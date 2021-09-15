桃園竹圍漁港半日遊！彩繪村、生魚片旅遊美食不漏接，再用沙丘配夕陽

跟著 Amanda Lee 於 2021-02-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 女孩慢熱、坑口彩繪村、彩虹橋。 IG:amanda_stw

女孩慢熱 | 30 分鐘

這間一開始在南崁一間小書店駐店後，開始稍稍讓越來越多南崁人得知有這間麵包店，嚴格把關原物料，乾淨衛生的製作過程，堅持自己敢吃也喜歡吃的東西，做成甜點、麵包分享給大家。 在一段與台北友人對話中無意間提到了這家店，已經在南崁待了近四年的我竟然不曉得！默默把它加進Google map中的待吃名單。 每週只開四、六兩天，訂購方式要在臉書粉專填寫表單後再告知LINE官方，當天再去取貨即可，前幾天第一次訂了濃巧克力貝果🥯、巧克力司康。 濃巧克力貝果🥯原物料為星野酵母、日本昭和麵粉、法國粉、Olitalia橄欖油、比利時巧克力、水滴巧克力，是一款全素的貝果，購買隔天中午後若沒吃完就得放冷凍保存，那天在室溫退冰一陣子後放入電鍋加熱後，表皮緊實帶有嚼勁的貝果配上滿滿爆漿的巧克力內餡，咬一口還要擔心另一側會因為擠壓而流出巧克力餡的那種🈵️。 巧克力司康（奶素）原物料為星野酵母、日本昭和麵粉、愛樂薇鮮奶油、LESCURE無鹽奶油、比利時巧克力、水滴巧克力，這個司康真的超好吃🥺原本吃司康都堅持一定要加鮮奶油的我但他們的司康可能鮮奶油擺在旁邊吃完菜會想到原來還有鮮奶油還沒加，第一口到最後一口都不會乾澀，回烤後外酥內濕潤的口感真的太強了，愛司康的人絕對不能錯過！ 下次一定要訂到他們的檸檬塔🍋🤍 他們真的很貼心還有拍攝加熱影片於粉絲專頁供大家參考，氣炸鍋、烤箱及電鍋三種方式。 🍽濃巧克力貝果 $50 🍽巧克力司康 $50

坑口彩繪村 | 1 小時

🚴‍♀️🌈🏡 (疫情前的照片） 踩著腳踏車沿著自行車道一直騎，大概四十分鐘能到第一個景點—坑口彩繪村，位於具有百年歷史的誠聖宮附近，彩繪村分成四大區塊，誠聖宮周邊、彩繪二巷區、永純化工區，以及海山路沿線，透過這些壁畫和周圍的老房子營造出十分懷舊的景象。

彩虹橋 | 30 分鐘

竹圍漁港的北邊入口有一座彩虹橋，為了聯繫大園竹圍與蘆竹海湖兩地，因漁港離桃園機場僅有三公里，所以很多人會在橋上觀賞飛機起降。

竹圍漁港漁產品直銷中心 | 2 小時

🐟⚓️ 到漁港一定要來吃他們的生魚片！ 繞了一圈滿滿的店家，後來還是走回第一間48號—搶鮮食堂，這裡大部分都是立食區，價格上其實也不會相差太多，基本上 CP值真的很高🍣 因為我們兩個人只愛吃鮭魚，所以我們點了一盤全鮭（鮭魚肚/鮭魚）還有兩顆生食級干貝，印象中才三百初而且非常非常新鮮！ 吃完再去買海鮮回家煮一頓新鮮的晚餐再適合不過了。

竹圍沙丘 | 2 小時

廣闊的沙丘，去完漁港可以來這裡踏踏浪，因為這裡相較其他地方安全許多（較多淺灘），所以會看到蠻多小孩來玩水的，而這裡的日落真的很美，可以的話一定要看完夕陽再離開🌇

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