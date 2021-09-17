南寮最美地標！ 新竹漁港「波光市集」 嚐海鮮、賞夕陽及海岸最美夜景

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集；圖片提供／朱逸文

由嶼山工房設計師林聖峰設計，以海浪為主題的波浪狀屋頂設計，讓新竹漁港「波光市集」成為相當吸睛的漁港攤販市場。波浪狀的屋頂樣式，波浪之間的排水溝面不但可提高排水性也考慮到如何抵禦新竹的強風。在結合漁港自然風光與夜間特地設置的燈光設計意象下，讓「波光市集」成了南寮最美地標！

波光市集；圖片提供／新竹市政府 波光市集；圖片提供／新竹市政府

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集；圖片提供／朱逸文

讓「波光市集」搖身一變為極具美感的臨海漁市攤販市場操刀手，就是曾打造新竹市政府幸福廣場的設計師林聖峰。以混凝土為材質的「海波浪狀」屋頂營造出流動與活潑感，並在整體規劃下，讓這個新竹漁港直銷中心的戶外攤商區有著更為透通明亮與簡潔的設計外，遊客也更享有流暢的購物動線及乾淨的購餐環境，打造出了一處兼具美感與環境衛生的新竹漁港新空間。

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集；圖片提供／朱逸文

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集；圖片提供／朱逸文

波光市集攤販區；圖片提供／朱逸文 波光市集攤販區；圖片提供／朱逸文

融合了漁港海岸自然元素的波光市集，牆面以鋼構與檜木集成材所組合而成，並與海浪屋頂構成的「黃金沙灘色系」外觀配合下有著相當活潑的氛圍，跳脫了與印象中全由混凝土所構成的漁市場建築設計。同時加上由沁弦築影照明設計操刀的燈光環境，使夜間的波光市集更延續著晚上的生命力，在經過特別設計的夜間照明下，日暮低垂後時便形成了絕美倒影。

波光市集；圖片提供／新竹市政府 波光市集；圖片提供／新竹市政府

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集；圖片提供／朱逸文

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集屋頂設計；圖片提供／朱逸文

為了抵抗強烈的東北季風，設計師使用了厚15公分的檜木集成材牆板，且每塊牆板皆以鑽孔與鋼構接合，栓孔總數共1萬4208個，每個孔位植入螺栓後再逐一以檜木填縫。相較一旁13公尺高的新竹漁港直銷中心，半戶外開放式的波光市集挑高約7公尺，讓較低的量體高度能與周圍環境更為協調；市集裡頭可容納74席攤商，並配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，提供攤商完善的販售環境，同時也為旅客新增公共廁所。全新的「波光市集」設計不僅融入了漁港的景色，想必也將成為新竹人及外來遊客心目中一處必訪的嚐海鮮及賞夕陽景點。

波光市集；圖片提供／朱逸文 波光市集；圖片提供／朱逸文

波光市集柱腳施工設計；圖片提供／朱逸文 波光市集柱腳施工設計；圖片提供／朱逸文

波光市集屋頂排水設計；圖片提供／朱逸文 波光市集屋頂排水設計；圖片提供／朱逸文

波光市集屋頂排水設計；圖片提供／朱逸文 波光市集屋頂排水設計；圖片提供／朱逸文

波光市集牆面設計；圖片提供／朱逸文 波光市集牆面設計；圖片提供／朱逸文

波光市集；圖片提供／新竹市政府 波光市集；圖片提供／新竹市政府

波光市集試營運日期：2021年8月10日起營業時間：平日上午9時至晚上10時、假日上午8時至晚上10時，每隔兩週週一公休。

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