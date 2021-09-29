誰說新竹無聊！最新打卡景點「新版海之聲」　療癒海景配風車超好拍

不准再說新竹無聊！曾被冠上景點、美食沙漠的新竹，其實隱藏許多美拍秘境和放風聖地，除了近期最夯的南寮漁港波光市集，其實香山區也有一處新亮點，不僅能看海、吹海風，搭配風車更是療癒，亦是絕佳賞夕地，這處新興打卡秘境報你知！

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其實新竹以往就有神似通往天堂路的「海之聲」，可惜受莫拉克風災影響，海堤大幅縮短，雖仍是看海拍照的好去處，卻被許多人表示最美氛圍已不再。所幸日前有攝影好手陸續發現了「新版海之聲」，隱藏版景點就位於舊海之聲周邊450公尺處，大片蔚藍海洋美不勝收，新的波堤也相對寬敞，安全度升級。

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除了白天的海天一線，日落時渲染的漸層彩色版畫面亦十分吸睛，巨大風車與大自然畫布一同入鏡，唯美指數爆棚。貼心提醒大家，若希望拍到同款場景，出發前記得先查看潮汐時間，抓准滿潮時機才能攝下心儀美照，但務必小心至上。

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海之聲座標：24.7400532, 120.8874403

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