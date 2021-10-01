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道地泰式、大份量腸粉、鮮蝦湯包！桃園「忠貞市場」6間東南亞美食推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG september__5；圖 / IG @9ie_9319
圖/IG september__5；圖 / IG @9ie_9319

忠貞市場集結了東南亞異國料理，此地美食歷史淵源來自早期第二次國共內戰時期，當時待在雲南、泰國、緬甸一帶邊界的國民黨軍隊於戰況失利後，跟著國民黨撤向台灣，慢慢的發展成現在的忠貞市場，並規劃為特色發展商圈。快跟著ReadyGo的腳步一起來品嚐忠貞市場道地的的異國美食料理吧！

阿含thai

不知道大家對泰國小吃料理有什麼既定的印象呢？對於曾在泰國品嚐在地小吃料理的我來說，美味的泰國小吃通常是在戶外隨意用個防水布及鐵架搭起的路邊攤。

身在台灣的我們真是太幸福了！在中壢龍崗的阿含thai，食物不僅平價且道地美味，室內及戶外的用餐區都精心佈置，店內採用非常多大片葉子的植物，舒適的泰國文青路線裝潢光是坐下來拿起菜單就覺得很享受。

圖/IG peggywei___05
圖/IG peggywei___05

推薦必點！

🔺綠咖喱雞腿肉飯 $120

雞腿肉給的很大方肉質也很軟嫩，綠咖喱的辣度可以依喜好做調整，蛋的熟度小編大推半熟蛋，些許蛋汁配上綠咖哩放在飯上，簡直是吃泰式咖哩的最高境界呀～

圖 / IG @9ie_9319
圖 / IG @9ie_9319

🔺泰式炒河粉 $120

訪泰國必點的Pad Thai一上桌就香味四溢，使用比較細的河粉，口感Ｑ彈不軟爛，可以再加一些砂糖、檸檬角、花生碎提味，嗜辣的話也可以加點辣椒，保證一口接著一口停不下來！

🔺摸摸渣渣 $90

想品嚐泰國特色水果必點的甜品就是這碗摸摸渣渣啦～阿含thai摸摸渣渣的料多且精緻，不膩口的椰奶是這道甜點的精髓，搭配著口感冰涼的綠色西米露，既爽口又有飽足感。

圖/IG benny___babe
圖/IG benny___babe

地址：桃園市中壢區龍平路251號

營業時間：週二至週五 10:00–14:00, 17:00–20:00、週六日 10:00-20:00、週一休息

蒸品湯包

位在忠貞市場入口，在地經營十幾年，已然成為龍崗人最愛的早餐之一。

在地屹立不搖這麼多年的秘訣就是老闆對湯包品質的堅持，每隻蝦剛送來時都是一隻完整的蝦，須透過人工一隻隻去殼、豬肉也堅持只使用溫體豬，最後加入滿滿的蔥也豪不手軟。

🔺鮮蝦湯包 $80（六顆）

放入蒸籠約7分鐘後掀起蒸籠蓋，蒸成半透明的湯包皮透出了裡面滿滿的餡料，令人垂涎三尺。湯包皮雖薄吃起來卻不軟爛，蝦子新鮮Ｑ彈，再搭配有鹹味的豬絞肉及蔥，不需沾醬就可以吃出湯包的鮮甜，不愧是來忠貞市場排隊也要吃到的湯包呀！

圖/IG september__5
圖/IG september__5

地址：桃園市中壢區龍東路210號

營業時間：週二至週五 5:00-13:00、週六日 5:00-14:00、週一休息

咕嚕腸粉

平時只能在港式餐廳吃到的腸粉，忠貞市場加大份量、想追加什麼料都可以！

粉漿標榜純米線現磨現做，晶瑩剔透的皮透著滿滿的餡料，一盤粉腸有肉、海鮮、蛋、青菜簡直太豐盛啦～

🔺牛肉鮮蝦玉米 $115

淋上醬油及特製辣椒，不但不會太鹹或是油膩，反而相當順口，估溜的口感讓人忍不住一口氣將腸粉暴風吸入！咕嚕粉腸的店名果真名不虛傳。

圖/IG enping0928
圖/IG enping0928

地址：桃園市中壢區龍東路204號

營業時間：週一至週日 6:00-13:00

阿箴越南法國麵包

排隊還不一定買得到的每日限量小吃！

先將法國麵包放置烤箱，將其外皮烤至酥脆，再陸續放入越南火腿、豬肉洋蔥、梅豬肉片、滷蛋、白蘿蔔絲等食材，淋上特製的醬料、紅辣椒及香菜增添風味。

卡滋卡滋的麵包及滿滿的餡料，一個就讓你從中午飽餐到晚上～

圖 / IG @ab031222
圖 / IG @ab031222

地址：桃園市中壢區龍東路210號

營業時間：週二至週五 6:30-10:30、週六日 7:00-11:00、週一休息

阿美米干

忠貞市場是無人不知、無人不曉的米干集合地，阿美米干更是米干界大家公認的翹楚之一，店面裝潢採台灣傳統眷村風味賣的卻是雲南菜，文化的融合別有一番風味。

🔺招牌阿美米干(小) $75

阿美米干厲害的在於湯頭，豬大骨熬煮後的濃郁湯底，不油不膩搭配細緻的米干，圈粉了無數在米干界評分的民眾。蛋包熟至金黃色，戳破搭配米干一起享用，又是另外一個美味。

圖/IG iris8665
圖/IG iris8665

地址：桃園市平鎮區中山路142號

營業時間：週一至週日 6:00-21:00

忠貞誠＿原忠貞市場無名米干

無名米干其實超有名！新裝潢的店面走輕工業文創風格，牆上也有許多舊店面時的照片證明了無名米干在此屹立不搖了三十年。最具吸引眾人目光的就是招牌黑色湯頭米干，獨樹一格的湯頭色澤雖深，卻不會過鹹，吃到見底也不覺得口渴。

🔺招牌米干 $90

米干是窄偏厚的切法，相較於阿美米干口感再更Ｑ彈一些，切開半熟蛋黃搭配米干簡直好吃到說不出話～吃辣的話也絕不能錯過他的特製辣椒醬，米干界的評審們快將這間無名米干收藏起來呀！

圖/IG syue45
圖/IG syue45

🔺碗豆粉 $45

碗豆粉真的是碗豆做的，本身沒有什麼味道，吃起來冰冰涼涼的很開胃。

厲害的在於他的配料，加入紅油、花生、麻油、糖醋水、花椒及雲南特殊香料草，讓人唰口的停不下來！

地址：桃園市中壢區前龍街38號

營業時間：週二至週五 6:00-13:30、週六日 6:00-14:00、週一休息

延伸閱讀>>桃園中原夜市必吃美食，雲朵雞排、起司鹽酥雞車輪餅超罪惡！

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