竹北市莊敬五街102號

電話：0922 882 310

營業時間：14:00~21:30

竹北市800元，新竹市1500元以上才有外送。

粉絲團：龍五港式雞蛋仔蛋糕

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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