精選「桃園龍岡」魅力金三角4大必去景點！國旗屋、眷村賞滇緬文化

提到桃園旅遊，或許首先想到的會是充滿人文風味的大溪、湖上風光幽美的石門水庫，或是新興的商場重鎮青埔，但有一個地區蘊藏著濃厚的雲南滇緬風情，以及眷村、軍民文化，也讓這裡擁有獨特的多元文化以及異國美食，這裡便是「龍岡」。

（攝／吉米）

龍岡位於哪裡呢？如果你滿懷疑惑地將「龍岡」二字放到GoogleMap上搜索，或許會更令讓你滿頭問號，龍岡其實並非是行政區域的名子，它位於中壢南側，並橫跨平鎮與八德，行程一個獨具魅力的金山角。民國40年代，滇緬邊區游擊部隊首度撤兵，將軍民安置在此，因地形像是「青龍臥高岡」而得名，也呼應南部之軍事重鎮「鳳山」，隨著部隊撤兵回台，大量的營房以及眷村相依陸續興建，也造就了龍岡如今的市井面貌。

從龍岡忠貞新村看一段「滇緬孤軍，壯志不滅」的歷史

提到龍岡歷史文化的發展，可以由滇緬部隊撤退回台的「忠貞新村」視為當地發展的起始點，而說到這段歷史演變，那便是一段可歌可泣的故事，國共內戰時期，國民政府軍節節敗退，有一支部隊來不及隨政府撤退台灣，通過雲南逃到滇緬邊境，由於通訊切斷，與遷台後的國民政府聯繫不上，成為了身陷異鄉的孤軍，身處異域的孤軍，不僅得自力救濟，還得面對受中共壓力欲將部隊驅離的緬甸軍，最終交涉未果雙方發動攻擊，歷時2個月後緬軍慘敗，這也讓這批孤軍登上了國際版面，此時退守台灣的國民政府也才驚覺這一支遺留在泰緬邊境的部隊竟壯大到連國際社會都需要插手干涉的地步。

滇緬部隊之影像紀錄（圖來源／阿美米干）

在國民政府得知了這批孤軍後，期望透過這批部隊牽制共軍、化解韓戰時的壓力，以及發展敵後游擊武力，在不同時期接續成立了「雲南反共救國軍」、「雲南人民反共志願軍」以及「光武部隊」等部隊，但也因緬甸多次向聯合國抗議，而分別在1953、1961以及1975年進行了三次撤軍，其中第一次撤軍時，共撤回官兵與眷屬約7000人，並安置在桃園的「忠貞新村」，而這也是龍岡地區發展的轉捩點。

值得一提的是，在第2次撤軍時，官兵、眷屬安排在桃園龍潭、高雄屏東以及清境農場，這也是為什麼清境農場附近會有許多雲南滇緬餐廳了！而3次的撤軍也未將全部官兵眷屬們運送回台，部分留在當地的官兵因協助泰國對抗共產黨，身 分也從難民變成義民，獲得了泰國身分證；另一部份則與緬甸達成和平協議，入籍緬甸，這些留在泰緬的軍民們，卸甲歸田，在新的國家展開了新的生活，但身分的轉變卻未使他們忘記烙印在心中的三民主義，時至今日，這些位於金三角地帶的軍民後代，依然心繫著中華民國，掛上青天白日的國旗。

目前忠貞新村文化園區內清楚地記錄著滇緬部隊的歷史與過往（圖來源／欣傳媒）

眷村已拆，文化仍在 走訪4處龍岡文化景點

桃園龍岡「忠貞新村」是滇緬部隊撤退回台的眷村，當初建村時周遭荒涼，但對於當時撤軍返台的軍民們來說能有個穩定的家已十分滿足，因雲南少數民族眾多，因此忠貞新村也揉合了來自各地的多元文化，成為了如今龍岡當地飲食上和區域上的特殊性，雲南米干、米線、粑粑、破酥包等已成為龍岡必吃的美食。2004年，國防部根據眷改政策將忠貞新村拆除，雖昔日的眷村榮景與氛圍已不復見，但早已深耕龍岡地區的滇緬文化卻仍持續流傳，以下跟著欣傳媒的腳步，走訪4個龍岡不可錯過的文化景點，一起來感受龍岡多元文化的魅力吧！

忠貞新村文化園區

忠貞新村文化園區乘載著龍岡眷村文化的過去與未來，包含異域故事館、孤軍紀念廣場、民族文創館以及各式主題餐廳，並將牆面漆上風格獨具的塗鴉，十分好拍哦！園區內「黑山銀花」以各式民族穿戴服飾具體展現雲南多元民族的特性，除了可以購買具有民族風的飾品，更提供超過百套不同民族的服飾提供租借換裝體驗，無論男生女生都有哦！而園區中諾大的廣場也是舉辦「忠貞市集」的場地，除了讓旅客更加了解龍岡，也更能凝聚當地居民對龍岡的認同。

（圖來源／欣傳媒）

園區內「黑山銀花」可以體驗滇緬傳統服飾，讓你短暫當一回民族少女／少年（攝／吉米）

地址：桃園市平鎮區貿東路9號

營業時間：園區為開放空間，24小時營業（商店除外）

龍岡清真寺

隱身在忠貞市場旁，一座碧綠色的建築物顯得神秘，這正是龍岡清真寺，因撤台安置在忠貞新村的滇緬軍與其眷屬當中不乏穆斯林，促使龍岡清真寺於1964年落成，目前也是全台7大清真寺之一，並且擁有全台最大的穆斯林信徒皈依，成為北部重要的回教信仰中心之一，龍岡清真寺外觀沒有太多的裝飾，以象徵自由的綠色作為主要色彩，更顯其莊嚴。

（攝／吉米）

地址：桃園市中壢區龍東路216號

開放時間：此為宗教場所，欲參觀請先告知

國旗屋

國旗屋米干店為龍岡必訪必拍的特色景點之一，老闆張老旺先生自幼跟隨父親流離在滇緬邊境，直到1953年返台後整理父親遺物時，發現那面曾經插在山坡上，讓部隊成員能夠重聚的國旗，因此感念過往戰事的種種，於是自發性地購買國旗，並於每年的雙十節舉辦升旗典禮，如今國慶的升旗典禮已成當地的一大盛事，吸引近千人參與。

每年國慶都會在國旗屋旁的雲南文化公園舉辦升旗典禮，如今已旗海飄揚（攝／吉米）

（攝／吉米）

地址：桃園市中壢區龍平路215號

營業時間（米干店）：05:00~19:00（周四公休）

馬祖新村眷村文創園區

馬祖新村為桃園市第一個透過文化資產保存的眷村，在過去有「將軍村」的美名，當年蔣總統夫人宋美齡帶領勞軍團前往馬祖慰問時，為了穩定軍心，提出安置這些駐守在前線官兵在台眷屬的需求，而建造了現在的馬祖新村。如今馬祖新村從眷村文化的保存、活化及文創影視推廣等多重角度出發，成立了馬祖新村眷村文創基地，除了透過電影節、眷村文化節等活動舉辦，更將馬祖新村的活動中心改建成「桃園光影電影館」。園區內也進駐了各式文創店家，為馬祖新村帶來新生代的能量，邀請民眾在懷舊的磚牆之中尋覓歷史流動的痕跡，也見證馬祖新村的活絡與改變。

（攝／吉米）

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

開放時間：09:00~18:00（周一公休）

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文／吉米 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198272