四季之美看多久都不會膩！東眼山森林遊樂區玩法推薦　還有能坐的藝術品

【圖／文：行遍天下】

森林除了欣賞、吸收芬多精，還能「玩」！林務局從2019年開始跟淡江大學建築系師生合作，每年在東眼山園區製作兩樣大型木構，現已有6件，散落在不同步道周邊。特別的是，這不只是看的藝術品，更強調人與森林的互動性，到每一座時，解說志工廖運景就會鼓勵我爬上去體驗看看，「這些都是用台灣柳杉疏伐的木頭，減少碳足跡，也能認識森林資源的運用，永續經營！」

可以爬上去的木構作品 東眼山是座能「玩」的森林遊樂區

東眼山早期是北部重要的林場，留下許多林業遺跡，如:集材機、索道、台車等，還有大片的柳杉林，景色優美。而在這些整齊美麗的人造林中，淡大團隊在不傷害林木的前提下，建置大型木構作品，讓人能實際走上去或坐、或臥，直接感受置身森林中的美好，且作品的木材、鐵件皆能拆解、回收，循環利用、友善環境。

森林知性步道兩旁有根據早期伐木集材的方式所復舊的工具與設備，如台車道、索道、滑道等，可以了解林業文化。（圖／東眼山自然教育中心提供）

東眼山海拔高度在650到1,212公尺間，屬於雪山山脈尾端，是暖溫帶闊葉林林相，以殼斗科與樟科植物為主，有綿延數百公頃的人造林，大多為柳杉、杉木，紅檜、香杉、台灣杉次之，生態豐富，有40多種山鳥，還有台灣野兔住在這兒。

東眼山自然教育中心推廣環境教育與戶外學習，以東眼山園區為自然場域，不定期開設攀樹體驗、木材DIY等活動，帶人親近、認識森林。（圖／東眼山自然教育中心提供）

廖運景說，東眼山秋冬可欣賞雲瀑和變色葉植物之美，即使已經在此擔任志工25年，但他仍看不膩東眼山的美，一年四季都會上山走走，欣賞不同季節的風景，東眼山頂還可飽覽周圍山系連峰，一覽桃園到大台北的美景。

東眼山過去大多是泰雅族大豹群的傳統領域，大豹群故事館展出相關文獻文物。展館不定期舉辦各種展覽，讓人了解當地的人文歷史。

森林木十人的作品，「繫森」如森林方舟、「環森」旅人可坐躺在木環懷裡，「懸森」是三棵樹間的鞦韆⋯⋯每件作品皆有不同用意，啟發童心。





景點推薦

東眼山國家森林遊樂區

地址：桃園市復興區霞雲里佳志35號

電話：03-382-1506

網址：森林木十人

營時：非假日08:00-17:00、例假日07:00-17:00

票價：全票平日80元、全票假日100元、半票50元請見台灣山林悠遊網最新公告





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