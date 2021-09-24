漫步桃園絕美湖泊！池塘小橋、落羽松美景好詩意，衛兵交接儀式必看

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聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@jimmy_yang_0408、IG@chi_yu777
圖/IG@jimmy_yang_0408、IG@chi_yu777

慈湖簡介

慈湖位於桃園大溪區，原名「新埤」，又稱作「埤尾」，佔地約30公頃，因先總統蔣公生前常駐，覺得當地景觀像極了故鄉奉化。民國48年完成「慈湖行館」，為紀念慈母王老夫人，故將此地改名為「慈湖」。民國64年奉厝後改為慈湖陵寢，後方山壁設有一處防空避難所，而如今假日慈湖陵寢的衛兵交接儀式已成為民眾爭相拍照攝影的一大亮點。

慈湖基本資訊

地址：桃園市大溪區福安里

開放時間：08:00-17:00

連絡電話：慈湖遊客中心 03-3884437

交通資訊：

(交通資訊常更動，需向各交通站提前確認)

自行開車

國道一號：（南下）→桃園交流道→4號省道→7號省道→慈湖

國道一號：（北上）→中壢交流道→114號縣道→112號縣道 →4號省道→7號省道→慈湖

國道三號：大溪交流道→4號省道→7號省道→慈湖

大眾運輸

搭高鐵至桃園站下-轉搭台灣好行501大溪快線至慈湖站下。

搭臺鐵至桃園站下-轉搭台灣好行502小烏來線（假日行駛）至慈湖站下。

熱門景點

先從慈湖停車場進入，接著就可以在各個熱門景點好好拍照囉！

兩蔣文化園區

桃園市政府將紀念雕塑公園、蔣公行館、陵寢結合，成立兩蔣文化園區 。各式各樣大大小小的蔣公銅像都成了民眾合影的背景，跳脫嚴肅的政治後，民眾拍照也不再那麼拘謹，多了分輕鬆自在，甚至有些人會俏皮的與蔣公銅像合照。

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@ddd0717
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@ddd0717

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@ddd0717
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@ddd0717

除了蔣公銅像外，園區中的造景步道搭配池塘及小橋也是熱門拍照景點，只要天氣好，怎麼拍怎麼好看！

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@jimmy_yang_0408
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@jimmy_yang_0408

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@laihsin.l
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@laihsin.l

慈湖陵寢

接著可以再走一小段路就到了旁邊的慈湖陵寢，而儀隊的衛兵交接就是在這，喜歡的朋友可以按下快門記錄這號稱不NG的操槍秀唷！要注意的是衛兵交接時間為早上九點到下午四點四十五分(整點交接，最後一場時間為16點45分，遇雨取消)。

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@jimmy_yang_0408
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@jimmy_yang_0408

若有喜歡落羽松的朋友，不妨留意一下在秋冬之時，陵寢旁就有一排落羽松顏色正鮮豔，拍起來非常漂亮呢！

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@chi_yu777
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@chi_yu777

慈湖兩蔣文化園區圖/IG@chi_yu777
慈湖兩蔣文化園區圖/IG@chi_yu777

前慈湖

慈湖分為前慈湖與後慈湖，湖岸氣色頗有江南風光之美，常吸引遊客前來散步走走，欣賞這大自然的美。

慈湖前慈湖圖/IG@jimmy_yang_0408
慈湖前慈湖圖/IG@jimmy_yang_0408

舊百吉隧道

日治時期的交通要道，如今已成為重現當年車伕在輕便鐵道上，辛苦載客載貨的歷史文化廊道。總長約343公尺、寬4.5公尺，南洞口還留有當時省政府主席黃杰的題字《百吉隧道、北段橫貫公路》。

慈湖百吉隧道圖/IG@look_for2017
慈湖百吉隧道圖/IG@look_for2017

後慈湖

過去曾為軍事禁地，原為蔣公及夫人休憩之處，一般民眾無法進入，後因解禁才讓這處猶如世外桃源般的美景呈現在大家面前。2009年重新開放參觀，保留原先宿舍的樣貌，並重現歷史、生態與蔣家的生活空間。園區因為原先只屬於蔣家的，故其自然生態保存的相當完善，人面蜘蛛、鳥、蛙等物種十分多樣，甚至還有台灣特有種肖楠木的森林浴步道。漫步在其中，甚至還能想像自己也能擁有元首般的享受呢！

後慈湖票價

全票：100元。

優待票：50元。(桃園市居民，軍警、義警、義消人員，6歲以上未滿12歲兒童，政府機關、學校舉辦觀摩、參訪活動或戶外教學於平日入園。)

團體票：80元。(40人以上之團體，不含得購買優待票或免收費人員，依全票票價8折計收)。

免費票：0元。(未滿6歲兒童，65歲以上人員，身心障礙人員及其1位陪同者，桃園市大溪區居民，但每日入園名額另行公告，執行公務人員。)

後慈湖線上預約申請時間：9:00-24:00。

慈湖後慈湖圖/IG@chien_lan
慈湖後慈湖圖/IG@chien_lan

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