誰說苗栗無聊！三義黃金景點報你知　手拉坏、擂茶DIY體驗一把抓

如果你也被三義樸拙又帶點粗曠感的木雕與陶藝給吸引，那你絕對不能錯過三義春田窯陶藝休閒渡假園！這是一個原本要廢棄的陶瓷工廠，因陶藝大師陳煥堂先生與一群愛陶人士，一步步改造為充滿人文氣息的陶藝休閒園區。

圖/IG @llliiioaix

春田窯陶藝休閒渡假園位於三義雙潭村，建於民國84年，距今已有24年的歷史，從原先的陶瓷產業生產地區因遇到陶瓷沒落的期間，將已無作用的窯改成燒木頭，爾後轉變為燒柴的開始，為了將原本的陶藝文化繼續傳承下去，所以在春田窯你可以看見有兩種不同藝術工藝的技術，同時結合在這裡。

春田窯陶藝休閒渡假園設有停車場，園區內占地廣大，設有食堂、茶鋪、生態步道、陶藝DIY工作坊、手拉坏創作教室與草莓園，非常適合家長帶小朋友與長輩們一家大小一起來認識陶藝或是漫步踏青。

圖/ IG@yang_rich

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沿襲客家料理的好味道，春田窯的餐廳有著著名的『柴燒雞』與山產野菜客家菜，老闆堅持使用自養的放山雞，並搭配最傳統的柴燒方式，以相思木為燃料，高溫悶烤所柴燒而成的，讓柴燒雞外酥內滑嫩且非常多汁！除此之外，餐廳內所有菜色皆是園區內種植的山產野菜，傳統客家料理的樸實美味，就是吃出原味食材的新鮮。

（因柴燒費時、費工，餐廳採預約訂餐）

圖/IG @mostlyfoodlin

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當然來到春田窯除了大啖美食外，陶藝DIY也是一定要體驗的環節之一，手做項目有手拉坏體驗（NT$350/次）、玩偶彩繪、創意陶板與捏陶體驗，現場都有專業的老師教學與輔助，不用擔心自身能力，所有人都能做出屬於自己獨一無二的陶藝作品與體驗哦！

圖/IG @wuchiying329

除了陶藝DIY之外，有機會也能嘗試看看擂茶DIY！也許在吃完柴燒雞與客家美食後，利用擂茶體驗來稍微活動一下，試著將茶葉跟綠茶粉磨細，磨到稍有濕度，在陸續加上其他穀物與花生磨出香氣就差不多完成了！成品可以選擇熱擂茶還是擂茶冰沙，雖然磨得過程稍顯辛苦，但最後能享用自己的成品，還是挺有成就感的吧！

圖/IG @llliiioaix

擂茶DIY：

小組（兩人份）＄250元

大組（四人份）＄480元

與現在新穎的旅遊打卡景點相比，春田窯陶藝休閒渡假園雖然不是最耀眼的，但帶給人的溫度卻是最能經歷考驗的，傳統的紅磚建築充滿古色古香的文藝氣息，園區又用最身體力行的方式保留客家文化、陶藝價值與自給自足的生活價值，完善的園區規劃也非常推薦家族、親友旅行，在這待上半天，相信更能沉浸於這樣樸實的快樂之中。

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村大坪7號

電話：037-877-820

營業時間：平日9:00~17:00 假日/至18:00 (每週三公休)

門票：免費

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