桃園再飄9月雪！梯田式雪白花田好詩意　韭菜花海＋田野風光仙氣十足

位在新竹、苗栗交界的觀霧國家森林遊樂區，海拔約2000公尺，四季景觀分明，是夏季避暑的好去處。而處在許多美景的交集地-觀霧山莊，除了在每年三月花季時，可以欣賞全台最大株的霧社櫻盛開、枝頭掛滿如白雪的花朵的景色之外，天氣好還能遠眺著名的聖稜線，及沒有光害下、入夜後滿天的璀璨星空，豐富的生態環境加上園內擁有維護良好的六條登山步道，還有入園免門票費用，這些原因都讓觀霧近年來一直出現在許多台灣人週末輕旅行的口袋清單裡。

2021-08-30 11:00