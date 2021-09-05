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桃園再飄9月雪！梯田式雪白花田好詩意　韭菜花海＋田野風光仙氣十足

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yijiun_lee授權、IG@xingyingxie授權
圖／IG@yijiun_lee授權IG@xingyingxie授權

純白「韭月雪」浪漫景致為許多花控的人氣平地雪必拍，而作為韭菜花田朝聖地的桃園大溪，今年搶先於8月底耀眼綻放，陸續吸引民眾遊賞拍攝。無論近期是否有計畫欲親自造訪，先透過照片一睹2大韭菜花海花姿過過癮就對了。

大溪中新里韭菜田
地址：桃園市大溪區大鶯路1320巷（免費入場）

圖／IG@nga2quy授權
圖／IG@nga2quy授權
圖／IG@nga2quy授權
圖／IG@nga2quy授權

桃園「大溪中新里韭菜田」目前已被潔白花朵鋪滿，雖占地不大，若走到福正宮的對面可攝下一覽無遺的花海。除了有紅磚古屋能當背景，另一方向的小白花茂密盛開的模樣十分迷人，毫無遮蔽物的寬敞美景，搭配鄉間風景及山頭，再加上陽光加持，美照絕對是信手拈來，更好的消息是這處仙氣場景一律免費拍。

圖／IG@yijiun_lee授權
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大溪韭菜花田
地址：桃園市大溪區大鶯路407號（入園費50元）

圖／IG@xingyingxie授權
圖／IG@xingyingxie授權

另一「大溪韭菜花田」為熱門景點，綠田鋪上朵朵滿開的韭菜花苞時媲美雪景，也會有人喜愛搭配歐風黃屋一併入鏡。人氣園區每人收費銅板價50元，另外也提醒大家拍照時務必小心，一起保護美麗的植栽。

圖／IG@xingyingxie授權
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